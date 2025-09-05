La serata di stasera in tv sabato 6 settembre 2025 celebra la cultura, il cinema e l’intrattenimento con un palinsesto ricco di eventi speciali, film cult e varietà. Su Rai 1 va in onda Camilleri 100, serata evento dedicata ai 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri. Su Rai 3 spazio al cinema d’autore con L’ordine del tempo, mentre Canale 5 propone una nuova puntata di Ciao Darwin. Italia 1 punta sull’azione con Bumblebee, e su Rete 4 torna il dramma romantico Vi presento Joe Black.

Stasera in TV sabato 6 settembre 2025, Rai

Rai 1 trasmette alle 21:30 Camilleri 100. Serata celebrativa dedicata al maestro siciliano, tra letture, testimonianze e omaggi al commissario Montalbano.

Rai 2 manda in onda alle 21:20 Alla ricerca di mia figlia, dove una madre disperata indaga sulla scomparsa della figlia durante una vacanza a Miami.

Rai 3 propone alle 21:00 L’ordine del tempo. Film di Liliana Cavani in cui un gruppo di amici si ritrova in una villa sul mare per festeggiare un compleanno, ma una notizia sconvolgente cambia tutto.

Rai 4 trasmette alle 21:20 La Fortuna. Miniserie con Stanley Tucci e Álvaro Mel, ispirata al ritrovamento di un relitto carico di monete d’oro.

Rai 5 propone alle 21:15 Nel secolo breve. Documentario storico seguito da Cronache dall’antichità e dal film Little Satchmo, sulla figlia segreta di Louis Armstrong.

Rai Movie manda in onda alle 21:10 Un vizio di famiglia, commedia francese dove una madre e una figlia scoprono di avere più in comune di quanto pensassero.

Rai Premium trasmette alle 21:20 Fuochi d’artificio, fiction italiana seguita alle 23:15 da Resta con me, settima puntata.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 propone alle 21:20 Ciao Darwin, varietà condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, tra sfide surreali e comicità irriverente.

Italia 1 manda in onda alle 21:20 Bumblebee, dove una ragazza scopre che la sua Volkswagen Beetle è in realtà un Autobot ferito.

Rete 4 trasmette alle 21:25 Vi presento Joe Black, con Brad Pitt nei panni della Morte che assume sembianze umane per comprendere la vita.

La7 propone alle 21:15 Colpevole d’innocenza, thriller con Ashley Judd e Tommy Lee Jones, dove una donna cerca vendetta dopo essere stata incastrata.

TV8 manda in onda alle 21:30 Radio Zeta Future Hits Live 2025, concerto live da Verona con i protagonisti della musica italiana.

Nove trasmette alle 21:30 Paolo Cevoli – Andavo ai 100 all’ora, spettacolo teatrale comico tra ricordi e battute.

I film di questa sera in TV sabato 6 settembre 2025

Alla ricerca di mia figlia (Rai 2): Una madre indaga sulla scomparsa della figlia durante una vacanza a Miami.

L’ordine del tempo (Rai 3): Una notizia sconvolgente cambia il corso di una festa tra amici.

La Fortuna (Rai 4): Un giovane diplomatico si ritrova coinvolto nel recupero di un tesoro marittimo conteso.

Un vizio di famiglia (Rai Movie): Una madre e una figlia scoprono di avere più in comune di quanto pensassero.

Little Satchmo (Rai 5): La figlia segreta di Louis Armstrong racconta la sua storia.

Bumblebee (Italia 1): Una ragazza scopre che la sua auto è un robot alieno in fuga.

Vi presento Joe Black (Rete 4): La Morte assume sembianze umane per comprendere la vita e l’amore.

Colpevole d’innocenza (La7): Una donna cerca vendetta dopo essere stata incastrata per omicidio.

Un marito di troppo (La7D): Una donna scopre di essere sposata con due uomini e deve scegliere.

One Day (La7D): Due amici si incontrano ogni anno nello stesso giorno, tra amore e destino.

Double Team (Rai 4, seconda serata): Un agente segreto deve fermare un trafficante di armi con l’aiuto di un ex campione di basket.

Scuola di Polizia 4 (Italia 1, seconda serata): I cadetti affrontano nuove sfide tra comicità e disastri.

Gomorra – La serie (Cielo): Prima e seconda puntata della serie cult ambientata a Napoli.

I film su Sky sabato 6 settembre 2025

Su Sky Cinema Due, la prima serata inizia alle 21:15 con PadreNostro, il dramma con Pierfrancesco Favino ambientato nella Roma degli anni ’70. A seguire, alle 23:20, va in onda Priscilla, il biopic diretto da Sofia Coppola sulla vita di Priscilla Presley.

Dopo mezzanotte, alle 01:15, torna il cult italiano Santa Maradona con Stefano Accorsi, mentre alle 02:50 viene trasmesso Habemus Papam di Nanni Moretti. Chiude la notte Dall’alto di una fredda torre, thriller psicologico in onda alle 04:35.

Su Sky Cinema Uno, alle 21:15 trovi Contraband, action con Mark Wahlberg nei panni di un ex contrabbandiere costretto a tornare nel giro per salvare la famiglia. Alle 23:10 segue Babygirl, dramma sentimentale ambientato a New York.

Dopo l’una di notte, alle 01:10, va in onda Una terapia di gruppo, commedia su un gruppo di pazienti nevrotici. Alle 02:50 c’è Sonic 3 – Il film, con il riccio blu in una nuova avventura, e infine alle 04:40 Mission: Impossible III, con Tom Cruise in una delle missioni più personali della saga.