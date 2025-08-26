Con l’arrivo di settembre inizia la stagione 2025-2026 di Rai Fiction. Il titolo che dà il via alla programmazione è Kabul, su Rai 3.

Rai fiction settembre, si parte con Kabul

Il mese di settembre si apre, per la direzione Rai Fiction, con Kabul. Produzione dell’Alleanza Europea (ovvero Germania, Francia e Italia), esordisce su Rai 3 il 12 settembre. Tre le puntate previste, con il finale atteso il 26 settembre. La protagonista è Zahara, procuratrice del tribunale di Kabul che a luglio del 2021, dopo che la città finisce in mano ai talebani, diventa una fuggitiva.

Insieme al marito Baqir farà di tutto per scappare dal paese, passando per l’ambasciata francese. Il figlio Fazal, invece, si unisce ai servizi segreti americani. Le loro storie si intrecciano con quelle di altre persone in fuga dai talebani, fra cui Giovanni, diplomatico italiano di basso livello, inaspettatamente nominato console dopo che l’ambasciatore ha lasciato lo Stato.

Nel cast internazionale ci sono Shervin Alenabi, Jonathan Zaccai, Thibault Evrard e gli italiani Gianmarco Saurino e Valentina Cervi.

La ricetta della felicità apre la stagione per Rai 1

Spostando l’attenzione su Rai 1, la stagione delle fiction prende il via con La ricetta della felicità. Realizzata da Rai Fiction e Stand By Me, la serie è composta da quattro prime serate. L’esordio è previsto domenica 14 settembre. Gli altri tre appuntamenti, salvo improvvise modifiche di programmazione, sono mandati in onda il 15, il 22 ed il 29 settembre.

Al centro del racconto c’è Marta Rampini. In apparenza conduce una vita perfetta, ma la situazione cambia quando il marito Enrico, accusato di riciclaggio, decide di scappare. La protagonista non si lascia abbattere e con la figlia Greta e la svampita suocera Rita decide di partire alla ricerca del coniuge. Spinta dai pochi indizi trovati si reca a Marina di Romagna, luogo dal quale dà il via alle ricerche.

Le attrici protagoniste della produzione sono Cristiana Capotondi e Lucia Mascino. Il cast è arricchito anche da Eugenio Franceschini, Valeria Fabrizi ed Andrea Roncato.

Rai fiction settembre, la terza stagione di Cuori

Il mese di settembre in compagnia di Rai Fiction giunge al termine con la terza stagione di Cuori. Il period drama è proposto nel prime time domenicale di Rai 1, a partire dal 21 settembre. Sei le puntate previste, con la serie che dovrebbe giungere al termine solamente il 26 ottobre.

La trama di Cuori 3 è ambientata nel 1974, ovvero cinque anni dopo le vicende narrate nella seconda stagione. Alberto e Delia sono divenuti marito e moglie, sono innamoratissimi e stanno provando ad avere un figlio, che però non arriva. A minare gli equilibri della coppia ci pensa Luciano La Rosa, nuovo primario dell’ospedale che li mette in competizione. Il protagonista, inoltre, deve fare i conti con un segreto del passato sconosciuto alla moglie e riguardante Irma, una cantante di un night club.

Ai confermati Matteo Martari e Pilar Fogliati si aggiungono alcune new entry, come Fausto Maria Sciarappa e Giulio Scarpati.