La serata di lunedì 29 settembre 2025 offre un palinsesto ricco di opzioni, che spaziano dalla fiction ai talk politici, passando per docureality e film d’azione. Su Rai 1 prosegue l’appuntamento con la fiction Blanca 3, mentre Rai 2 propone il docureality Boss in incognito. Allo stesso tempo, Rai 3 dedica la serata all’inchiesta con Cose nostre. Sul fronte Mediaset, Canale 5 continua con la soap Tradimento, Italia 1 punta sull’adrenalina con Killer Elite, e infine Rete 4 ospita il dibattito politico di Quarta Repubblica.
Stasera in TV lunedì 29 settembre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Blanca 3 – Episodio 3. La geniale consulente non vedente della polizia, Blanca Ferrando, si addentra nel mondo scintillante e spietato dell’alta moda per indagare su un intricato caso di omicidio che nasconde segreti inconfessabili.
- Rai 2 – 21:20 – Boss in incognito. Elettra Lamborghini accompagna un nuovo imprenditore in un’avventura sotto copertura. Lavorando fianco a fianco con i suoi dipendenti, scoprirà dall’interno la realtà quotidiana, i punti di forza e le criticità della sua azienda.
- Rai 3 – 21:25 – Cose nostre – Invisibili. Il programma d’inchiesta racconta le storie coraggiose e spesso silenziose di chi, ogni giorno, combatte la mafia e la criminalità organizzata, mettendo a rischio la propria vita per la legalità.
- Rai 4 – 21:20 – Overdose. Un thriller francese ad alta velocità segue una coraggiosa agente della narcotici in una pericolosa indagine su un vasto traffico di droga che si snoda tra le strade di Parigi e Madrid.
- Rai 4 – 23:20 – The Survivalist. In un futuro desolato, un uomo cerca di sopravvivere in totale isolamento dopo il collasso della civiltà. Tuttavia, la sua precaria esistenza viene stravolta dall’arrivo di due estranee che metteranno in discussione ogni sua certezza.
- Rai 5 – 21:15 – La canzone della vita – Danny Collins. Al Pacino interpreta un’anziana rockstar la cui vita, ormai vuota e ripetitiva, subisce una svolta incredibile quando scopre una lettera mai ricevuta, scritta per lui da John Lennon quarant’anni prima.
- Rai Movie – 21:10 – El Dorado. Un capolavoro western del 1967 con John Wayne, che interpreta un pistolero ingaggiato per aiutare un vecchio amico sceriffo a difendere un ranchero e la sua famiglia da un avido barone.
- Rai Movie – 23:25 – The Hateful Eight. Quentin Tarantino orchestra un teso thriller western claustrofobico. Otto personaggi enigmatici si ritrovano bloccati in una baita isolata da una violenta tempesta di neve, dove la diffidenza lascia presto spazio alla violenza più brutale.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:48 – Tradimento – Episodi 179 e 90. La soap turca prosegue con due episodi carichi di tensione, in cui Guzide deve affrontare nuove e drammatiche dinamiche familiari che minacciano di distruggere ogni equilibrio faticosamente raggiunto.
- Italia 1 – 21:20 – Killer Elite. Un concentrato di azione esplosiva con Jason Statham e Robert De Niro. La trama segue un ex agente speciale costretto a tornare in azione per salvare il suo mentore, ritrovandosi invischiato in un gioco mortale tra mercenari e servizi segreti.
- Rete 4 – 21:30 – Quarta Repubblica. Nicola Porro conduce il suo talk di approfondimento politico, analizzando i temi più caldi dell’attualità economica e sociale con ospiti, inchieste e accesi dibattiti in studio.
- TV8 – 21:30 – Il giustiziere della notte. Bruce Willis impugna le armi in questo remake del classico “revenge movie”. L’attore interpreta un chirurgo che, dopo una brutale aggressione alla sua famiglia, decide di farsi giustizia da solo, diventando un vigilante spietato.
- TV8 – 23:30 – Primal. Nicolas Cage interpreta un cacciatore di animali esotici. Durante il trasporto di un raro giaguaro bianco su una nave, si ritrova a dover affrontare non solo la bestia fuggita dalla gabbia, ma anche un pericoloso assassino a bordo.
I film su Sky lunedì 29 settembre 2025
- Sky Cinema Uno – 21:15 – Civil War. L’acclamato film di Alex Garland immagina un futuro prossimo e distopico in cui gli Stati Uniti sono sull’orlo del collasso, lacerati da una violenta guerra civile. La trama segue un gruppo di giornalisti in un viaggio mortale verso Washington D.C.
- Sky Cinema Collection – 21:15 – Fast & Furious – Solo parti originali. Dom Toretto, ancora fuggitivo, è costretto a tornare a Los Angeles per affrontare un nemico comune, riunendosi con Brian O’Conner e riscoprendo il mondo delle corse clandestine.
- Sky Cinema Action – 21:00 – The Great Wall. Un’epica avventura fantasy in cui Matt Damon interpreta un mercenario europeo che, imprigionato sulla Muraglia Cinese, scopre il vero motivo della sua costruzione: difendere l’umanità da un’orda di creature mitiche e mostruose.
- Sky Cinema Comedy – 21:00 – Tutti per 1 – 1 per tutti. I Moschettieri tornano in una nuova e divertente commedia d’avventura. Questa volta devono affrontare una missione segreta per conto della regina Anna d’Austria, tra duelli, intrighi e situazioni esilaranti.
- Sky Cinema Drama – 21:00 – Il tempo che ci vuole. Un film delicato e toccante che racconta la storia di una donna che, dopo un grave lutto, intraprende un viaggio interiore per affrontare il dolore e riscoprire la gioia di vivere.
- Sky Cinema Family – 21:00 – Sonic – Il Film. Il riccio blu superveloce più famoso dei videogiochi arriva sul grande schermo. In fuga dal suo pianeta, Sonic trova un amico sulla Terra e insieme devono fermare il geniale ma malvagio Dr. Robotnik.
- Sky Cinema Romance – 21:00 – Magic in the Moonlight. Woody Allen ci trasporta nella Costa Azzurra degli anni ’20. La storia segue un illusionista cinico, ingaggiato per smascherare una presunta medium, che finirà però per essere sedotto dal suo fascino misterioso.
