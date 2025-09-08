La programmazione tv di questa sera martedì 9 settembre 2025 offre un palinsesto ricco di fiction, cinema d’autore, talk politici e spettacoli musicali. In particolare, su Rai 1 torna Il Commissario Montalbano con l’episodio Il sorriso di Angelica, mentre Rai 2 dedica la serata allo spettacolo musicale La notte dei serpenti 2025, dedicato alla tradizione abruzzese. Parallelamente, Rai 3 offre spazio al cinema con La doppia vita di Madeleine Collins, e invece su Canale 5 prosegue la soap turca La notte nel cuore. Inoltre, Italia 1 propone il thriller d’azione Retribution, mentre La7 ospita Alessandro Barbero con Il caso Matteotti.

Stasera in TV martedì 9 settembre 2025, Rai

Su Rai 1, alle 21:30, andrà in onda Il Commissario Montalbano – Il sorriso di Angelica. In questo episodio, Montalbano indaga su una serie di furti in ville di lusso, mentre si lascia coinvolgere sentimentalmente da una delle vittime.

Invece, Rai 2 alle 21:20 trasmette La notte dei serpenti 2025, uno spettacolo musicale che Andrea Delogu conduce, dedicato alla cultura e alla musica popolare abruzzese.

Rai 3, dal canto suo, alle 21:20 propone La doppia vita di Madeleine Collins, un thriller psicologico francese in cui una donna conduce due vite parallele tra la Svizzera e la Francia, nascondendo la verità a entrambe le famiglie.

Contemporaneamente, Rai 4 alle 21:20 manda in onda The Menu, una satira horror ambientata in un ristorante esclusivo dove gli ospiti scoprono un inquietante piano dello chef. A seguire, alle 23:05, il canale offre Rodeo, un dramma francese su una giovane ribelle appassionata di motocross.

Allo stesso modo, Rai 5 alle 21:15 propone Poli opposti, una commedia romantica italiana con Luca Argentero e Sarah Felberbaum. A seguire, alle 22:45, c’è La sfida, una produzione di Francesco Rosi ambientata nella Napoli degli anni ’50.

Inoltre, Rai Movie alle 21:10 trasmette Indian – La grande sfida, la storia vera di Burt Munro, un neozelandese che sfidò ogni limite per correre a Bonneville. A seguire, alle 23:15, il canale propone Sommersby, un dramma romantico con Richard Gere e Jodie Foster.

Per concludere, Rai Premium alle 21:20 manda in onda JL Ranch – Regalo di nozze, il sequel della saga familiare ambientata in Texas. A seguire, alle 22:50, c’è la serie Circeo, ispirata al processo per il massacro del Circeo.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Spostandoci sui canali Mediaset, Canale 5 alle 21:41 propone un nuovo appuntamento con La notte nel cuore, la soap turca con nuovi colpi di scena tra Sevilay, Cihan e Melek.

Parallelamente, Italia 1 alle 21:20 manda in onda Retribution, un thriller con Liam Neeson nei panni di un uomo intrappolato in un’auto minata, costretto a seguire ordini per salvare la sua famiglia.

Invece, Rete 4 alle 21:25 trasmette È sempre Cartabianca, il talk politico che Bianca Berlinguer conduce.

La7, dal canto suo, alle 21:15 offre In viaggio con Barbero – Il caso Matteotti, un approfondimento storico sul delitto politico che segnò l’ascesa del fascismo. A seguire, alle 23:15, il canale propone Navalny – Cronaca di un omicidio di Stato, un documentario sul dissidente russo.

TV8 alle 21:30 manda in onda Bohemian Rhapsody, il celebre biopic su Freddie Mercury e i Queen.

Infine, Nove alle 21:30 trasmette 11 settembre: Io c’ero, un documentario con testimonianze dirette dei sopravvissuti agli attentati del 2001.

I film di questa sera in TV martedì 9 settembre 2025

Per quanto riguarda l’offerta cinematografica della serata, le opzioni sono numerose e variegate. Ecco una selezione:

Il sorriso di Angelica (Rai 1): Montalbano indaga su furti in ville di lusso e si innamora di una delle vittime.

La doppia vita di Madeleine Collins (Rai 3): Una donna conduce due vite parallele, nascondendo la verità a entrambe le famiglie.

The Menu (Rai 4): Un gruppo di ospiti scopre che il menù dello chef nasconde un piano inquietante.

Rodeo (Rai 4): Una giovane ribelle trova libertà nel mondo delle corse motociclistiche clandestine.

Poli opposti (Rai 5): Una psicologa e un avvocato divorzista si innamorano nonostante le differenze.

La sfida (Rai 5): Un giovane camorrista cerca di affermarsi nella Napoli degli anni ’50.

Indian – La grande sfida (Rai Movie): Burt Munro sfida ogni limite per correre con la sua moto Indian.

