Si intitola Next Gen Chef il nuovo reality show dedicato al mondo della cucina. Il programma è proposto su Netflix, dove è stato diffuso il 17 settembre.

Next Gen Chef, otto gli appuntamenti previsti

Ideatore dagli stessi creatori di Top Chef, celebre format culinario, Next Gen Chef è visibile, oltre che in Italia, anche in tutti gli altri paesi del mondo in cui la piattaforma OTT è attiva.

La prima stagione è composta da otto episodi. Ognuno di essi ha una durata di circa 45 minuti. Come spesso avviene per gli altri contenuti dell’emittente, Netflix rilascia le puntate tutte insieme, a partire dalla mattina del 17 settembre.

Gli episodi sono ambientati all’interno della The Culinary Institute of America, rinomata scuola di cucina situata a New York.

Chi è la conduttrice e da chi è composta la giuria

Al timone di Next Gen Chef è presente Olivia Culpo. Classe 1992, è una modella statunitense conosciuta in tutto il mondo. Nel 2012, infatti, ha ottenuto il titolo di Miss Stati Uniti. Grazie a tale trionfo, Culpo ha ottenuto, nel medesimo anno, la possibilità di partecipare a Miss Universo, concorso che alla fine ha vinto. In seguito, è divenuta nota nel mondo della recitazione, avendo lavorato nel set di pellicole cinematografiche come Tutte contro lui – The Other Woman, Come ti divento bella! e Reprisal.

Nel cast di Next Gen Chef, la conduttrice può fare affidamento sul coinvolgimento di due noti chef, che partecipano nel ruolo di giudici. Il primo è Calrton McJoy, che ha partecipato a vari show televisivi e che ottenuto nel 2020 è divenuto uno dei tre al mondo a poter vantare il prestigioso riconoscimento di Black Master Sommelier. La seconda giurata è Kelsey Barnard Clark, che ha frequentato la già citata scuola The Culinary Institute of America e che deve la sua popolarità alla vittoria di Top Chef 16.

Next Gen Chef, il regolamento

Next Gen Chef è articolata in una vera e propria sfida culinaria. Al contest partecipano ventuno chef, tutti rigorosamente sotto i trent’anni. Essi si affrontano, nel corso degli appuntamenti, in varie sfide, durante le quali devono realizzare complesse preparazioni, poi giudicate da McJoy e Clark.

A rendere la sfida più complessa ed appassionate vi è il coinvolgimento di vari ospiti, celebri chef internazionali che hanno ideato delle sfide ad hoc. Solo uno dei partecipanti potrà portare a casa il titolo di miglior giovane chef ed il montepremi pari a 500 mila dollari.