La programmazione di questa sera in tv domenica 14 settembre 2025 si apre con fiction e talk show. Ci saranno anche commedie e film cult. Su Rai 1 torna Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. La protagonista è sempre Vanessa Scalera. Rai 2 propone lo spettacolo musicale BellaMa’ di sera. Rai 3, invece, indaga sul potere spaziale con PresaDiretta. Canale 5 trasmette la pellicola in prima TV La notte nel cuore. Italia 1 punta sull’inchiesta con Le Iene. E infine, La7 propone il classico Il federale.

Stasera in TV domenica 14 settembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Imma Tataranni – Sostituto Procuratore (Stagione 3) . Imma indaga su un caso di omicidio legato a un giro di corruzione. La sua memoria prodigiosa la porta a scoprire verità molto scomode.

. Imma indaga su un caso di omicidio legato a un giro di corruzione. La sua memoria prodigiosa la porta a scoprire verità molto scomode. Rai 2 – 21:00 – BellaMa’ di sera . Spettacolo musicale e di costume condotto da Pierluigi Diaco. Sarà un viaggio nell’evoluzione dell’abbigliamento italiano attraverso la musica.

. Spettacolo musicale e di costume condotto da Pierluigi Diaco. Sarà un viaggio nell’evoluzione dell’abbigliamento italiano attraverso la musica. Rai 3 – 20:30 – PresaDiretta – I padroni dello spazio . Riccardo Iacona analizza il potere delle grandi agenzie spaziali. E anche delle multinazionali che controllano le orbite terrestri.

. Riccardo Iacona analizza il potere delle grandi agenzie spaziali. E anche delle multinazionali che controllano le orbite terrestri. Rai 4 – 21:20 – Il talento di Mr. C . Nicolas Cage interpreta sé stesso in una commedia d’azione surreale.

. Nicolas Cage interpreta sé stesso in una commedia d’azione surreale. Rai 4 – 22:54 – The Menu . Thriller ambientato in un ristorante esclusivo dove nulla è come sembra.

. Thriller ambientato in un ristorante esclusivo dove nulla è come sembra. Rai 5 – 21:20 – Viva la danza . Documentario sul mondo della danza contemporanea.

. Documentario sul mondo della danza contemporanea. Rai 5 – 22:45 – Aznavour by Charles . Ritratto musicale del celebre e amato cantante francese.

. Ritratto musicale del celebre e amato cantante francese. Rai Movie – 21:10 – Piedone a Hong Kong . Bud Spencer in una commedia poliziesca tra Napoli e l’Asia.

. Bud Spencer in una commedia poliziesca tra Napoli e l’Asia. Rai Movie – 23:00 – Il cammino per Santiago . Viaggio spirituale lungo il famoso Cammino di Compostela.

. Viaggio spirituale lungo il famoso Cammino di Compostela. Rai Premium – 21:20 – Un’estate ad Anversa . Fiction romantica ambientata nella splendida città del Belgio.

. Fiction romantica ambientata nella splendida città del Belgio. Rai Premium – 23:10 – La Sposa. Episodio della serie di successo con Serena Rossi.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:21 – La notte nel cuore – Prima TV . Dramma in cui una donna affronta il trauma di un’aggressione e cerca giustizia.

. Dramma in cui una donna affronta il trauma di un’aggressione e cerca giustizia. Italia 1 – 21:20 – Le Iene . Inchieste, servizi e interviste irriverenti.

. Inchieste, servizi e interviste irriverenti. Rete 4 – 21:20 – Fuori dal coro . Talk show condotto da Mario Giordano, tra attualità e polemiche.

. Talk show condotto da Mario Giordano, tra attualità e polemiche. La7 – 21:15 – Il federale . Commedia satirica con Ugo Tognazzi, ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale.

. Commedia satirica con Ugo Tognazzi, ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. TV8 – 21:30 – I Delitti del BarLume – La girata . Episodio della serie giallo-comica ambientata in Toscana.

. Episodio della serie giallo-comica ambientata in Toscana. Nove – 21:30 – Valentina Persia – Ma che te ridi?!. Spettacolo comico tra monologhi e divertenti sketch.

I film di questa sera in TV domenica 14 settembre 2025

I film su Sky domenica 14 settembre 2025

Sky Cinema Uno – 21:15 – Senza sangue. Una bambina assiste all’esecuzione del padre e del fratello in un paese post-bellico.

Sky Cinema Uno – 22:45 – Into Darkness – Star Trek. L’equipaggio dell’Enterprise affronta una minaccia terroristica nel 2259.

Sky Cinema Uno – 01:00 – Poveri ma ricchissimi. La famiglia Tucci scopre di aver ereditato una fortuna e trasforma il loro villaggio.

Sky Cinema Suspense – 21:00 – Il cecchino. Un tiratore scelto viene coinvolto in un intrigo internazionale.

Sky Cinema Suspense – 22:30 – Alex Cross – La memoria del killer. Un detective affronta un serial killer con un passato oscuro.

Sky Cinema Drama – 21:00 – Tre piani. Tre famiglie vivono nello stesso palazzo tra conflitti e segreti.

Sky Cinema Collection – 21:15 – The Untouchables – Gli intoccabili. Eliot Ness combatte Al Capone nella Chicago degli anni ’30.

Sky Cinema Family – 21:00 – Sposa in rosso. Una wedding planner si innamora del testimone dello sposo.

Sky Cinema Action – 21:00 – The Bikeriders. Un gruppo di motociclisti sfida la legge e le regole della società.

Sky Cinema Romance – 21:00 – La donna della domenica. Un’indagine poliziesceria si intreccia con una storia d’amore.