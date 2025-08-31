Prosegue domenica 31 agosto, con una nuova puntata in prima visione, la serie La Notte del Cuore. La soap turca è visibile, come di consueto, in prima serata su Canale 5.

La Notte nel Cuore 31 agosto, regista e dove è girata

Prodotta dalla Tims&B Productions, la produzione è originaria della Turchia, dove si sono svolte anche le riprese. La regia è di Emrah Agus, Kerem Çakıroğlu e Uluc Bayraktar. La sceneggiatura degli appuntamenti, invece, è firmata da Yıldız Tunç.

Il titolo è tornato in programmazione la scorsa domenica, dopo alcune settimane di stop dovute alla bella stagione. Gli ascolti ottenuti dalla serie, domenica 24 agosto, sono stati ottimi. Canale 5, infatti, ha vinto la serata nella sfida Auditel, sfiorando i 2 milioni di telespettatori con il 16,4% di share.

La Notte nel Cuore 31 agosto, la trama

Durante La Notte nel Cuore del 31 agosto, Sevillay continua ad essere tenuta prigioniera in villa da Cihan. La protagonista Melek, intanto, dopo aver incontrato Cihan ed aver ricordato ciò che è accaduto fra loro, prende la decisione di interrompere la gravidanza. Tuttavia, quando giunge il momento di abortire, la ragazza non trova il coraggio ed alla fine sceglie di proseguire la gravidanza e tenere il bambino. Poco dopo, Melek incontra Sumru. Quest’ultima, seppur in maniera indiretta, fa capire alla giovane di aver preso la decisione giusta.

Intanto, Tahsin ha scoperto della clausola penale inserita dagli Sansalan nel contratto che ha stipulato con loro. Decide, allora, di ricattare Samet e Cihan: per interrompere definitivamente la collaborazione con lui devono prima dargli una cifra vicina ai due miliardi e mezzo di dollari.

Spoiler finale

Nel corso della puntata odierna de La Notte nel Cuore, Bünyamin scopre che Sumru lavora nel negozio di tappeti del signor Gurcan e lo comunica subito a Samet. Quest’ultimo si reca immediatamente nel punto vendita e intima al proprietario di licenziare Sumru. A sorpresa, Gurcan non si fa intimidire e rifiuta categoricamente.

La Notte nel Cuore 31 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante La Notte nel Cuore, visibile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.