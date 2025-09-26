La programmazione di questa sera in tv sabato 27 settembre 2025 offre un’ampia scelta tra varietà, fiction, documentari e film. Su Rai 1 ritorna l’appuntamento con Ballando con le stelle, mentre Rai 2 propone il giallo Omicidi a Mystery Island. Successivamente, Rai 3 esplora il mondo della scienza con Sapiens – Un solo pianeta. Allo stesso tempo, Canale 5 punta sul talento con Tu sì que vales, Italia 1 trasmette il cult animato L’era glaciale e infine La7 ospita il talk satirico In altre parole.
Stasera in TV sabato 27 settembre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Ballando con le stelle 2025Milly Carlucci conduce la gara tra celebrità e ballerini professionisti. La serata si arricchisce con la giuria, gli ospiti e nuove coreografie.
- Rai 2 – 21:20 – Omicidi a Mystery IslandUna detective indaga su una serie di delitti che sconvolgono un resort tropicale. Di conseguenza, ogni ospite diventa un potenziale sospettato.
- Rai 3 – 21:20 – Sapiens – Un solo pianetaMario Tozzi esplora il complesso rapporto tra l’essere umano e l’ambiente che lo circonda.
- Rai 4 – 21:20 – FasterDwayne Johnson interpreta un uomo che cerca vendetta dopo una rapina finita tragicamente.
- Rai 5 – 21:20 – SignorieUn documentario che narra le vicende delle grandi famiglie italiane del Rinascimento.
- Rai Premium – 21:20 – La SposaFiction con Serena Rossi come protagonista.
- Rai Movie – 21:10 – Il principe del desertoFilm epico ambientato tra le dune dell’Arabia, incentrato sulla lotta per il potere.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:35 – Tu sì que valesTalent show guidato da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli.
- Italia 1 – 21:20 – L’era glacialeIl bradipo Sid, il mammut Manny e la tigre Diego affrontano l’imminente fine del mondo in un’avventura preistorica.
- Rete 4 – 21:30 – Trespass – SequestratiThriller ad alta tensione con Nicolas Cage, la cui famiglia subisce un sequestro.
- La7 – 20:35 – In altre paroleTalk show satirico che offre interviste e commenti pungenti sull’attualità.
- TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 RistorantiUna sfida culinaria itinerante tra i ristoratori italiani.
- Nove – 21:30 – Giorgio Panariello – La favola miaDivertente spettacolo teatrale del comico toscano.
I film di questa sera in TV sabato 27 settembre 2025
- Omicidi a Mystery Island (Rai 2): Un giallo avvincente ambientato in un lussuoso resort tropicale.
- Faster (Rai 4): Dwayne Johnson è il protagonista di una storia di vendetta e azione senza sosta.
- Il principe del deserto (Rai Movie): Un’epica lotta per il potere si scatena nelle sabbie dell’Arabia.
- Trespass – Sequestrati (Rete 4): Dei criminali prendono in ostaggio una famiglia nella loro stessa casa.
- Allied – Un’ombra nascosta (Rete 4): Intrecci di spionaggio e amori tormentati durante la Seconda Guerra Mondiale.
- L’era glaciale (Italia 1): Un’avventura preistorica segue le peripezie di un gruppo di animali improbabili.
- Adele e l’enigma del Faraone (Italia 1): Film fantasy ambientato nell’affascinante Egitto del XX secolo.
- La giusta causa (Iris): Un avvincente thriller giudiziario con il grande Sean Connery.
- Nella morsa del ragno (Iris): Un detective si immerge in un’indagine complessa su un misterioso rapimento.
I film su Sky sabato 27 settembre 2025
- Sky Cinema Uno – 21:15 – Rob Peace: Racconto biografico di un giovane brillante di Newark, diviso tra sogni e criminalità.
- Sky Cinema Collection – 21:15 – Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco: Danny Ocean recluta una squadra di specialisti per architettare una rapina a tre casinò di Las Vegas.
- Sky Cinema Collection – 23:15 – Ocean’s Twelve: Successivamente al primo colpo, la banda si trasferisce in Europa per una nuova e audace rapina.
- Sky Cinema Action – 21:00 – Batman (1989): Michael Keaton si cala nei panni dell’Uomo Pipistrello per affrontare il Joker di Jack Nicholson nel film cult di Tim Burton.
- Sky Cinema Action – 23:10 – Batman – Il ritorno: Il Cavaliere Oscuro difende Gotham dal Pinguino e dalla seducente Catwoman.
- Sky Cinema Comedy – 21:00 – Hazzard: Commedia d’azione ad alta velocità con Johnny Knoxville.
- Sky Cinema Comedy – 22:50 – 3 donne al verde: Tre amiche, in cerca di rivalsa, organizzano una rapina ai danni di una banca.
- Sky Cinema Drama – 21:00 – Marcello mio: Un film biografico che omaggia la vita e la carriera di Marcello Mastroianni.
- Sky Cinema Drama – 23:05 – We Are Marshall: La storia della rinascita di una squadra di football dopo un tragico incidente aereo.
- Sky Cinema Due – 21:15 – The Hurt Locker: La trama, ambientata durante la guerra in Iraq, segue un artificiere che affronta quotidianamente il pericolo.
- Sky Cinema Due – 23:30 – Profeti: La drammatica storia di una giornalista italiana rapita in Siria durante un reportage.
- Sky Cinema Family – 21:00 – Me Contro Te – Operazione Spie: Luì e Sofì si trasformano in agenti segreti per una missione speciale.
- Sky Cinema Family – 22:10 – Me Contro Te – Vacanze in Transilvania: I due protagonisti affrontano misteriose e divertenti creature in un’ambientazione gotica.
- Sky Cinema Romance – 21:00 – Little Italy – Pizza, amore e fantasia: Due giovani, appartenenti a famiglie di pizzaioli rivali, si innamorano.
- Sky Cinema Romance – 22:45 – Il bacio che aspettavo: Una donna, dopo una delusione sentimentale, riscopre l’amore.
- Sky Cinema Suspense – 21:00 – The Code: Un ladro di grande esperienza e un giovane talento si alleano per un colpo quasi impossibile.
- Sky Cinema Suspense – 22:55 – The International: Un agente dell’Interpol indaga su una potente banca coinvolta nel traffico internazionale di armi.
