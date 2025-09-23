Nella puntata di martedì 23 settembre 2025 di Reazione a Catena, il quiz preserale di Rai 1, c’è stato l’ingresso di una nuova squadra: I Ribolliti. Sono un trio composto da Gianni, Francesco e Lorenzo. Sono tre amici originari della provincia di Siena. Il nome della squadra è un omaggio alla celebre zuppa toscana. Ma è anche un riferimento al loro spirito: semplice, genuino e resistente.

Reazione a Catena i Ribolliti: la sfida contro i Pane e Miele

I Ribolliti hanno conquistato il titolo battendo i campioni uscenti. Erano Pane e Miele. Un trio composto da Filippo, Nora e Simone, da Rieti. Loro avevano vinto la puntata del 18 settembre con una brillante performance. All’Intesa Vincente, il trio toscano ha totalizzato 9 parole corrette. Ha battuto le 7 dei campioni. Hanno mostrato una comunicazione solida e un ritmo costante.

Ultima Catena: parola “Sottile” e vincita da 18.750 euro

Il trio senese, quindi, è arrivato all’Ultima Catena con un montepremi iniziale molto buono. Avevano, infatti, ben 75.000 euro. Purtroppo, però, il montepremi è stato dimezzato una sola volta. Successivamente, hanno deciso di acquistare il Terzo Elemento. Di conseguenza, la cifra si è ridotta a 18.750 euro. Sebbene la cifra fosse più bassa, la tensione era comunque molto alta.

Gli indizi a loro disposizione erano:

Linea

Taglio

Terzo elemento: Filo

La parola da trovare, inoltre, doveva iniziare con “So” e finire con “e”. Dopo una breve consultazione, quindi, Francesco ha proposto la parola. La sua scelta, infatti, è ricaduta su “Sottile”. Questa, peraltro, si è rivelata la risposta corretta. Ha garantito loro, di conseguenza, la prima, importante vincita in gettoni d’oro.

Reazioni social: “Finalmente una squadra tosta”

Sui social, in particolare su X, il pubblico ha accolto con grande entusiasmo la vittoria dei Ribolliti. Molti, infatti, hanno apprezzato la loro spontaneità e preparazione. Ecco, quindi, alcuni dei commenti più significativi:

“Finalmente una squadra tosta, toscani doc! Si vede che hanno studiato.”

“Sottile era perfetta, bravi! Non era per niente facile.”

“Gianni è un mito, sembra uscito da un film di Virzì, fantastico!”

“Squadra simpatica e molto preparata, speriamo che duri a lungo.”

Anche Pino Insegno, peraltro, ha scherzato con il trio. Ha detto, infatti: “Non siete mica riscaldati, siete belli caldi!”. Una battuta, questa, che ha divertito molto il pubblico in studio e a casa.

Reazione a Catena: chi sono I Ribolliti

Gianni è il più esperto del gruppo. È un grande appassionato di quiz e di cultura popolare.

Francesco lavora nel settore agricolo. Ha una mente molto logica e analitica.

Lorenzo è il più giovane. È uno studente universitario e un amante dei giochi di parole.

Il trio è legato da una solida amicizia. E anche da radici profonde nella loro terra toscana. La loro intesa è fatta di battute, ragionamenti e una complicità. Una complicità, questa, che ha già conquistato il pubblico.