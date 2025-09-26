Sono le emozioni le grandi protagoniste della puntata di Bake Off Italia del 26 settembre. L’appuntamento, proposto su Real Time in prima serata e condotto da Brenda Lodigiani, è giunto al termine un colpo di scena.

Bake Off Italia 26 settembre, il tema sono le emozioni della vita

Bake Off Italia ha dedicato l’intera serata del 26 settembre alle emozioni che contraddistinguono le vite di tutti noi. I concorrenti rimasti in gioco, in particolare, hanno dovuto realizzare tre, differenti dolci, giudicati dai soliti Tommaso Foglia, Ernst Knam e Damiano Carrara.

La prima prova è quella creativa ed è dedicata alla gioia. Gli aspiranti pasticceri hanno preparato la Love Cake, una torta soffice che, originariamente, presenta cardamomo, zafferano e l’acqua di rose. Ai protagonisti è richiesto di realizzare la base cotta, con all’interno una farcitura composta da frutta secca ed almeno due spezie a scelta.

Dopo i 120 minuti di tempo sono iniziati gli assaggi. Non tutti hanno convinto in pieno: Nives, ad esempio, ha cucinato un buon dolce, ma ha inserito una quantità troppo esigua di ingredienti. Sonia, invece, non è riuscita ad esaltare il sapore dell’acqua di rose, mentre vari altri concorrenti, come Gerry e Fabrizio, hanno dosato male le spezie. Tra i migliori, invece, c’è Angelo, fra i pochi ad aver centrato in pieno lo spirito della manche.

La prova tecnica con Iginio Massari

La puntata del 26 settembre di Bake Off Italia è proseguita con la prova tecnica, incentrata sulla sorpresa. Il giudice speciale Iginio Massari ha deciso di sottoporre, ai cuochi, la sfida della Torta Babà, da cucinare in 150 minuti.

Tale manche è giunta al termine con il consueto spazio dedicato ai giudizi al buio e non tutti sono riusciti a presentare ai giudici un buon dolce. Gli errori più comuni sono dovuti, soprattutto, alla cottura ed alla lievitazione, oltre che alla bagna.

Questa è la classifica finale della prova:

Gianluca; Janos; Gerry; Sonia; Angelo; Wanda; Pelayo; Patrizia; Francesca; Fabrizio; Linda; Marzia; Laura; Nives.

Bake Off Italia 26 settembre, chi ha vinto il grembiule blu e chi è l’eliminato

La puntata di Bake Off Italia del 26 settembre è terminata con la prova a sorpresa, dedicata alla paura. Al centro della sfida c’è il macarons, tipico dolce francese. I concorrenti hanno dovuto presentare ben trenta di questi dolci, suddivisi in almeno tre gusti differenti. Gianluca, in quanto grembiule blu, ha avuto il vantaggio di poter sfruttare dieci minuti in più rispetto agli avversari. La sfida si è rivelata essere insidiosa e non tutti hanno mostrato di essere all’altezza, fra problemi di cottura e di disequilibrio nelle farciture.

Al termine degli assaggi, i giudici hanno emesso i verdetti: per la seconda volta di fila, il grembiule blu è assegnato a Gianluca. A rischio eliminazione sono finiti Marzia, Fabrizio e Laura, ma i giudici, a sorpresa, hanno deciso di salvarli tutti. La puntata, infatti, è senza eliminazione.