La programmazione di questa sera in tv mercoledì 17 settembre 2025 propone fiction e talk d’inchiesta. Ci saranno anche varietà e film d’azione. Su Rai 1 va in onda la pellicola drammatica La ragazza del mare. Rai 2, invece, propone la serie Occhi di gatto. Rai 3 ospita l’inchiesta di Chi l’ha visto?. Canale 5 continua con la fiction Buongiorno, mamma!. Italia 1 punta sull’adrenalina con The Transporter. E infine, La7 propone il documentario Lezioni di Mafie.

Stasera in TV mercoledì 17 settembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – La ragazza del mare . Dramma del 2024. Una giovane donna affronta il ritorno nel suo paese natale dopo anni.

. Dramma del 2024. Una giovane donna affronta il ritorno nel suo paese natale dopo anni. Rai 2 – 21:20 – Occhi di gatto – Tamara . Serie ispirata al manga cult. Tamara affronta un furto d’arte che coinvolge la sorella Sylia.

. Serie ispirata al manga cult. Tamara affronta un furto d’arte che coinvolge la sorella Sylia. Rai 2 – 22:20 – Occhi di gatto – Sylia . Sylia indaga su un collezionista misterioso. È legato al passato della famiglia.

. Sylia indaga su un collezionista misterioso. È legato al passato della famiglia. Rai 3 – 21:20 – Chi l’ha visto? . Federica Sciarelli conduce l’inchiesta su persone scomparse e casi irrisolti.

. Federica Sciarelli conduce l’inchiesta su persone scomparse e casi irrisolti. Rai 4 – 21:20 – Founders Day . Thriller ambientato in una cittadina americana durante le elezioni.

. Thriller ambientato in una cittadina americana durante le elezioni. Rai 4 – 23:05 – Il Signore del Disordine . Horror psicologico su un rituale occulto che coinvolge un gruppo di studenti.

. Horror psicologico su un rituale occulto che coinvolge un gruppo di studenti. Rai 5 – 21:15 – Noos – Viaggi nella Natura . Documentario con Alberto Angela.

. Documentario con Alberto Angela. Rai 5 – 22:10 – Paradisi da salvare . Viaggio tra ecosistemi a rischio in tutto il mondo.

. Viaggio tra ecosistemi a rischio in tutto il mondo. Rai 5 – 23:05 – James Cameron – Viaggio nella fantascienza . Analisi dei grandi classici sci-fi.

. Analisi dei grandi classici sci-fi. Rai Premium – 21:20 – Mina Settembre . Fiction di successo con Serena Rossi.

. Fiction di successo con Serena Rossi. Rai Premium – 23:10 – Candice Renoir – Una vacanza indimenticabile . Episodio della celebre serie francese.

. Episodio della celebre serie francese. Rai Movie – 21:10 – Il treno . Produzione del 1964. Un ufficiale nazista tenta di trafugare opere d’arte dalla Francia.

. Produzione del 1964. Un ufficiale nazista tenta di trafugare opere d’arte dalla Francia. Rai Movie – 23:30 – Mission. Opera del 1986 con Robert De Niro. Un gesuita e un mercenario si confrontano nella giungla.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:20 – Buongiorno, mamma! (Stagione 3) . Guido affronta il ritorno di Agata e la verità sulla madre.

. Guido affronta il ritorno di Agata e la verità sulla madre. Italia 1 – 21:20 – The Transporter . Jason Statham interpreta un corriere. Infrange le regole per salvare una ragazza.

. Jason Statham interpreta un corriere. Infrange le regole per salvare una ragazza. Italia 1 – 23:15 – Demolition Man . Sylvester Stallone e Wesley Snipes in un futuro distopico.

. Sylvester Stallone e Wesley Snipes in un futuro distopico. Rete 4 – 21:20 – RealPolitik . Talk d’attualità con ospiti politici e giornalisti.

. Talk d’attualità con ospiti politici e giornalisti. La7 – 21:15 – Lezioni di Mafie . Documentario su Cosa Nostra e la sua evoluzione.

. Documentario su Cosa Nostra e la sua evoluzione. La7 – 23:40 – Barbero Risponde . Il professor Alessandro Barbero risponde a domande storiche.

. Il professor Alessandro Barbero risponde a domande storiche. TV8 – 21:30 – The Wedding Planner . Jennifer Lopez si innamora del futuro sposo della sua cliente.

. Jennifer Lopez si innamora del futuro sposo della sua cliente. TV8 – 23:30 – Sex List . Una donna cerca di ritrovare i suoi ex per capire dove ha sbagliato.

. Una donna cerca di ritrovare i suoi ex per capire dove ha sbagliato. Nove – 21:30 – Comedy Match . Sfida tra comici emergenti.

. Sfida tra comici emergenti. Nove – 23:40 – Ammutta Muddica. Spettacolo teatrale con Aldo, Giovanni e Giacomo.

I film di questa sera in TV mercoledì 17 settembre 2025

La ragazza del mare (Rai 1): Una donna affronta il ritorno nel suo paese natale.

Founders Day (Rai 4): Thriller politico in una cittadina americana.

Il Signore del Disordine (Rai 4): Horror psicologico su rituali occulti.

Il treno (Rai Movie): Un ufficiale nazista tenta di trafugare opere d’arte.

Mission (Rai Movie): Un gesuita e un mercenario si confrontano nella giungla.

The Transporter (Italia 1): Jason Statham infrange le regole per salvare una ragazza.

Demolition Man (Italia 1): Futuro distopico con Stallone e Snipes.

The Wedding Planner (TV8): Commedia romantica con Jennifer Lopez.

Sex List (TV8): Una donna cerca di capire i suoi fallimenti amorosi.

È complicato (La5): Meryl Streep e Alec Baldwin in una commedia sentimentale.

Prisoners (Iris): Thriller con Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal.

I film su Sky mercoledì 17 settembre 2025

Sky Cinema Uno – 21:15 – I mercenari 2. Un gruppo di mercenari esperti viene riunito per una missione.

Sky Cinema Uno – 23:05 – I mercenari 3. Barney Ross affronta un ex cofondatore diventato suo nemico.

Sky Cinema Collection – 21:15 – Sully. Tom Hanks interpreta il pilota che ha salvato 155 vite.

Sky Cinema Collection – 23:00 – Giurato numero 2. Un giurato scopre di avere legami con l’imputato.

Sky Cinema Action – 21:00 – La mummia – Il ritorno. Avventura tra antichi poteri e creature leggendarie.

Sky Cinema Action – 23:15 – The Chronicles of Riddick. Vin Diesel in un universo oscuro e molto violento.

Sky Cinema Comedy – 21:00 – Baywatch. Dwayne Johnson e Zac Efron in una commedia balneare.

Sky Cinema Comedy – 23:05 – Piuma. Commedia italiana su una coppia adolescente e una gravidanza.

Sky Cinema Drama – 21:00 – Gli ultimi saranno ultimi. Paola Cortellesi affronta la precarietà e la maternità.

Sky Cinema Drama – 22:50 – Return to Sender. Una donna affronta il suo aggressore dopo un trauma.

Sky Cinema Due – 21:15 – Io sono ancora qui. Fernanda Torres interpreta una madre durante la dittatura brasiliana.

Sky Cinema Due – 23:35 – L’ora più buia. Churchill affronta la minaccia nazista nel 1940.