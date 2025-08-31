Si intitola Alex Bravo Poliziotto a modo suo ed è una delle novità della prossima stagione delle fiction Mediaset. Al momento, non è nota la data nella quale esordirà la produzione con protagonista Marco Bocci. La prima puntata, comunque, dovrebbe essere proposta ad ottobre.

Alex Bravo Poliziotto a modo suo, regista e dove è girata

Prodotta da Mediaset e dalla 11 Marzo Film, la fiction appartiene al genere poliziesco. Il progetto gode del sostegno della Fondazione Marche Cultura, della Marche Film Commission e della Regione Marche.

Colui che ha il compito di curare la regia è Beniamino Catena. La sceneggiatura, invece, è scritta da Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Iole Masucci e Laura Sabatino.

Le riprese, svolte nel 2024, sono durate varie settimane e si sono concentrate su varie zone delle Marche. In totale, la prima stagione dovrebbe essere composta da dodici episodi dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. Canale 5, salvo improvvise modifiche di programmazione, ne trasmette due alla settimana.

Alex Bravo Poliziotto a modo suo, la trama

Alex Bravo, interpretato da Marco Bocci, è un poliziotto con un grande intuito, grazie al quale riesce a risolvere i vari casi. Tuttavia, al di fuori del lavoro, conduce una vita un po’ sregolata. In apparenza sembra essere superficiale e quasi disinteressato e queste sue caratteristiche attirano l’attenzione del suo capo, che non perde occasione per provocarlo.

La collega Sofia, invece, è visibilmente attratta dal protagonista, di cui è segretamente innamorata da tempo. Non ha mai trovato il coraggio di dichiararsi in quanto convinta che Alex la consideri solamente un’amica e confidente.

Spoiler finale

Un vero e proprio ciclone è destinato ad abbattersi su Alex Bravo, con conseguenze impreviste sulla sua vita e sul lavoro. Il protagonista, infatti, fa alcune scoperte scioccanti e fondamentali in merito al suo passato e che lo costringono, forse per la prima volta, a fare i conti con le proprie responsabilità. Al tempo stesso, il personaggio principale che ha il volto di Marco Bocci lavora ad un caso di omicidio che riguarda una sua vecchia conoscenza e che è destinato a turbarlo profondamente.

Alex Bravo Poliziotto a modo suo, il cast

Di seguito il cast degli attori presenti durante le sei puntate della fiction Alex Bravo Poliziotto a modo suo, trasmesse, oltre che in prima serata su Canale 5, anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.