Sommersby (Rai Movie): Una donna sospetta che il marito tornato dalla guerra non sia chi dice di essere.

JL Ranch – Regalo di nozze (Rai Premium): Una famiglia texana affronta nuovi conflitti in vista di un matrimonio.

Retribution (Italia 1): Un uomo è costretto a seguire ordini per salvare la sua famiglia, intrappolato in un’auto minata.

Bohemian Rhapsody (TV8): La storia di Freddie Mercury e dei Queen, tra musica e identità.

Il piacere è tutto mio (La7D): Una donna esplora la propria sessualità con ironia e libertà.

White Oleander (La7D): Una ragazza affronta la vita in diverse famiglie affidatarie dopo l’arresto della madre.

I gemelli (TwentySeven): Due fratelli separati alla nascita si ritrovano in modo rocambolesco.

Un uomo da vendere (TV2000): Un pubblicitario in crisi scopre il valore della semplicità.

Ricomincio da me (La5): Una donna riparte da zero dopo un divorzio, tra lavoro e nuove relazioni.

Incastrati (Cine34): Ficarra e Picone in una commedia noir tra equivoci e crimini.

I film su Sky stasera in tv martedì 9 settembre 2025

Infine, passando alla programmazione di Sky, il palinsesto cinematografico è altrettanto ricco. Ecco i principali titoli:

Su Sky Cinema Uno, alle 21:15 andrà in onda U.S. Palmese, una pellicola in prima visione ambientata tra Parigi e Milano, dove Etienne Morville, giovane promessa del calcio, affronta una crisi personale e professionale. A seguire, alle 23:25, ci sarà Chi è senza peccato – The Dry, un thriller ambientato in Australia, in cui il detective Aaron Falk indaga su un omicidio familiare durante una lunga siccità. Dopo l’una di notte, alle 01:25, verrà trasmesso Cinquanta sfumature di nero, il secondo capitolo della saga con Anastasia Steele e Christian Grey. Successivamente, alle 03:25, arriverà Shark – Il primo squalo, un action marino con Jason Statham, e per concludere, alle 05:15, I delitti del BarLume – Azione e reazione, un giallo toscano con toni ironici.

Su Sky Cinema Due, invece, alle 21:15 verrà trasmesso Maria, un dramma biografico su Maria Callas, tra carriera e tormenti interiori. A seguire, alle 23:25, ci sarà Il Grinta, un western con Jeff Bridges e Hailee Steinfeld, ambientato nel selvaggio West tra vendetta e giustizia.

Su Sky Cinema Collection, alle 21:15 sarà la volta di Indiana Jones e il tempio maledetto, il secondo capitolo della saga con Harrison Ford alle prese con culti oscuri e avventure mozzafiato. A seguire, alle 23:20, ci sarà Indiana Jones e l’ultima crociata, dove Indy parte alla ricerca del Santo Graal insieme al padre, interpretato da Sean Connery.

Su Sky Cinema Action, alle 21:00 andrà in onda Extraction, una produzione del 2015 con Bruce Willis e Kellan Lutz, incentrata su un agente della CIA che cerca di salvare il padre rapito. A seguire, alle 22:40, ci sarà Pompei, un disaster movie ambientato nel 79 d.C., tra amore e distruzione.

Su Sky Cinema Comedy, alle 20:00 inizierà Maggie Moore(s), una commedia nera del 2023 con Jon Hamm e Tina Fey. A seguire, alle 21:45, ci sarà la replica di U.S. Palmese. Alle 23:55, poi, verrà trasmesso Scemo & + Scemo, il cult comico del 1994 con Jim Carrey e Jeff Daniels.

Su Sky Cinema Drama, alle 21:00 andrà in onda American Beauty, l’opera del 1999 con Kevin Spacey, che racconta la crisi esistenziale di un uomo borghese. A seguire, alle 23:05, ci sarà Il tempo che ci vuole, un dramma italiano del 2024 sulle relazioni familiari e il tempo perduto.

Su Sky Cinema Family, alle 21:00 verrà trasmesso Il cacciatore di giganti, un fantasy del 2013 con Nicholas Hoult, dove un giovane contadino affronta giganti leggendari. A seguire, alle 23:00, ci sarà la commedia italiana Troppo napoletano, con Gennaro Guazzo e Serena Rossi.

Su Sky Cinema Romance, alle 21:00 andrà in onda Ti odio, ti lascio, ti…, una commedia romantica del 2006 con Jennifer Aniston e Vince Vaughn. A seguire, alle 22:50, ci sarà Duplicity, una spy-romance del 2009 con Julia Roberts e Clive Owen.

Infine, su Sky Cinema Suspense, alle 21:00 verrà trasmesso Nosferatu, un horror gotico del 2024 ispirato al classico di Murnau. A seguire, alle 23:15, ci sarà Billionaire Boys Club, un thriller del 2018 basato su una storia vera di truffe finanziarie negli anni ’80.