L’episodio La nave dei sogni: Hudson Valley, appartenente alla celebre serie tedesca Das Traumschiff, è il film che Rai2 trasmette il 4 settembre 2025 alle 11:10. In particolare, questa crociera diventa il pretesto per una resa dei conti familiare, tra segreti, rivalità e amori del passato, il tutto ambientato nel cuore degli Stati Uniti.

Regia, produzione e protagonisti del film La nave dei sogni Hudson Valley

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Helmut Metzger, un autore di numerosi episodi della saga. Invece, ZDF e Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft curano la produzione, con sede in Germania. Inoltre, a guidare il cast in questo racconto corale tra tensioni familiari e incontri inattesi ci sono Florian Silbereisen, Barbara Wussow, Daniel Morgenroth, Collien Ulmen-Fernandes, Harald Schmidt e Natalia Avelon.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato questa produzione negli Stati Uniti, e più precisamente nella regione della Hudson Valley, nello stato di New York. Nello specifico, le riprese si sono svolte anche a bordo della nave MS Amadea, con scene ambientate tra Albany, Poughkeepsie e le campagne circostanti, con lo scopo di valorizzare il paesaggio autunnale e le atmosfere intime.

Trama del film La nave dei sogni Hudson Valley

Analizzando la trama, la storia si concentra sulla famiglia dell’armatore Hendrik Hansen, che si riunisce in crociera per festeggiare il suo 70° compleanno. Infatti, a bordo ci sono la figlia Frederike, con suo marito Daniel Peterson e la loro figlia Lilly, e anche il figlio Jasper, divorziato, che è venuto da solo. Tuttavia, la riunione di famiglia non riguarda solo i festeggiamenti, ma anche la delicata questione della successione nell’azienda di famiglia: chi tra i due fratelli guiderà l’impresa? Parallelamente, il capitano Martin Grimm ha dei ricordi spiacevoli legati a Hendrik Hansen, mentre Hanna Liebhold incontra a sorpresa il suo amore d’infanzia Thomas Wellenstein, ora diventato uno scrittore. Di conseguenza, tra tensioni, segreti e riconciliazioni, la crociera si trasforma in un viaggio interiore per tutti i passeggeri.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, la vicenda si risolve quando Jasper rinuncia alla direzione dell’azienda, lasciando il posto a Frederike, la quale dimostra grande maturità e visione. Nel frattempo, Hanna e Thomas si riavvicinano, mentre il capitano Grimm affronta il suo passato con Hendrik, trovando finalmente pace. In definitiva, la nave salpa verso Boston, mentre la famiglia Hansen si ricompone sotto una nuova e più serena luce.

Cast completo del film La nave dei sogni Hudson Valley

Per concludere, il cast riunisce volti storici della serie e nuovi personaggi, in un intenso intreccio di emozioni and relazioni familiari.