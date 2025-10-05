La programmazione di stasera in tv domenica 5 ottobre 2025 si apre con fiction, talk d’inchiesta, varietà e film cult. Su Rai 1 prosegue la fiction Balene – Amiche per sempre, Rai 2 propone lo show musicale BellaMa’ di sera, Rai 3 indaga con PresaDiretta, Canale 5 trasmette la soap La notte nel cuore, Italia 1 torna con Le Iene, e La7 propone il film drammatico L’amore infedele.
Stasera in TV domenica 5 ottobre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Balene – Amiche per sempre – Terza puntata
Evelina si immerge nelle ricerche e scopre nuovi dettagli sull’associazione SOS Balene.
- Rai 1 – 22:30 – Balene – Amiche per sempre – Quarta puntata
Le indagini portano a un confronto con Fosco e nuove tensioni tra le protagoniste.
- Rai 2 – 21:00 – BellaMa’ di sera
Show musicale condotto da Pierluigi Diaco con ospiti e brani generazionali.
- Rai 2 – 21:50 – N.C.I.S.: Origins – Angelo custode
Spin-off della serie madre, con nuovi agenti e casi da risolvere.
- Rai 3 – 20:30 – PresaDiretta
Riccardo Iacona analizza temi sociali e ambientali di grande attualità.
- Rai 3 – 23:10 – Un giorno in pretura
Processo sul caso di Satnam Singh, bracciante morto in circostanze drammatiche.
- Rai 4 – 21:20 – Boundless
Un gesto estremo durante una cerimonia riapre un caso archiviato sull’isola di Bornholm.
- Rai 4 – 23:16 – Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata
Thriller danese su una serie di misteriose sparizioni.
- Rai 5 – 21:20 – Milva, diva per sempre
Documentario sulla carriera della cantante italiana.
- Rai 5 – 22:55 – Edoardo Bennato – Fuoco e bugie dai Campi Flegrei
- Rai Movie – 21:10 – Piedone d’Egitto
Bud Spencer in missione tra il Cairo e il deserto.
- Rai Movie – 23:00 – K-Pax – Da un altro mondo
Un uomo sostiene di venire da un altro pianeta. Fantascienza e introspezione.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:21 – La notte nel cuore – Episodio 52
Sumru affronta il passato e i figli abbandonati.
- Canale 5 – 22:15 – La notte nel cuore – Episodio 53
- Italia 1 – 21:20 – Le Iene Show
Veronica Gentili e Max Angioni presentano inchieste e interviste irriverenti.
- Rete 4 – 21:30 – Fuori dal coro
Talk d’attualità con Mario Giordano.
- La7 – 21:15 – L’amore infedele – Unfaithful
Diane Lane e Richard Gere in un dramma sulle conseguenze del tradimento.
- La7 – 23:40 – C’est la vie – Prendila come viene
- TV8 – 21:30 – X Factor 2025 – Best of
- Nove – 21:30 – Enrico Brignano Show
I film di questa sera in TV domenica 5 ottobre 2025
- Boundless (Rai 4): Un caso archiviato riemerge dopo un gesto estremo.
- Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata (Rai 4): Thriller danese su sparizioni misteriose.
- Milva, diva per sempre (Rai 5): Ritratto della celebre cantante.
- Piedone d’Egitto (Rai Movie): Bud Spencer tra il Cairo e il deserto.
- K-Pax – Da un altro mondo (Rai Movie): Fantascienza e introspezione.
- L’amore infedele – Unfaithful (La7): Tradimento e tensione con Diane Lane.
- C’est la vie – Prendila come viene (La7): Commedia francese su un matrimonio caotico.
- Julie & Julia (La7d): Storia parallela tra cucina e scrittura.
- Frida (La7d): Biopic sull’artista messicana Frida Kahlo.
- The Lincoln Lawyer (Cielo): Un avvocato difende un ricco cliente accusato di violenza.
I film su Sky domenica 5 ottobre 2025
- Sky Cinema Uno – 21:15 – The Holdovers
Commedia drammatica del 2023 con Paul Giamatti. Un professore e uno studente rimangono bloccati nel campus durante le vacanze.
- Sky Cinema Uno – 23:15 – Blackhat
Chris Hemsworth è un hacker coinvolto in una caccia globale a un cybercriminale.
- Sky Cinema Collection – 21:15 – Una notte da leoni 3
Terzo capitolo della saga: il gruppo affronta nuovi guai a Las Vegas.
- Sky Cinema Collection – 23:00 – Una notte da leoni
- Sky Cinema Action – 21:00 – I predatori dell’arca perduta
Indiana Jones alla ricerca dell’Arca dell’Alleanza.
- Sky Cinema Action – 23:00 – Twister
- Sky Cinema Comedy – 21:00 – Gli anni belli
Commedia italiana ambientata negli anni ’80.
- Sky Cinema Comedy – 22:45 – Miss FBI: Infiltrata speciale
- Sky Cinema Drama – 21:00 – Elizabeth
Cate Blanchett interpreta la regina d’Inghilterra nel XVI secolo.
- Sky Cinema Drama – 23:10 – Bernard & Doris – Complici amici
- Sky Cinema Family – 21:00 – Harry Potter e la pietra filosofale
Il primo capitolo della saga del maghetto.
- Sky Cinema Family – 23:35 – Mrs. Doubtfire
- Sky Cinema Romance – 21:00 – Il quiz dell’amore
Una coppia partecipa a un gioco televisivo che mette alla prova il loro rapporto.
- Sky Cinema Romance – 22:40 – Supernova
- Sky Cinema Suspense – 21:00 – God is a Bullet
Thriller del 2023: un detective si infiltra in una setta per salvare una ragazza.
- Sky Cinema Suspense – 23:05 – Topaz
