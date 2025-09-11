Si prospetta un’edizione ricca di novità, a partire dalla conduzione, quella di Boss in incognito 2025-2026. La trasmissione, adattamento italiano del format Undercover Boss creato da Studio Lambert e licenziato da All3Media International, esordisce lunedì 15 settembre.

Boss in incognito 2025-2026, la new entry Elettra Lamborghini

La nuova edizione di Boss in incognito, docu-reality realizzato dalla Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, è formata da otto puntate, suddivise a sua volta in due cicli da quattro appuntamenti ciascuno. La prima metà sono proposti, per un mese, a partire dal 15 settembre. I restanti, invece, saranno mandati in onda, in prima visione, nel 2026. Oltre che in televisione, la trasmissione è fruibile anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione gratuita Rai Play.

La prima, grande novità di Boss in incognito 2025 riguarda la conduzione. Per la sesta volta da quando è arrivato in Italia, il format ha un nuovo cambio di presentatore e, per la prima volta, si tratta di una donna. La cantante Elettra Lamborghini, dopo l’esperienza da co-conduttrice nell’ultimo Festival di Sanremo, prende il posto di Max Giusti, che invece ha guidato le ultime cinque edizioni dello show, proposte fra il 2020 ed il 2024.

Arrivano gli ospiti in incognito

Altra importante novità di Boss in incognito 2025 riguarda la presenza di ospiti.

In ogni puntata, infatti, si avventura nell’esperienza in incognito un manager o capo di una realtà imprenditoriale italiana. Come lo scorso anno, al protagonista si affiancata la conduttrice, che a sua volta incontra, sotto falsa identità, i dipendenti dell’azienda protagonista.

Per la prima volta, negli appuntamenti sono coinvolti anche dei talent esterni, presumibilmente anche loro celebrità e volti noti al pubblico. Essi, al momento rimasti anonimi, partecipano in incognito ed impersonano un lavoratore.

Boss in incognito 2025-2026, non cambia il meccanismo di funzionamento

Nessuna novità di rilievo interessa, invece, il meccanismo di funzionamento. I boss di alcune realtà aziendali italiane di eccellenza, ogni settimana, si camuffano ed approfondiscono, sotto una prospettiva nuova, il funzionamento dell’impresa.

Ai dipendenti sarà detto che saranno coinvolti nelle riprese di Job Deal, un nuovo format che aiuta alcune persone che hanno perso il lavoro a trovarne uno nuovo. I boss ascoltano le storie dei lavoratori, giudicando il loro operato e provando ad ottenere suggerimenti per migliorare il lavoro.

Al termine della settimana di riprese, il datore di lavoro si riappropria dell’identità reale e convoca nella sede i lavoratori coinvolti nello show. Essi scopriranno, così, di essere stati coinvolti in Boss in incognito.