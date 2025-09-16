La programmazione di questa sera in tv mercoledì 17 settembre 2025 propone fiction e talk d’inchiesta. Ci saranno anche varietà e film d’azione. Su Rai 1 va in onda la pellicola drammatica La ragazza del mare. Rai 2, invece, propone la serie Occhi di gatto. Rai 3 ospita l’inchiesta di Chi l’ha visto?. Canale 5 continua con la fiction Buongiorno, mamma!. Italia 1 punta sull’adrenalina con The Transporter. E infine, La7 propone il documentario Lezioni di Mafie.
Stasera in TV mercoledì 17 settembre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – La ragazza del mare. Dramma del 2024. Una giovane donna affronta il ritorno nel suo paese natale dopo anni.
- Rai 2 – 21:20 – Occhi di gatto – Tamara. Serie ispirata al manga cult. Tamara affronta un furto d’arte che coinvolge la sorella Sylia.
- Rai 2 – 22:20 – Occhi di gatto – Sylia. Sylia indaga su un collezionista misterioso. È legato al passato della famiglia.
- Rai 3 – 21:20 – Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli conduce l’inchiesta su persone scomparse e casi irrisolti.
- Rai 4 – 21:20 – Founders Day. Thriller ambientato in una cittadina americana durante le elezioni.
- Rai 4 – 23:05 – Il Signore del Disordine. Horror psicologico su un rituale occulto che coinvolge un gruppo di studenti.
- Rai 5 – 21:15 – Noos – Viaggi nella Natura. Documentario con Alberto Angela.
- Rai 5 – 22:10 – Paradisi da salvare. Viaggio tra ecosistemi a rischio in tutto il mondo.
- Rai 5 – 23:05 – James Cameron – Viaggio nella fantascienza. Analisi dei grandi classici sci-fi.
- Rai Premium – 21:20 – Mina Settembre. Fiction di successo con Serena Rossi.
- Rai Premium – 23:10 – Candice Renoir – Una vacanza indimenticabile. Episodio della celebre serie francese.
- Rai Movie – 21:10 – Il treno. Produzione del 1964. Un ufficiale nazista tenta di trafugare opere d’arte dalla Francia.
- Rai Movie – 23:30 – Mission. Opera del 1986 con Robert De Niro. Un gesuita e un mercenario si confrontano nella giungla.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:20 – Buongiorno, mamma! (Stagione 3). Guido affronta il ritorno di Agata e la verità sulla madre.
- Italia 1 – 21:20 – The Transporter. Jason Statham interpreta un corriere. Infrange le regole per salvare una ragazza.
- Italia 1 – 23:15 – Demolition Man. Sylvester Stallone e Wesley Snipes in un futuro distopico.
- Rete 4 – 21:20 – RealPolitik. Talk d’attualità con ospiti politici e giornalisti.
- La7 – 21:15 – Lezioni di Mafie. Documentario su Cosa Nostra e la sua evoluzione.
- La7 – 23:40 – Barbero Risponde. Il professor Alessandro Barbero risponde a domande storiche.
- TV8 – 21:30 – The Wedding Planner. Jennifer Lopez si innamora del futuro sposo della sua cliente.
- TV8 – 23:30 – Sex List. Una donna cerca di ritrovare i suoi ex per capire dove ha sbagliato.
- Nove – 21:30 – Comedy Match. Sfida tra comici emergenti.
- Nove – 23:40 – Ammutta Muddica. Spettacolo teatrale con Aldo, Giovanni e Giacomo.
I film di questa sera in TV mercoledì 17 settembre 2025
La ragazza del mare (Rai 1): Una donna affronta il ritorno nel suo paese natale.
Founders Day (Rai 4): Thriller politico in una cittadina americana.
Il Signore del Disordine (Rai 4): Horror psicologico su rituali occulti.
Il treno (Rai Movie): Un ufficiale nazista tenta di trafugare opere d’arte.
Mission (Rai Movie): Un gesuita e un mercenario si confrontano nella giungla.
The Transporter (Italia 1): Jason Statham infrange le regole per salvare una ragazza.
Demolition Man (Italia 1): Futuro distopico con Stallone e Snipes.
The Wedding Planner (TV8): Commedia romantica con Jennifer Lopez.
Sex List (TV8): Una donna cerca di capire i suoi fallimenti amorosi.
È complicato (La5): Meryl Streep e Alec Baldwin in una commedia sentimentale.
Prisoners (Iris): Thriller con Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal.
I film su Sky mercoledì 17 settembre 2025
Sky Cinema Uno – 21:15 – I mercenari 2. Un gruppo di mercenari esperti viene riunito per una missione.
Sky Cinema Uno – 23:05 – I mercenari 3. Barney Ross affronta un ex cofondatore diventato suo nemico.
Sky Cinema Collection – 21:15 – Sully. Tom Hanks interpreta il pilota che ha salvato 155 vite.
Sky Cinema Collection – 23:00 – Giurato numero 2. Un giurato scopre di avere legami con l’imputato.
Sky Cinema Action – 21:00 – La mummia – Il ritorno. Avventura tra antichi poteri e creature leggendarie.
Sky Cinema Action – 23:15 – The Chronicles of Riddick. Vin Diesel in un universo oscuro e molto violento.
Sky Cinema Comedy – 21:00 – Baywatch. Dwayne Johnson e Zac Efron in una commedia balneare.
Sky Cinema Comedy – 23:05 – Piuma. Commedia italiana su una coppia adolescente e una gravidanza.
Sky Cinema Drama – 21:00 – Gli ultimi saranno ultimi. Paola Cortellesi affronta la precarietà e la maternità.
Sky Cinema Drama – 22:50 – Return to Sender. Una donna affronta il suo aggressore dopo un trauma.
Sky Cinema Due – 21:15 – Io sono ancora qui. Fernanda Torres interpreta una madre durante la dittatura brasiliana.
Sky Cinema Due – 23:35 – L’ora più buia. Churchill affronta la minaccia nazista nel 1940.