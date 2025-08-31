La programmazione di stasera in tv lunedì 1 settembre 2025 apre il mese con un palinsesto che mescola musica, cinema d’autore, serie poliziesche e talk di approfondimento. In particolare, su Rai 1 andrà in onda il film biografico Champagne – Peppino di Capri, mentre su Canale 5 prosegue la compilation musicale Cornetto Battiti Live. Parallelamente, Italia 1 dedica spazio all’azione con tre episodi consecutivi di Chicago P.D., e invece La7 propone il lungometraggio drammatico Insider – Dietro la verità, con Al Pacino e Russell Crowe. Di seguito, la guida completa.

Stasera in TV lunedì 1 settembre 2025, Rai

Su Rai 1, alle 21:30, la rete trasmette la pellicola Champagne – Peppino di Capri, un biopic musicale sulla vita di Giuseppe Faiella, in arte Peppino di Capri, dagli esordi nel 1943 fino al successo internazionale.

Invece, Rai 2 alle 21:20 manda in onda un nuovo episodio di Squadra Speciale Cobra 11, dal titolo “Bella da morire”, dove Semir e Paul indagano su un traffico di auto rubate legato a un omicidio.

Rai 3, dal canto suo, alle 21:20 propone Filorosso, il talk di attualità che Manuela Moreno conduce, con ospiti in studio e reportage sui temi caldi della politica italiana.

Contemporaneamente, Rai 4 alle 21:20 trasmette The Island, un thriller fantascientifico con Scarlett Johansson e Ewan McGregor, ambientato in un futuro distopico dove la clonazione è la chiave della sopravvivenza.

Allo stesso modo, Rai 5 alle 21:15 offre La scelta di Anne – L’Événement, un dramma francese ambientato negli anni ’60, in cui una studentessa affronta una gravidanza indesiderata in un’epoca di forti restrizioni.

Inoltre, Rai Premium alle 21:20 manda in onda la produzione romantica Perduti nel tempo, in cui una donna scopre un diario che la collega a un amore vissuto nel passato.

Per concludere, Rai Movie alle 21:10 trasmette The Hateful Eight, il celebre western di Quentin Tarantino ambientato in una baita isolata durante una tempesta di neve, dove otto personaggi si fronteggiano in un clima di sospetto e tensione.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Spostandoci sui canali Mediaset, Canale 5 alle 21:33 propone Cornetto Battiti Live Compilation, con le esibizioni più emozionanti dell’estate musicale italiana.

Parallelamente, Italia 1 alle 21:20 manda in onda l’episodio “Transfert” di Chicago P.D., dove Kevin si ritrova coinvolto in una sparatoria nel quartiere di Val. A seguire, la serata prosegue con gli episodi “Demoni” e “Diritti d’immagine”, con Voight alle prese con un’indagine interna.

Invece, Rete 4 alle 21:20 trasmette Quarta Repubblica, il talk politico che Nicola Porro conduce, con ospiti e dibattiti sui temi economici e sociali.

La7, dal canto suo, alle 21:15 offre Insider – Dietro la verità, un’opera drammatica ispirata a una storia vera, dove un ex dirigente dell’industria del tabacco denuncia i segreti della manipolazione mediatica.

TV8 alle 21:30 manda in onda una nuova puntata di Little Big Italy, con Francesco Panella alla scoperta dei migliori ristoranti italiani all’estero.

Infine, Nove alle 21:30 trasmette una replica di Little Big Italy, seguita da La Confessione con Peter Gomez.

I film di questa sera in TV lunedì 1 settembre 2025

Per quanto riguarda l’offerta cinematografica della serata, le opzioni sono numerose e variegate. Ecco una selezione:

Champagne – Peppino di Capri (Rai 1): Biopic musicale sulla vita e la carriera del celebre cantante partenopeo.

The Island (Rai 4): In un futuro distopico, due cloni scoprono la verità sulla loro esistenza e tentano la fuga.

La scelta di Anne – L’Événement (Rai 5): Una studentessa affronta una gravidanza indesiderata nella Francia degli anni ’60.

Perduti nel tempo (Rai Premium): Una donna scopre un diario che la collega a un amore vissuto nel passato.

The Hateful Eight (Rai Movie): Otto sconosciuti si rifugiano in una baita durante una tempesta, ma nessuno è chi dice di essere.

Insider – Dietro la verità (La7): Un ex dirigente dell’industria del tabacco rivela segreti scottanti in una battaglia legale e mediatica.

Il diritto di uccidere (Cielo): Un drone militare deve colpire un gruppo di terroristi, ma la presenza di una bambina complica l’operazione.

Agents secrets (Iris): Una coppia di agenti segreti francesi si ritrova coinvolta in un’operazione internazionale pericolosa.

Julieta (La5): Una madre cerca di ricostruire il rapporto con la figlia scomparsa, in un dramma firmato Pedro Almodóvar.

Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile (Cine34): Commedia italiana ambientata in un resort egiziano, tra equivoci e amori estivi.

Prova a prendermi (TwentySeven): Un giovane truffatore sfugge all’FBI grazie alla sua astuzia e capacità di trasformarsi.

I film su Sky lunedì 1 settembre 2025

Infine, passando alla programmazione di Sky, il palinsesto cinematografico è altrettanto ricco. Ecco i principali titoli:

Sky Cinema Uno – The Brutalist: Un architetto ebreo sopravvissuto all’Olocausto cerca di ricostruire la sua vita in America.

Sky Cinema Action – The Beekeeper. Un ex agente segreto si vendica di una truffa ai danni di una sua amica.

Sky Cinema Collection – I delitti del BarLume – Il re dei giochi: Giallo ambientato in Toscana con humor e mistero.

Sky Cinema Comedy – Una notte da leoni 2. Il gruppo si risveglia in Thailandia senza memoria e deve ricostruire la notte precedente.

Sky Cinema Family – Il cacciatore e la regina di ghiaccio: Fantasy con Chris Hemsworth e Emily Blunt in lotta contro una regina malvagia.

Sky Cinema Romance – L’ora più bella: Storia d’amore e cinema durante la Seconda Guerra Mondiale.