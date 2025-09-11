La programmazione di questa sera in tv giovedì 11 settembre 2025 propone un mix di musica. Ci saranno anche fiction, talk e thriller. Su Rai 1 va in onda lo speciale musicale Elisa – San Siro. Sarà un concerto evento della cantante tra grandi successi e ospiti speciali. Su Rai 2, invece, c’è spazio per l’approfondimento con Ore 14 Sera. Rai 3 celebra il cinema d’autore con un documentario su Bernardo Bertolucci. Canale 5 propone il film turco Annem. Italia 1 punta sull’azione con The Plane. E infine, La7 ospita il talk show Piazzapulita.

Stasera in TV giovedì 11 settembre 2025, Rai

Su Rai 1, alle 21:30, va in onda Elisa – San Siro. Sarà un concerto evento con la voce di Elisa. Sarà accompagnata da ospiti e visual molto emozionali.

Su Rai 2, alle 21:20, viene trasmesso Ore 14 Sera. È un talk di approfondimento condotto da Milo Infante. Avrà un focus su cronaca e misteri irrisolti.

Su Rai 3, alle 21:20, c’è spazio per il documentario. La nostra magnifica ossessione – Bernardo Bertolucci e la sua generazione. Ripercorre il cammino artistico del regista e il contesto culturale del Novecento.

Su Rai 4, alle 21:20, va in onda In Hell – Esplode la furia. È una pellicola d’azione con Jean-Claude Van Damme. È ambientata in un carcere molto brutale. Alle 23:00 segue Venus, un horror psicologico spagnolo.

Su Rai 5, alle 21:15, viene trasmesso Noos – Viaggi nella Natura. È il documentario condotto da Alberto Angela. Alle 22:10 segue Paradisi da salvare. E alle 23:00 James Cameron – Viaggio nella fantascienza.

Su Rai Premium, alle 21:20, va in onda Mina Settembre. È un episodio della serie con Serena Rossi. Alle 23:10 segue Cefalonia, una fiction storica ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale.

Su Rai Movie, alle 21:10, viene trasmesso Air – La storia del grande salto. Questa opera cinematografica narra la nascita della partnership tra Nike e Michael Jordan. Alle 23:00 segue Se scappi ti sposo, una commedia romantica con Julia Roberts.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Su Canale 5, alle 21:20, va in onda Annem. Si tratta di un dramma turco del 2019. Racconta il difficile rapporto tra una madre e una figlia in una società conservatrice.

Su Italia 1, alle 21:20, viene trasmesso The Plane. È un thriller con Gerard Butler. Un pilota deve atterrare in una zona di guerra per salvare i passeggeri. Alle 23:40 segue Snakes on a Plane. Qui, serpenti velenosi infestano un volo transoceanico.

Su Rete 4, alle 21:20, torna Dritto e Rovescio. È il talk politico condotto da Paolo Del Debbio.

Su La7, alle 21:15, va in onda Piazzapulita. Con Corrado Formigli e i suoi ospiti in studio.

Su TV8, alle 21:30, viene trasmesso Men in Black: International. Si tratta dello spin-off della saga con Chris Hemsworth e Tessa Thompson.

Su Nove, alle 21:30, c’è spazio per lo spettacolo comico. Giuseppe Giacobazzi – Il Pedone, tra monologhi e riflessioni ironiche.

I film di questa sera in TV giovedì 11 settembre 2025

In Hell – Esplode la furia (Rai 4): Un uomo viene rinchiuso in un carcere brutale e lotta per la sopravvivenza.

Venus (Rai 4): Horror psicologico ambientato in un condominio maledetto.

Air – La storia del grande salto (Rai Movie): La nascita della linea Air Jordan e il colpo di genio di Nike.

Se scappi ti sposo (Rai Movie): Una donna fugge da ogni matrimonio, finché incontra un giornalista curioso.

Annem (Canale 5): Una giovane donna affronta il difficile rapporto con la madre in una società tradizionale.

The Plane (Italia 1): Un pilota deve far atterrare il suo aereo in una zona di guerra per salvare i passeggeri.

Snakes on a Plane (Italia 1): Serpenti velenosi infestano un volo transoceanico.

Men in Black: International (TV8): Gli agenti M e H affrontano una minaccia aliena interna all’organizzazione.

Giuseppe Giacobazzi – Il Pedone (Nove): Spettacolo teatrale comico tra monologhi e riflessioni.

I film su Sky giovedì 11 settembre 2025

Sky Cinema Uno – 21:15 – Trap. Thriller claustrofobico diretto da M. Night Shyamalan.

Sky Cinema Uno – 23:10 – Babygirl. Dramma sentimentale ambientato a New York.

Sky Cinema Uno – 01:00 – Una terapia di gruppo. Commedia corale su un gruppo di pazienti nevrotici.

Sky Cinema Uno – 02:45 – Sonic 3 – Il film. Arriva Shadow, un riccio nero misterioso.

Sky Cinema Uno – 04:30 – Mission: Impossible III. Ethan Hunt affronta una missione molto personale.

Sky Cinema Due – 21:15 – The Son. Dramma con Hugh Jackman e Laura Dern.

Sky Cinema Due – 23:25 – Conclave. Pellicola ambientata nel Vaticano con Ralph Fiennes.

Sky Cinema Collection – 21:15 – Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo. Indy affronta forze sovrannaturali e agenti sovietici.

Sky Cinema Collection – 23:25 – Indiana Jones e il quadrante del destino. Ultimo capitolo della celebre saga d’avventura.

Sky Cinema Action – 21:00 – I tre moschettieri. Lungometraggio d’avventura tra duelli, intrighi e lealtà.