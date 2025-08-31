Da lunedì 1° a venerdì 5 settembre sono visibili, su Rai 1, le nuove puntate di Camper in viaggio e Camper. Le trasmissioni, anche nell’ultima settimana di messa in onda, sono proposte dalle 11:30 e dalle 12:00.

Al timone di Camper in viaggio torna la coppia Tinto ed Alessia Mancini, affiancati, seppur a distanza, da Umberto Broccoli. I presentatori, per tutto l’arco della settimana, visitano la regione Liguria, concentrandosi soprattutto sulle coste.

Il percorso inizia da Camogli, città conosciuta come quella dei “mille bianchi velieri“. In tale tappa c’è spazio per i racconti marinari, per una visita alla suggestiva Abbazia di San Fruttuoso e per gli assaggi dei prodotti tipici locali, su tutte le focaccia di Recco. In seguito ci si sposta a Portofino, borgo simbolo della dolce vita, per parlare del mito internazionale legato al dj set.

La pesca del gambero rosso

La settimana in compagnia di Camper in viaggio procede a Santa Margherita Ligure. Nel borgo è documentata una sessione di pesca del gambero rosso, attività molto praticata nella zona. In un secondo momento, i presentatori si lasciano andare a lezioni di merletti al tombolo e ad intense partite di pallanuoto, svolte rigorosamente al mare.

A Rapallo, i protagonisti della narrazione sono il basilico e il mortaio, elementi fondamentali per realizzare un pesto di qualità. Infine, Tinto e Mancini chiudono la settimana (e con essa l’edizione) di Camper in viaggio esplorando l’Area Marina Protetta di Portofino, incontrando chi il mare lo vive e lo protegge ogni giorno.

Subito dopo Camper in viaggio partono le ultime cinque puntate stagionali di Camper, trasmissione in studio guidata da Peppone Calabrese. Per tutta la settimana, Marco Di Buono è a Palazzolo Acreide in provincia di Siracusa, per raccontare tradizioni e sapori tipici.

Lorenzo Branchetti visita borghi affascinanti come Castiglione di Sicilia, Acitrezza, Acicastello e Castroreale in Sicilia e Ricaldone e Bosco Marengo in Piemonte.

Elisa Silvestrin, invece, effettua un percorso alla scoperta del mare. In primis in Sardegna, visitando Palau, Santa Teresa di Gallura e Porto Istana, per poi spostarsi a Marina di Camerota, in Campania. L’inviata Annalisa Baldi partecipa al Torneo dei Borghi di Susa ed all’Offagna Medievale di Ancona. Marco Scorza fa tappa al mercato di Alghero, mentre con Cristina Rinaldi, in Calabria, è proposto un focus sull’Aperi-Trekking, che unisce l’attività del trekking all’aperitivo.

Nel corso di Camper dal 1° al 5 settembre, Gloria Aura Bartolini visita il bellissimo Giardino André Heller di Gardone Riviera. La collega Daria Luppino, a sua volta, è nel Santuario di Santa Maria dell’Isola di Tropea. Numerosi gli ospiti presenti in studio: fra gli altri, è attesa la partecipazione di Elisa Isoardi.