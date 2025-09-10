Parte mercoledì 1o settembre l’edizione 2025-2026 di Chi l’ha visto?. Il programma è proposto come sempre su Rai 3, in prima serata. Alla conduzione c’è Federica Sciarelli, volto storico della trasmissione.

Chi l’ha visto? 2025-2026, appelli e casi di cronaca al centro

Al centro di Chi l’ha visto? 2025-2026, dunque, continuano ad esserci i principali casi di cronaca del nostro paese. Fra ricostruzioni, reportage ed interviste a testimoni e famigliari delle vittime, Federica Sciarelli propone un focus sulle vicende di stretta attualità.

Come sempre, inoltre, il format dà voce a tutti gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Oltre che in televisione, è possibile seguire il programma in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione gratuita Rai Play.

La misteriosa scomparsa della donna di Chivasso

Al centro della prima puntata stagionale di Chi l’ha visto? c’è la storia della misteriosa scomparsa della donna di Chivasso. Al momento, proseguono le indagini della Procura per riuscire a risolvere quello che è un vero e proprio mistero. Gli investigatori, in particolare, hanno lanciato un appello per identificare una donna che ha dato molte identità diverse, tutte false. Nel frattempo, circolano delle ipotesi, ancora non confermate, in merito alla sparizione della donna.

In seguito, nel corso dell’appuntamento odierno, è dato spazio a tutti i casi di scomparsa avvenuti durante l’estate. Fra le altre, è centrale la storia di un uomo che non ha dato più sue notizie dopo essere entrato in contatto con una giovane donna che si era presentata come una francese che vive a Firenze. Il timore è che tale persona possa aver attirato l’ignara vittima in una trappola.

Chi l’ha visto? 2025-2026, il caso Liliana Resinovich

Durante Chi l’ha visto? 2025-2026 si parla, a lungo, di uno dei gialli che da anni continua a tenere banco. Stiamo parlando di quello con protagonista Liliana Resinovich, pensionata scomparsa a dicembre del 2021 e rinvenuta morta alcune settimane più tardi, il 5 gennaio.

Fra i temi affrontati nella puntata, ci si chiede come mai è stata modificata la GoPro del marito Sebastiano Visintin, proprio nel giorno in cui il gip ha disposto nuove indagini sulla morte di sua moglie.

Intanto, poche ore fa Visintin è tornato a parlare nello studio di Porta a Porta. Nell’intervista si è mostrato sicuro: “Liliana si è suicidata. sono convinto che è uscita di casa, e questo veramente mi distrugge ancora di più, lasciando documenti, portafogli, la fede e poi sistemare la casa, aveva fatto le lavatrici. La GoPro è stata a disposizione della procura per mesi. Hanno scaricato tutti i file che c’erano dentro“.