A partire da mercoledì 17 settembre, su Rai 2 prendono il via le serie Occhi di gatto e Ca c’est Paris Questa è Parigi. Le due serie sono proposte, sulla seconda rete, rispettivamente dalle 21:20 e dalle 23:30 circa.

Occhi di gatto e Ca c’est Paris Questa è Parigi, registi e dove sono girate

Entrambe le serie tv sono produzioni originali della Francia. Occhi di gatto, in primis, è stata una delle serie tv transalpine con più successo della scorsa stagione televisiva. Diretta da Alexandre Laurent, la trama, tratta dell’omonimo manga, è articolata in otto episodi. Rai 2 ne propone due alla settimana, nel prime time del mercoledì.

Ca c’est Paris Questa è Parigi, invece, è creata da Marc Fitoussi, che ha scritto anche la sceneggiatura. Inoltre, ha curato la regia. Girata a Parigi, vanta nel cast un’attrice decisamente molto conosciuta in Italia, ovvero Monica Bellucci.

Occhi di gatto e Ca c’est Paris Questa è Parigi, la trama del titolo in prime time

Per quel che concerne Occhi di gatto, la trama è ambientata ad ottobre 2024. Tamara Chamade visita una mostra d’arte e nota la presenza di un quadro che, dieci anni prima, era appartenuto al padre. Con le sorelle Sylia ed Alexia decidono di rubare l’opera, convinte di poter riuscire ad utilizzarla per scoprire la verità su quel che è accaduto al genitore. Nasce, così, un trio destinato a diventare l’incubo della polizia francese.

La trama della serie con Monica Bellucci

A Ca c’est Paris Questa è Parigi, invece, il protagonista è Gaspard. Quest’ultimo è il proprietario del Tout Paris, un cabaret parigini. Il locale è oramai sull’orlo del fallimento e l’attività sembra essere solamente un peso di cui disfarsi nel minor tempo possibile.

Quando è sul punto di venderlo ad una catena di supermercati, Gaspard inizia ad avere dei ripensamenti e comprende che in gioco vi sono dei sentimenti decisamente più forti di quel pensava.

Occhi di gatto e Ca c’est Paris Questa è Parigi, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Occhi di gatto.

Constance Labbè: Sylia;

Sylia; Claire Romain: Alexia;

Alexia; Camille Lou: Tamara;

Tamara; Elodie Fontan: Prudence;

Prudence; Carole Bouquet: Helene;

Helene; Gilles Cohen: Thomas.

Questi, invece, gli attori e i personaggi presenti in Ca c’est Paris Questa è Parigi.