La famiglia delle Linee si allarga con un nuovo titolo. Stiamo parlando di Linea Verde 1000 Miglia, che prende il via, sulla rete ammiraglia Rai 1, a partire da sabato 6 settembre.

Linea Verde 1000 Miglia, il conduttore è Federico Quaranta

Linea Verde 1000 Miglia è visibile, su Rai 1, il sabato mattina a partire dal 6 settembre. Gli appuntamenti hanno una durata di circa 35 minuti ciascuno e la rete ammiraglia della TV di Stato li manda in onda a partire dalle ore 11:25 circa. Oltre che in televisione, è possibile seguire le puntate in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione gratuita Rai Play.

Al timone del format vi è un volto decisamente molto noto per quel che concerne i programmi di approfondimento del nostro territorio. Stiamo parlando di Federico Quaranta, che ha già guidato svariati format della famiglia delle Linee, fra cui Linea Verde Orizzonti Estate e i più recenti Linea Verde Discovery, Linea Verde Bike e Linea Verde Explora.

Alla scoperta delle località protagoniste della storica competizione automobilistica

Come intuibile già dal nome, il nuovo spin off di Linea Verde è dedicato alla 1000 Miglia. Con tale nome ci si riferisce alla storica competizione automobilistica, che si è disputata nel nostro paese nel trentennio dal 1927 al 1957, per un totale di 24 edizioni. Sono passati quasi cento anni dalla nascita e ancora oggi la competizione richiama appassionati delle quattro ruote, provenienti da ogni angolo del Pianeta.

Le telecamere del programma, durante gli appuntamenti, percorrono alcune delle tappe della mitica corsa, scendendo in pista lungo i celebri tracciati a otto, veri e propri simboli delle prime edizioni della competizione.

Nel corso del viaggio, Federico Quaranta, affiancato da esperti e abitanti dei luoghi visitati, evidenzia il carattere colorito del Bel Paese. Ad arricchire le narrazioni vi sono degli inserti culturali e gastronomici, dedicati alle tradizioni più importanti dei luoghi protagonisti degli appuntamenti.

Linea Verde 1000 Miglia, il viaggio parte da Brescia

Il viaggio prende il via da una delle storiche location della competizione. Stiamo parlando di Piazza della Vittoria, una delle principali piazze di Brescia. Proprio da tale luogo, nel 1927, ha preso il via la primissima edizione della 1000 Miglia. Inoltre, le auto sono partite dalla medesima piazza anche durante l’ultima edizione, svolta lo scorso giugno. Dopo aver attraversato varie zone del nostro paese, le telecamere taglieranno il traguardo a Roma. Nella capitale, infatti, è ambientato il finale di Linea Verde 1000 Miglia.