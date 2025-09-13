La programmazione di questa sera in tv domenica 14 settembre 2025 si apre con fiction e talk show. Ci saranno anche commedie e film cult. Su Rai 1 torna Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. La protagonista è sempre Vanessa Scalera. Rai 2 propone lo spettacolo musicale BellaMa’ di sera. Rai 3, invece, indaga sul potere spaziale con PresaDiretta. Canale 5 trasmette la pellicola in prima TV La notte nel cuore. Italia 1 punta sull’inchiesta con Le Iene. E infine, La7 propone il classico Il federale.
Stasera in TV domenica 14 settembre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Imma Tataranni – Sostituto Procuratore (Stagione 3). Imma indaga su un caso di omicidio legato a un giro di corruzione. La sua memoria prodigiosa la porta a scoprire verità molto scomode.
- Rai 2 – 21:00 – BellaMa’ di sera. Spettacolo musicale e di costume condotto da Pierluigi Diaco. Sarà un viaggio nell’evoluzione dell’abbigliamento italiano attraverso la musica.
- Rai 3 – 20:30 – PresaDiretta – I padroni dello spazio. Riccardo Iacona analizza il potere delle grandi agenzie spaziali. E anche delle multinazionali che controllano le orbite terrestri.
- Rai 4 – 21:20 – Il talento di Mr. C. Nicolas Cage interpreta sé stesso in una commedia d’azione surreale.
- Rai 4 – 22:54 – The Menu. Thriller ambientato in un ristorante esclusivo dove nulla è come sembra.
- Rai 5 – 21:20 – Viva la danza. Documentario sul mondo della danza contemporanea.
- Rai 5 – 22:45 – Aznavour by Charles. Ritratto musicale del celebre e amato cantante francese.
- Rai Movie – 21:10 – Piedone a Hong Kong. Bud Spencer in una commedia poliziesca tra Napoli e l’Asia.
- Rai Movie – 23:00 – Il cammino per Santiago. Viaggio spirituale lungo il famoso Cammino di Compostela.
- Rai Premium – 21:20 – Un’estate ad Anversa. Fiction romantica ambientata nella splendida città del Belgio.
- Rai Premium – 23:10 – La Sposa. Episodio della serie di successo con Serena Rossi.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:21 – La notte nel cuore – Prima TV. Dramma in cui una donna affronta il trauma di un’aggressione e cerca giustizia.
- Italia 1 – 21:20 – Le Iene. Inchieste, servizi e interviste irriverenti.
- Rete 4 – 21:20 – Fuori dal coro. Talk show condotto da Mario Giordano, tra attualità e polemiche.
- La7 – 21:15 – Il federale. Commedia satirica con Ugo Tognazzi, ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale.
- TV8 – 21:30 – I Delitti del BarLume – La girata. Episodio della serie giallo-comica ambientata in Toscana.
- Nove – 21:30 – Valentina Persia – Ma che te ridi?!. Spettacolo comico tra monologhi e divertenti sketch.
I film di questa sera in TV domenica 14 settembre 2025
I film su Sky domenica 14 settembre 2025
Sky Cinema Uno – 21:15 – Senza sangue. Una bambina assiste all’esecuzione del padre e del fratello in un paese post-bellico.
Sky Cinema Uno – 22:45 – Into Darkness – Star Trek. L’equipaggio dell’Enterprise affronta una minaccia terroristica nel 2259.
Sky Cinema Uno – 01:00 – Poveri ma ricchissimi. La famiglia Tucci scopre di aver ereditato una fortuna e trasforma il loro villaggio.
Sky Cinema Suspense – 21:00 – Il cecchino. Un tiratore scelto viene coinvolto in un intrigo internazionale.
Sky Cinema Suspense – 22:30 – Alex Cross – La memoria del killer. Un detective affronta un serial killer con un passato oscuro.
Sky Cinema Drama – 21:00 – Tre piani. Tre famiglie vivono nello stesso palazzo tra conflitti e segreti.
Sky Cinema Collection – 21:15 – The Untouchables – Gli intoccabili. Eliot Ness combatte Al Capone nella Chicago degli anni ’30.
Sky Cinema Family – 21:00 – Sposa in rosso. Una wedding planner si innamora del testimone dello sposo.
Sky Cinema Action – 21:00 – The Bikeriders. Un gruppo di motociclisti sfida la legge e le regole della società.
Sky Cinema Romance – 21:00 – La donna della domenica. Un’indagine poliziesceria si intreccia con una storia d’amore.