Nella puntata di martedì 9 settembre 2025 di Reazione a Catena, il popolarissimo quiz preserale di Rai 1 che Pino Insegno conduce con la sua consueta verve, il pubblico ha assistito a un clamoroso e inaspettato cambio al comando: un trio tutto al femminile, Le Stefanelle, composto da Ylenia, Debora e Daniela, tre amiche originarie della provincia di Firenze vince la puntata.

In particolare, il nome della loro squadra non è casuale, ma rappresenta un affettuoso e scherzoso omaggio alla loro cara amica Stefania. È stata proprio lei, infatti, a spronarle con insistenza a iscriversi e a partecipare al programma, e ora le segue con trepidazione ogni sera da casa, fungendo da vero e proprio portafortuna a distanza per questa nuova avventura televisiva.

La sfida: le Stefanelle battono gli Smamma all’Intesa Vincente

Prima di questa puntata, il percorso de Gli Smamma — il trio composto da Marco Minazzi e dalle sue talentuose figlie Sara e Marta, provenienti da Varese — era stato a dir poco impeccabile. La loro striscia vincente aveva appassionato milioni di telespettatori, non solo per la loro abilità nel gioco, ma anche per la simpatia e l’evidente legame familiare, che li aveva portati ad accumulare un montepremi totale di oltre 94.000 euro. Tuttavia, nel gioco decisivo dell’Intesa Vincente del 9 settembre, la loro corsa si è bruscamente interrotta. Le Stefanelle, infatti, hanno dimostrato una sintonia eccezionale, indovinando ben 10 parole e mettendo a segno una performance quasi perfetta. Al contrario, gli Smamma si sono fermati a sole 6 parole, traditi forse dalla tensione e da un errore fatale nel tentativo di raddoppio finale. Nello specifico, Marta ha suggerito la parola “Monna Lisa”, ma il regolamento del gioco prevede una parola singola, e di conseguenza la risposta è stata invalidata, segnando così la fine del loro lungo regno.

Le Stefanelle Reazione a Catena: parola sbagliata e polemiche social

Successivamente, Le Stefanelle sono arrivate al gioco finale, l’Ultima Catena, con un montepremi di partenza davvero notevole: 105.000 euro. Purtroppo, però, una serie di errori le ha costrette a quattro dimezzamenti. Alla fine, dopo aver acquistato anche il Terzo Elemento per avere un indizio aggiuntivo, si sono ritrovate a giocare per una cifra comunque interessante di 3.282 euro.

A questo punto, con gli indizi finali “Lavoro” e “Interno” e la parola che iniziava con “DO” e finiva con “O”, Daniela ha avuto l’intuizione giusta, proponendo “Domestico”. Tuttavia, le sue compagne, forse prese dall’emozione del debutto, l’hanno convinta a virare su “Documento”, una scelta che purtroppo si è rivelata errata. Di conseguenza, la parola corretta era proprio “Domestico”, e la delusione per la vittoria sfumata ha immediatamente acceso il dibattito sui social, dove non sono mancate le polemiche:

“Ma no che documento. Ascolta Daniela invece di girarle le spalle”

“Domestico e domicilio: come al solito gli autori mettono 2 possibilità praticamente uguali per confondere”

“Parola finale da codice penale, impossibile da indovinare con certezza”

“Quest’anno diventano campioni squadre che in altre edizioni durerebbero una sera…”

Chi sono Le Stefanelle

Per conoscere meglio le nuove campionesse che hanno conquistato il titolo, ecco qualche dettaglio in più sulle loro vite. Si tratta di un trio di amiche fiorentine, ognuna con la sua professionalità e il suo carattere, che insieme creano un mix vincente:

Ylenia , che porta la sua calma e la sua precisione dal suo lavoro nel settore sanitario.

, che porta la sua calma e la sua precisione dal suo lavoro nel settore sanitario. Debora , un’insegnante di scuola primaria, abituata a gestire la pressione con pazienza e creatività.

, un’insegnante di scuola primaria, abituata a gestire la pressione con pazienza e creatività. Daniela, un’impiegata in ambito amministrativo, dotata di un grande spirito pratico e di un intuito notevole, come dimostrato nel gioco finale.

In definitiva, il trio toscano è legato da una profonda amicizia e da una passione comune per l’enigmistica e i giochi di parole. Pertanto, la loro intesa si basa su un perfetto equilibrio tra ascolto reciproco, intuito fulmineo e una buona dose di ironia, qualità che le hanno portate a sconfiggere dei campioni così amati e che promettono di far divertire il pubblico anche nelle prossime puntate.