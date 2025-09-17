Continua, con la seconda puntata, Matrimonio a prima vista Italia 12. Il programma è visibile su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, dalle ore 21:25 circa.

Matrimonio a prima vista Italia 12 seconda puntata, l’ultima nozze dell’edizione

Matrimonio a prima vista Italia 12 continua dopo l’esordio di sette giorni fa. In quella occasione, il pubblico a casa ha avuto la possibilità di assistere alle prime due nozze, ovvero quelle fra Matteo e Melissa e Dario con Roberta B. Durante la puntata in onda oggi, mercoledì 17 settembre, le telecamere della trasmissione propongono la terza ed ultima unione, ovvero quella fra Luca e Roberta M.

Al loro fianco, i partecipanti possono contare sul sostegno dei tre esperti. Essi sono i confermati Nada Loffredi ed Andrea Favaretto, oltre alla new entry Giulia Davanzante, che ha debuttato sette giorni. Il programma, all’esordio, ha ottenuto buoni ascolti. I due appuntamenti, infatti, hanno convinto rispettivamente 528 mila spettatori con il 3.1% e 437 mila persone con il 3.8% di share.

Le nozze di Luca e Roberta M.

Ampio spazio, nella seconda puntata di Matrimonio a prima vista 12, lo ha le nozze di Roberta M. e Luca. Non appena si vedono, entrambi sono molto soddisfatti: le impressioni iniziali, ovvero quelle riguardanti l’aspetto estetico, sono senza dubbio positive. La sposa, in particolare, si sbilancia subito: “Io penso che potrei innamorarmi di lui“.

Dopo la celebrazione e le foto, gli sposi approfondiscono la conoscenza durante i festeggiamenti. I due, in seguito, scoprono la destinazione del viaggio di nozze: Luca e Roberta si recheranno in Kenya.

Matrimonio a prima vista Italia 12 seconda puntata, le altre coppie

Matteo e Melissa, durante la seconda puntata del format, sono invece a Zanzibar, dove stanno svolgendo il viaggio di nozze. Anche per loro, le cose sembrano andare per il verso giusto. Nonostante si conoscano ancora da poco, mostrano di andare già molto d’accordo. Quel che manca, tuttavia, è l’intimità, soprattutto a causa dell’ansia della ragazza, che ammette: “Non mi sento ancora pronta, ma prima o poi mi sbloccherò“.

Diversa, invece, è l’atmosfera che si respira alle Maldive fra Dario e Roberta. Lei, sin dal primo momento, ha mostrato dubbi in merito all’aspetto estetico del marito. La sposa, durante una cena, decide di esprimere le perplessità al coniuge: “Per il momento, a me manca un aspetto importante, ovvero l’attrazione, e forse, per questo motivo, non riesco a darti, con la stessa naturalezza, quel che mi dai“. Dario, che non si aspettava ciò, incassa con non poco dispiacere: “Non so quanto si stia impegnando a conoscermi rispetto a quanto sia presa dalle sue sensazioni“.