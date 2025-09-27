La programmazione di questta sera in tv domenica 28 settembre 2025 offre un palinsesto ricco e variegato, ideale per accontentare ogni tipo di pubblico. Innanzitutto, su Rai 1 la serata prosegue con la fiction Balene – Amiche per sempre, mentre Rai 2 propone lo show musicale BellaMa’ di sera. Su Rai 3, invece, PresaDiretta approfondisce temi di attualità. Allo stesso tempo, Canale 5 trasmette la soap La notte nel cuore, Italia 1 torna con l’irriverente Le Iene, e infine La7 propone il film drammatico L’amore infedele.
Stasera in TV domenica 28 settembre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Balene – Amiche per sempre – Terza e Quarta puntata. Nella terza puntata, Evelina si immerge completamente nelle sue ricerche, portando alla luce nuovi e inquietanti dettagli sull’associazione SOS Balene. Successivamente, nella quarta puntata, le sue indagini la conducono a un inevitabile e teso confronto con Fosco, scatenando di conseguenza nuove tensioni tra le protagoniste.
- Rai 2 – 21:00 – BellaMa’ di sera. Pierluigi Diaco conduce uno show musicale che mette a confronto generazioni diverse attraverso canzoni iconiche e ospiti speciali, creando un dialogo tra passato e presente.
- Rai 2 – 21:50 – N.C.I.S.: Origins – Angelo custode. Questo atteso spin-off della serie madre ci trasporta indietro nel tempo, esplorando le origini di alcuni personaggi iconici. Pertanto, i nuovi agenti si troveranno ad affrontare casi complessi che metteranno alla prova le loro abilità investigative.
- Rai 3 – 20:30 – PresaDiretta. Riccardo Iacona e la sua squadra analizzano con rigore e profondità temi sociali, economici e ambientali di grande attualità, offrendo un giornalismo d’inchiesta di alto livello.
- Rai 3 – 23:10 – Un giorno in pretura. Il programma ricostruisce in aula il processo sul caso di Satnam Singh, il bracciante indiano morto in circostanze drammatiche, facendo luce su una vicenda di sfruttamento e disumanità.
- Rai 4 – 21:20 – Boundless. La trama si accende quando un gesto estremo durante una cerimonia ufficiale sconvolge l’isola di Bornholm. Di conseguenza, le autorità riaprono un vecchio caso archiviato, svelando segreti che si credevano sepolti per sempre.
- Rai 4 – 23:16 – Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata. Un avvincente thriller danese che segue un’indagine su una serie di misteriose sparizioni collegate a un’isola dimenticata dal passato oscuro.
- Rai 5 – 21:20 – Milva, diva per sempre. Un documentario che omaggia la straordinaria carriera e la vita della “Pantera di Goro”, una delle più grandi interpreti della musica italiana.
- Rai Movie – 21:10 – Piedone d’Egitto. Il commissario Rizzo, interpretato da Bud Spencer, si reca in missione tra il Cairo e il deserto, distribuendo come sempre cazzotti e simpatia.
- Rai Movie – 23:00 – K-Pax – Da un altro mondo. La pellicola racconta la storia di un misterioso uomo che sostiene di provenire da un altro pianeta. Il suo arrivo in un ospedale psichiatrico mette in discussione le certezze del suo medico, in un film che unisce fantascienza e una profonda introspezione psicologica.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:21 – La notte nel cuore – Episodi 50 e 51. Nel primo episodio serale, Sumru deve finalmente affrontare i fantasmi del suo passato e i figli che ha abbandonato. Subito dopo, nel secondo episodio, nuove e scioccanti rivelazioni aumentano le tensioni familiari, portando i personaggi a un punto di non ritorno.
- Italia 1 – 21:20 – Le Iene Show. Veronica Gentili e Max Angioni presentano una nuova puntata ricca di inchieste graffianti, interviste irriverenti e servizi di denuncia sociale.
- Rete 4 – 21:30 – Fuori dal coro. Mario Giordano conduce il suo talk d’attualità, dando voce alle proteste dei cittadini con il suo stile diretto e provocatorio.
- La7 – 21:15 – L’amore infedele – Unfaithful. Il film esplora le devastanti conseguenze del tradimento all’interno di una coppia apparentemente perfetta, interpretata da Diane Lane e Richard Gere. Quando la passione si trasforma in ossessione, la situazione precipita in una spirale di bugie e violenza.
- TV8 – 21:30 – X Factor 2025 – Best of. Una puntata speciale che raccoglie i momenti più emozionanti e le performance più memorabili di questa edizione del talent show.
I film di questa sera in TV domenica 28 settembre 2025
- Boundless (Rai 4): Un caso di omicidio archiviato riemerge sull’isola di Bornholm dopo un gesto estremo durante un evento pubblico.
- Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata (Rai 4): Un thriller nordico che svela una serie di sparizioni collegate a un’istituzione dal passato terrificante.
- Piedone d’Egitto (Rai Movie): Il commissario Rizzo porta le sue indagini e i suoi metodi spicci tra le piramidi e i mercati del Cairo.
- K-Pax – Da un altro mondo (Rai Movie): Un paziente psichiatrico afferma di essere un alieno, mettendo in crisi il suo analista in una storia profonda e toccante.
- L’amore infedele – Unfaithful (La7): Un dramma psicologico con Diane Lane e Richard Gere che esplora le conseguenze fatali di una relazione extraconiugale.
- Frida (La7d): Il biopic intenso e colorato sulla vita tormentata e sull’arte rivoluzionaria della pittrice messicana Frida Kahlo.
- The Lincoln Lawyer (Cielo): Un abile e cinico avvocato si trova a difendere un ricco cliente di Beverly Hills, ma scopre presto che il caso è molto più pericoloso di quanto sembri.
I film su Sky domenica 28 settembre 2025
- Sky Cinema Uno – 21:15 – Rob Peace: Racconto biografico di un giovane brillante di Newark, la cui vita è divisa tra le aspirazioni accademiche e le insidie della criminalità.
- Sky Cinema Collection – 21:15 – Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco: Danny Ocean assembla una squadra di specialisti per realizzare un’audace e quasi impossibile rapina a tre casinò di Las Vegas.
- Sky Cinema Action – 21:00 – Batman (1989): Michael Keaton interpreta il Cavaliere Oscuro nel cult di Tim Burton, scontrandosi con l’iconico Joker di Jack Nicholson.
- Sky Cinema Drama – 21:00 – Marcello mio: Un film biografico che celebra la vita e la straordinaria carriera dell’attore italiano Marcello Mastroianni.
- Sky Cinema Due – 21:15 – The Hurt Locker: Un film bellico ad altissima tensione che segue le vicende di un artificiere americano durante la guerra in Iraq.
Other Articles
Precedente