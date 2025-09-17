La programmazione di questa sera in tv giovedì 18 settembre 2025 è dominata da concerti e talk show. Ci saranno anche film cult. Su Rai 1 va in onda Suzuki Jukebox – La notte delle Hit. È uno show musicale dedicato ai grandi successi italiani. Su Rai 2, invece, c’è spazio per l’approfondimento con Ore 14 Sera. Rai 3 propone la commedia romantica Per tutta la vita, con Ambra Angiolini. Canale 5 trasmette il concerto evento Elodie – The Stadium Show. Italia 1 punta sull’action con Citadel. E infine, La7 ospita il talk politico Piazzapulita.

Stasera in TV giovedì 18 settembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Suzuki Jukebox – La notte delle Hit. Dall’Inalpi Arena di Torino, uno spettacolo musicale. È dedicato ai successi degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000.

Rai 2 – 21:20 – Ore 14 Sera. Talk show di approfondimento. Con focus su cronaca, misteri e attualità.

Rai 3 – 21:20 – Per tutta la vita. Quattro coppie scoprono che i loro matrimoni non sono validi. Affrontano il significato dell’amore e dell’impegno.

Rai 4 – 21:21 – Criminal Minds. Episodio della serie crime. La squadra BAU è alle prese con un nuovo serial killer.

Rai 4 – 22:10 – Criminal Minds – Seconda parte. La caccia al killer continua in un crescendo di tensione.

Rai 5 – 21:15 – Overland 22. Viaggio documentaristico tra culture e paesaggi mozzafiato.

Rai 5 – 22:45 – Concerto per Agrigento – Capitale della Cultura 2025. Un evento musicale di grande prestigio.

Rai Premium – 21:20 – I misteri della marea. Thriller romantico ambientato nella suggestiva Bretagna.

Rai Premium – 23:10 – Mina Settembre. Un episodio della fortunata serie con Serena Rossi.

Rai Movie – 21:10 – Lonely Hearts. Thriller ispirato a una storia vera. Due detective inseguono una coppia di serial killer.

Rai Movie – 23:00 – Jane Got a Gun. Western di grande impatto con protagonista Natalie Portman.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:20 – Elodie – The Stadium Show. Concerto evento dal vivo. Con coreografie, visual art e ospiti speciali.

Italia 1 – 21:20 – Citadel. Serie action con Richard Madden. Spionaggio, identità segrete e adrenalina pura.

Italia 1 – 23:15 – Training Day. Thriller con Denzel Washington e Ethan Hawke.

Rete 4 – 21:33 – Dritto e rovescio. Talk politico e d’inchiesta condotto da Paolo Del Debbio.

La7 – 21:15 – Piazzapulita. Approfondimento politico e sociale con ospiti e reportage.

TV8 – 21:30 – The Karate Kid – La leggenda continua. Un ragazzo impara le arti marziali per affrontare i bulli.

TV8 – 23:30 – Sex List. Una donna cerca di capire i suoi fallimenti amorosi.

Nove – 21:30 – Antonio Ornano – Maschio caucasico irrisolto. Spettacolo comico teatrale.

Nove – 23:15 – Comedy Match. Sfida tra comici emergenti e talentuosi.

I film di questa sera in TV giovedì 18 settembre 2025

I film su Sky giovedì 18 settembre 2025

Sky Cinema Collection – 21:15 – Million Dollar Baby. Una giovane pugile si allena con un coach burbero per diventare campionessa.

Sky Cinema Collection – 23:30 – Di nuovo in gioco. Un talent scout del baseball affronta l’ultima sfida della sua carriera.

Sky Cinema Collection – 01:20 – Hereafter. Tre storie si intrecciano sul confine tra la vita e la morte.

Sky Cinema Action – 21:00 – Jurassic Park. Un parco di dinosauri diventa teatro di caos e sopravvivenza.

Sky Cinema Action – 23:10 – Senza tregua. Un ex marine affronta una gang criminale per salvare una ragazza.

Sky Cinema Comedy – 21:00 – Sapore di mare 2 – Un anno dopo. Commedia balneare tra amori e grande nostalgia.

Sky Cinema Comedy – 22:45 – Ti presento i miei. Un uomo affronta la famiglia della fidanzata in un weekend surreale.