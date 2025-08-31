Stasera in tv lunedì 1 settembre 2025
Programmazione Tv

Stasera in TV lunedì 1 settembre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
1 Settembre 2025 4 Minuti di lettura
0 Commenti

La programmazione di stasera in tv lunedì 1 settembre 2025 apre il mese con un palinsesto che mescola musica, cinema d’autore, serie poliziesche e talk di approfondimento. In particolare, su Rai 1 andrà in onda il film biografico Champagne – Peppino di Capri, mentre su Canale 5 prosegue la compilation musicale Cornetto Battiti Live. Parallelamente, Italia 1 dedica spazio all’azione con tre episodi consecutivi di Chicago P.D., e invece La7 propone il lungometraggio drammatico Insider – Dietro la verità, con Al Pacino e Russell Crowe. Di seguito, la guida completa.

Stasera in TV lunedì 1 settembre 2025, Rai

Su Rai 1, alle 21:30, la rete trasmette la pellicola Champagne – Peppino di Capri, un biopic musicale sulla vita di Giuseppe Faiella, in arte Peppino di Capri, dagli esordi nel 1943 fino al successo internazionale.

Invece, Rai 2 alle 21:20 manda in onda un nuovo episodio di Squadra Speciale Cobra 11, dal titolo “Bella da morire”, dove Semir e Paul indagano su un traffico di auto rubate legato a un omicidio.

Rai 3, dal canto suo, alle 21:20 propone Filorosso, il talk di attualità che Manuela Moreno conduce, con ospiti in studio e reportage sui temi caldi della politica italiana.

Contemporaneamente, Rai 4 alle 21:20 trasmette The Island, un thriller fantascientifico con Scarlett Johansson e Ewan McGregor, ambientato in un futuro distopico dove la clonazione è la chiave della sopravvivenza.

Allo stesso modo, Rai 5 alle 21:15 offre La scelta di Anne – L’Événement, un dramma francese ambientato negli anni ’60, in cui una studentessa affronta una gravidanza indesiderata in un’epoca di forti restrizioni.

Inoltre, Rai Premium alle 21:20 manda in onda la produzione romantica Perduti nel tempo, in cui una donna scopre un diario che la collega a un amore vissuto nel passato.

Per concludere, Rai Movie alle 21:10 trasmette The Hateful Eight, il celebre western di Quentin Tarantino ambientato in una baita isolata durante una tempesta di neve, dove otto personaggi si fronteggiano in un clima di sospetto e tensione.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Spostandoci sui canali Mediaset, Canale 5 alle 21:33 propone Cornetto Battiti Live Compilation, con le esibizioni più emozionanti dell’estate musicale italiana.

Parallelamente, Italia 1 alle 21:20 manda in onda l’episodio “Transfert” di Chicago P.D., dove Kevin si ritrova coinvolto in una sparatoria nel quartiere di Val. A seguire, la serata prosegue con gli episodi “Demoni” e “Diritti d’immagine”, con Voight alle prese con un’indagine interna.

Invece, Rete 4 alle 21:20 trasmette Quarta Repubblica, il talk politico che Nicola Porro conduce, con ospiti e dibattiti sui temi economici e sociali.

La7, dal canto suo, alle 21:15 offre Insider – Dietro la verità, un’opera drammatica ispirata a una storia vera, dove un ex dirigente dell’industria del tabacco denuncia i segreti della manipolazione mediatica.

TV8 alle 21:30 manda in onda una nuova puntata di Little Big Italy, con Francesco Panella alla scoperta dei migliori ristoranti italiani all’estero.

Infine, Nove alle 21:30 trasmette una replica di Little Big Italy, seguita da La Confessione con Peter Gomez.

I film di questa sera in TV lunedì 1 settembre 2025

Per quanto riguarda l’offerta cinematografica della serata, le opzioni sono numerose e variegate. Ecco una selezione:

Champagne – Peppino di Capri (Rai 1): Biopic musicale sulla vita e la carriera del celebre cantante partenopeo.

The Island (Rai 4): In un futuro distopico, due cloni scoprono la verità sulla loro esistenza e tentano la fuga.

La scelta di Anne – L’Événement (Rai 5): Una studentessa affronta una gravidanza indesiderata nella Francia degli anni ’60.

Perduti nel tempo (Rai Premium): Una donna scopre un diario che la collega a un amore vissuto nel passato.

The Hateful Eight (Rai Movie): Otto sconosciuti si rifugiano in una baita durante una tempesta, ma nessuno è chi dice di essere.

Insider – Dietro la verità (La7): Un ex dirigente dell’industria del tabacco rivela segreti scottanti in una battaglia legale e mediatica.

Il diritto di uccidere (Cielo): Un drone militare deve colpire un gruppo di terroristi, ma la presenza di una bambina complica l’operazione.

Agents secrets (Iris): Una coppia di agenti segreti francesi si ritrova coinvolta in un’operazione internazionale pericolosa.

Julieta (La5): Una madre cerca di ricostruire il rapporto con la figlia scomparsa, in un dramma firmato Pedro Almodóvar.

Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile (Cine34): Commedia italiana ambientata in un resort egiziano, tra equivoci e amori estivi.

Prova a prendermi (TwentySeven): Un giovane truffatore sfugge all’FBI grazie alla sua astuzia e capacità di trasformarsi.

I film su Sky lunedì 1 settembre 2025

Infine, passando alla programmazione di Sky, il palinsesto cinematografico è altrettanto ricco. Ecco i principali titoli:

Sky Cinema UnoThe Brutalist: Un architetto ebreo sopravvissuto all’Olocausto cerca di ricostruire la sua vita in America.

Sky Cinema ActionThe Beekeeper. Un ex agente segreto si vendica di una truffa ai danni di una sua amica.

Sky Cinema CollectionI delitti del BarLume – Il re dei giochi: Giallo ambientato in Toscana con humor e mistero.

Sky Cinema ComedyUna notte da leoni 2. Il gruppo si risveglia in Thailandia senza memoria e deve ricostruire la notte precedente.

Sky Cinema FamilyIl cacciatore e la regina di ghiaccio: Fantasy con Chris Hemsworth e Emily Blunt in lotta contro una regina malvagia.

Sky Cinema RomanceL’ora più bella: Storia d’amore e cinema durante la Seconda Guerra Mondiale.

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.