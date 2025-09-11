La programmazione per questa sera in tv venerdì 12 settembre 2025 propone un mix di fiction e cinema d’autore. Ci saranno anche talk investigativi e concerti. Su Rai 1 va in onda l’evento musicale TIM Music Awards 2025. Sarà in diretta dall’Arena di Verona. Su Rai 2, invece, c’è spazio per l’azione con CIA – Un uomo nel mirino. Rai 3 propone la nuova e attesa serie Kabul. Canale 5 continua con la soap turca Tradimento. Italia 1 punta sul fuoco e il coraggio con Chicago Fire. E infine, La7 ospita il talk show Propaganda Live.

Stasera in TV venerdì 12 settembre 2025, Rai

Su Rai 1, alle 21:30, va in onda TIM Music Awards 2025. Sarà una serata evento condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. È dedicata ai protagonisti della musica italiana, in diretta dall’Arena di Verona.

Su Rai 2, alle 21:20, viene trasmesso CIA – Un uomo nel mirino. È un film d’azione del 2023. Un agente sotto copertura deve proteggere una testimone chiave da un’organizzazione criminale.

Su Rai 3, alle 21:25, debutta la serie Kabul. È ambientata in Afghanistan, tra diplomazia e tensioni internazionali. Alle 22:20 segue la seconda puntata. Alle 23:15 chiude la serata il documentario teatrale Gabriele D’Annunzio: una vita inimitabile.

Su Rai 4, alle 21:20, va in onda L’ultimo respiro – Trappola negli abissi. È un thriller ambientato in una base sottomarina. Alle 22:55 segue Special Delivery, un action coreano con Park So-dam.

Su Rai 5, alle 21:15, viene trasmesso Kilimangiaro Collection. Un viaggio tra paesaggi e culture diverse. Alle 23:05 segue Pink Floyd: The Story Of Wish You Were Here, un documentario musicale.

Su Rai Premium, alle 21:20, torna Mina Settembre. È un episodio della serie con Serena Rossi. Alle 23:15 segue Fuochi d’artificio, una fiction italiana ambientata tra Napoli e Roma.

Su Rai Movie, alle 21:10, va in onda Mission. È una pellicola del 1986 con Robert De Niro e Jeremy Irons. Alle 23:20 segue Migliori nemici, un dramma storico ambientato negli anni ’60.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Su Canale 5, alle 21:20, viene trasmesso Tradimento. È l’episodio 158 della seconda stagione. Guzide affronta nuove tensioni familiari e segreti del passato. Alle 21:55 segue l’episodio 80.

Su Italia 1, alle 21:20, va in onda Chicago Fire – Turno infernale. Seguito alle 22:10 da Il cattivo ragazzo, e alle 23:00 da Doveva finire così. Alle 23:55 chiude la serata Law & Order 22 – Valutazione.

Su Rete 4, alle 21:20, torna Quarto Grado. È il talk investigativo condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su La7, alle 21:15, va in onda Propaganda Live. Con Diego Bianchi e i suoi ospiti in studio.

Su TV8, alle 21:30, viene trasmesso Men in Black: International. Si tratta dello spin-off della saga con Chris Hemsworth e Tessa Thompson.

Su Nove, alle 21:30, c’è spazio per lo spettacolo comico. Giuseppe Giacobazzi – Il Pedone, tra monologhi e riflessioni ironiche.

I film di questa sera in TV venerdì 12 settembre 2025

CIA – Un uomo nel mirino (Rai 2): Un agente sotto copertura deve proteggere una testimone chiave da un’organizzazione criminale.

L’ultimo respiro – Trappola negli abissi (Rai 4): Thriller ambientato in una base sottomarina isolata.

Special Delivery (Rai 4): Una pilota esperta si ritrova coinvolta in un traffico illegale.

Mission (Rai Movie): Un gesuita e un mercenario si confrontano nella giungla sudamericana del XVIII secolo.

Migliori nemici (Rai Movie): Una leader afroamericana e un membro del Ku Klux Klan collaborano per l’integrazione scolastica.

Men in Black: International (TV8): Gli agenti M e H affrontano una minaccia aliena interna all’organizzazione.

Giuseppe Giacobazzi – Il Pedone (Nove): Spettacolo teatrale comico tra monologhi e riflessioni.

One Day (La7D): Due amici si incontrano ogni anno nello stesso giorno, tra amore e destino.

Colpevole d’innocenza (La7D): Una donna cerca vendetta dopo essere stata incastrata per omicidio.

Jeanne du Barry – La favorita del re (Cielo): La storia dell’amante di Luigi XV alla corte di Versailles.

L’amante inglese (Cielo): Una donna intreccia una relazione con un uomo più giovane, tra passione e segreti.

I film su Sky venerdì 12 settembre 2025

Sky Cinema Uno – 21:15 – Mountainhead. Un uomo tormentato da visioni si rifugia in una cittadina di montagna.

Sky Cinema Uno – 23:10 – Madame Web. Dakota Johnson è una paramedica con poteri psichici.

Sky Cinema Due – 21:15 – L’ombra del giorno. Un ristoratore fascista incontra una giovane ebrea e la nasconde.

Sky Cinema Due – 23:30 – Un giorno di ordinaria follia. Un uomo esasperato esplode in una giornata di violenza e ribellione.

Sky Cinema Collection – 21:15 – I predatori dell’arca perduta. Primo capitolo della saga di Indiana Jones.

Sky Cinema Collection – 23:15 – Indiana Jones e il tempio maledetto. Secondo capitolo, in cui Indy combatte una setta sanguinaria.

Sky Cinema Action – 21:00 – Mission: Impossible – Protocollo Fantasma. Ethan Hunt deve riabilitare la sua squadra dopo un attentato.