La decima stagione della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore continua con una settimana ricca di colpi di scena dal 29 settembre al 3 ottobre 2025. Le puntate inedite, in onda su Rai 1 alle 16:00, porteranno a galla segreti e decisioni irrevocabili. Infatti, Marina prenderà una scelta drastica che la allontanerà da Milano, mentre Odile scoprirà una verità sconvolgente su Ettore. Nel frattempo, Adelaide continuerà la sua guerra contro Umberto, Caterina affronterà una nuova sfida professionale e il legame tra Rosa e Marcello diventerà sempre più intenso.

Il Paradiso delle Signore 29 settembre – 3 ottobre 2025: lunedì 29 settembre

La settimana si apre con una decisione sofferta. Marina, dopo lunghe riflessioni, comunica a un attonito Matteo la sua irrevocabile intenzione di lasciare Milano per trasferirsi. Nel frattempo, Odile riceve una misteriosa lettera anonima che insinua dubbi sul passato di Ettore, gettandola in una profonda crisi. Allo stesso tempo, Adelaide, furiosa, affronta Umberto a viso aperto, accusandolo di essere il mandante dell’articolo diffamatorio che l’ha messa in cattiva luce. Infine, per Caterina arriva una proposta inaspettata: Botteri le offre la possibilità di entrare a far parte del team creativo del Paradiso.

Martedì 30 settembre

In seguito alla lettera, Odile indaga e scopre con amarezza che Ettore le ha effettivamente mentito su aspetti importanti del suo passato. La fiducia tra i due sembra irrimediabilmente compromessa. Marcello, preoccupato per la Contessa, cerca di rassicurare Adelaide e le offre il suo sostegno, mentre Umberto continua a mostrarsi evasivo e a negare ogni coinvolgimento. Parallelamente, Rosa confida all’amico Roberto il suo desiderio di scrivere un nuovo romanzo, un sogno che teneva nel cassetto. Caterina, piena di entusiasmo, accetta ufficialmente la proposta di Botteri, pronta a iniziare la sua nuova avventura professionale.

Il Paradiso delle Signore 29 settembre – 3 ottobre 2025: mercoledì 1 ottobre

Il momento dell’addio è arrivato: Marina parte per Roma, lasciando a Matteo solo un breve biglietto che lo getta nello sconforto. Odile, decisa a ottenere risposte, affronta direttamente Ettore. Messo alle strette, l’uomo ammette di averle nascosto una parte cruciale della sua storia. In un altro colpo di scena, Adelaide riceve la visita inaspettata di Tancredi, che le propone un accordo per unire le forze contro il loro nemico comune, Umberto. Intanto, Salvo ed Elvira hanno un confronto sincero e preoccupato riguardo alla salute del piccolo Andrea.

Giovedì 2 ottobre

Caterina presenta con orgoglio il suo primo bozzetto, ma il suo entusiasmo si scontra con la dura realtà: Botteri lo critica aspramente, mettendola subito alla prova. Nel frattempo, la sintonia tra Rosa e Marcello cresce, tanto che lui la sorprende con un invito per una cena privata. Odile, ancora scossa, si confida con l’amica Marta, che le consiglia di ascoltare il suo cuore prima di prendere qualsiasi decisione su Ettore. Infine, Enrico riceve i risultati medici riguardanti la sua mano, un esito che potrebbe influenzare il suo futuro.

Il Paradiso delle Signore 29 settembre – 3 ottobre 2025: venerdì 3 ottobre

La settimana si conclude con mosse decisive. Adelaide, stanca di subire, decide di contrattaccare e pubblica una lettera aperta sui giornali per difendere la sua reputazione e svelare le macchinazioni contro di lei. Ettore, nel tentativo di riconquistare Odile, propone di creare una nuova linea per la GMM ispirata proprio a lei. Caterina, demotivata dalle critiche, trova un’alleata in Concetta, che la incoraggia a non arrendersi. La puntata si chiude con Marcello e Rosa che, durante la loro cena, si avvicinano sempre di più, lasciando presagire la nascita di un nuovo amore.

Dove vederla

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:00. Tutti gli episodi sono inoltre disponibili in replica sulla piattaforma streaming RaiPlay.