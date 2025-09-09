La programmazione per stasera in tv, mercoledì 10 settembre 2025, propone un palinsesto molto variegato. Ci saranno fiction, musica, thriller e approfondimenti. Su Rai 1 va in onda lo speciale musicale Semplicemente Fiorella. Questo show è dedicato alla grande Fiorella Mannoia. Su Rai 2, invece, torna l’atteso appuntamento con Rocco Schiavone. Rai 3 propone una nuova puntata di Chi l’ha visto?. Su Canale 5 c’è spazio per il cinema turco con la pellicola Annem. Infine, Italia 1 offre il quiz musicale Sarabanda – Il Torneo dei Campioni. A seguire, ci sarà il film d’azione Shark – Il primo squalo.

Stasera in TV mercoledì 10 settembre 2025, Rai

Su Rai 1, alle 21:30, va in onda Semplicemente Fiorella. Sarà una serata evento dedicata a Fiorella Mannoia. Lo show prevede musica dal vivo, ospiti e racconti di carriera.

Rai 2, invece, alle 21:20 propone Rocco Schiavone 5. Si tratta di un episodio della quinta stagione con Marco Giallini. Il vicequestore affronta un caso complesso legato a un omicidio in alta quota.

Rai 3 trasmette alle 21:20 Chi l’ha visto?. Il programma di inchiesta è condotto da Federica Sciarelli. Offre aggiornamenti su persone scomparse e casi irrisolti.

Rai 4 manda in onda alle 21:20 In Hell – Esplode la furia. È un lungometraggio d’azione con Jean-Claude Van Damme ambientato in un carcere brutale. Alle 23:00 segue Venus, un horror psicologico di produzione spagnola.

Rai 5 propone alle 21:15 Noos – Viaggi nella Natura. Il documentario è condotto da Alberto Angela. Alle 22:10 segue Paradisi da salvare, e alle 23:00 James Cameron – Viaggio nella fantascienza.

Rai Premium trasmette alle 21:20 Mina Settembre. È un episodio della serie con Serena Rossi. Alle 23:10 segue Cefalonia, una fiction storica ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale.

Rai Movie manda in onda alle 21:10 Air – La storia del grande salto. Questa opera cinematografica narra la nascita della partnership tra Nike e Michael Jordan. Alle 23:00 segue Se scappi ti sposo, una commedia romantica con Julia Roberts.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 propone alle 21:20 Annem. Si tratta di un dramma turco del 2019. Racconta il difficile rapporto tra una madre e una figlia in una società conservatrice.

Italia 1 manda in onda alle 21:20 Sarabanda – Il Torneo dei Campioni. È un quiz musicale con i migliori concorrenti storici del programma. Alle 22:15 segue Shark – Il primo squalo, un action marino con Jason Statham. Alle 23:35 chiude la serata la pellicola Hurricane – Allerta uragano.

Rete 4 trasmette alle 21:20 Zona Bianca. È il talk politico condotto da Giuseppe Brindisi. Ci saranno ospiti e approfondimenti sui temi di attualità.

La7 propone alle 21:15 World Trade Center. Un’opera drammatica di Oliver Stone con Nicolas Cage. È ambientata durante gli attentati dell’11 settembre. Alle 23:30 segue 11 Settembre: Minuto per Minuto, un documentario commemorativo.

TV8 manda in onda alle 21:35 Prima o poi mi sposo. Si tratta di una commedia romantica con Jennifer Lopez. Alle 23:30 segue (S)ex List, con Anna Faris.

Nove trasmette alle 21:30 Little Big Italy. Francesco Panella è alla scoperta dei migliori ristoranti italiani all’estero. Alle 23:15 segue una seconda puntata dello show.

I film di questa sera in TV mercoledì 10 settembre 2025

In Hell – Esplode la furia (Rai 4): Un uomo viene rinchiuso in un carcere brutale e lotta per la sopravvivenza.

Venus (Rai 4): Horror psicologico ambientato in un condominio maledetto.

Air – La storia del grande salto (Rai Movie): La nascita della linea Air Jordan e il colpo di genio di Nike.

Se scappi ti sposo (Rai Movie): Una donna fugge da ogni matrimonio, finché incontra un giornalista curioso.

Annem (Canale 5): Una giovane donna affronta il difficile rapporto con la madre in una società tradizionale.

Shark – Il primo squalo (Italia 1): Un gruppo di scienziati affronta un gigantesco squalo preistorico.

Hurricane – Allerta uragano (Italia 1): Un gruppo di agenti cerca di fermare una rapina durante un uragano.

World Trade Center (La7): Due poliziotti rimangono intrappolati sotto le macerie delle Torri Gemelle.

11 Settembre: Minuto per Minuto (La7): Documentario che ripercorre gli eventi dell’11 settembre 2001.

Prima o poi mi sposo (TV8): Una wedding planner si innamora del futuro sposo di una sua cliente.

(S)ex List (TV8): Una donna cerca di rintracciare tutti i suoi ex per capire chi potrebbe essere il padre del suo futuro figlio.

I film su Sky mercoledì 10 settembre 2025

Su Sky Cinema Uno, alle 21:15 va in onda Shark – Il primo squalo. È un action marino con Jason Statham. Alle 23:15 segue Sonic 3 – Il film, in cui arriva Shadow. Dopo mezzanotte, alle 01:10, viene trasmesso Un matrimonio da favola, una commedia italiana. Alle 02:50 torna Robin Hood, mentre alle 05:10 chiude la notte Elephant White.

Su Sky Cinema Due, alle 21:15 va in onda The Son. È un dramma con Hugh Jackman e Laura Dern. Alle 23:25 segue Conclave, una pellicola ambientata nel Vaticano, con Ralph Fiennes.

Su Sky Cinema Collection, alle 21:15 viene trasmesso Indiana Jones e l’ultima crociata. È il terzo capitolo della saga. Alle 23:25 segue Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo.

Su Sky Cinema Action, alle 21:00 va in onda La mummia. È la produzione del 1999 con Brendan Fraser. Alle 23:10 segue Soldado, un thriller con Benicio Del Toro e Josh Brolin.

Su Sky Cinema Comedy, alle 21:00 viene trasmesso Io c’è. È una commedia italiana del 2018 con Edoardo Leo. Alle 22:45 segue Contromano, con Antonio Albanese.

Su Sky Cinema Drama, alle 21:00 va in onda Ferrari. Si tratta del biopic del 2023 diretto da Michael Mann. Alle 23:15 segue Green Book, opera premiata con l’Oscar nel 2018.

Su Sky Cinema Family, alle 21:00 viene trasmesso Chi ha incastrato Roger Rabbit. È il cult del 1988 che mescola animazione e live action. Alle 22:50 segue Viaggio nell’isola misteriosa.

Su Sky Cinema Romance, alle 21:00 va in onda Downton Abbey, la pellicola del 2019. Alle 23:05 segue L’amore e altre seghe mentali, una commedia romantica del 2024.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21:00 viene trasmesso Vivarium. È un thriller psicologico del 2019. Alle 22:45 segue Home Education – Le regole del male, un horror del 2023.