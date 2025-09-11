Giovedì 11 settembre prende il via La mia casa da sogno in 100 giorni. La nuova edizione del programma è proposta, come di consueto, su Home e Garden TV.

La mia casa da sogno in 100 giorni, chi sono i conduttori

La mia casa da sogno in 100 giorni, dunque, riprende con gli appuntamenti, nel nostro paese ancora inediti, della quarta stagione. Le puntate hanno una durata di circa un’ora ciascuna ed Home e Garden TV le trasmette con cadenza settimanale, a partire dalle ore 22:00 del giovedì.

Oltre che in televisione, mediante la rete visibile sul canale 56 del digitale terrestre, il format è fruibile anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Discovery+. Colui che ha curato la produzione del programma è Hashim Williams, che ha realizzato anche la regia.

Chi sono i conduttori

Al timone di La mia casa da sogno in 100 giorni è confermata la coppia composta dai coniugi Brian e Mika Kleinschmidt. Lui è un developer immobiliare, ovvero la figura che analizza, in ogni suo aspetto, i progetti immobiliari, dalla valutazione dei territori alla costruzione e ristrutturazione. Lei, invece, è un’agente immobiliare.

Non cambia il meccanismo di funzionamento di La mia casa da sogno in 100 giorni. I conduttori, ad inizio appuntamento, si recano in un determinato luogo degli Stati Uniti ed incontrano i protagonisti della puntata. Essi, dopo aver raccontato la loro storia, esprimono le proprie volontà in merito alla casa desiderata e stabiliscono un budget economico.

Brian e Mika Kleinschmidt, supportati da una squadra, si mettono poi a lavoro. Il loro obiettivo è quello di costruire la casa rispettando le indicazioni ricevute dai protagonisti, cercando di non sforare i costi prestabiliti. Agli acquirenti spetta il compito, alla fine della puntata, di visitare e valutare la loro nuova casa dei sogni.

La mia casa da sogno in 100 giorni, la puntata dell’11 settembre

La prima puntata del nuovo ciclo di La mia casa da sogno in 100 giorni, visibile giovedì 11 settembre, è intitolata Casa da sogno. In essa, Brian e Mika incontrano una famiglia, con alle spalle una storia molto intensa. I membri di tale nucleo, a partire dal marito, hanno deciso di cambiare abitazione, costruendola all’interno del cortile della vecchia casa di infanzia. La missione per gli esperti, tuttavia, non è per niente semplice. Gli acquirenti protagonisti, infatti, desiderano avere una casa dotata di molti comfort e comodità, rendendo difficile, per Brian e Mika, riuscire a non sforare il budget.