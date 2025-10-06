La programmazione di questa sera in tv martedì 7 ottobre 2025 propone fiction, talk, talent show e film d’azione. Su Rai 1 torna Il commissario Montalbano – La vampa d’agosto, Rai 2 propone il game show comico Freeze, Rai 3 trasmette il film-documentario Open Arms – La legge del mare, Canale 5 punta sul talent musicale Io Canto Family, Italia 1 trasmette il thriller The Protégé, e La7 ospita il talk politico DiMartedì.
Stasera in TV martedì 7 ottobre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Il commissario Montalbano – La vampa d’agosto
Salvo indaga sulla scomparsa di una ragazza in una villa sul mare.
- Rai 1 – 23:45 – Porta a Porta
Bruno Vespa approfondisce temi di attualità e politica.
- Rai 2 – 21:20 – Freeze
Otto vip si sfidano a restare immobili in situazioni assurde.
- Rai 2 – 23:55 – Meteo 2
- Rai 3 – 21:20 – Open Arms – La legge del mare
Film-documentario sui salvataggi nel Mediterraneo.
- Rai 3 – 23:15 – Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
- Rai 4 – 21:20 – Il segreto di David – The Stepfather
Thriller su un uomo che nasconde un passato oscuro.
- Rai 4 – 23:05 – Elizabeth Harvest
Una donna scopre i segreti del marito scienziato.
- Rai 5 – 21:20 – Marilyn ha gli occhi neri
Commedia con Stefano Accorsi e Miriam Leone.
- Rai 5 – 22:45 – Maledetti vi amerò
- Rai Premium – 21:20 – Non è mai troppo tardi
Biopic su Alberto Manzi.
- Rai Premium – 23:00 – La Porta Rossa 3
- Rai Movie – 21:10 – The Hurt Locker
Guerra in Iraq. Un artificiere affronta il pericolo quotidiano.
- Rai Movie – 22:50 – Il ponte sul fiume Kwai
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:20 – Io Canto Family
Michelle Hunziker guida famiglie in gara a colpi di canzoni.
- Canale 5 – 00:00 – X-Style
- Italia 1 – 21:20 – The Protégé
Thriller con Maggie Q e Samuel L. Jackson.
- Italia 1 – 23:32 – Fire with Fire
- Rete 4 – 21:30 – È sempre Cartabianca
Talk politico condotto da Bianca Berlinguer.
- La7 – 21:15 – DiMartedì
Giovanni Floris analizza politica e attualità.
- TV8 – 21:30 – X Factor 2025 – Best of
- Nove – 21:30 – Enrico Brignano Show
I film su Sky martedì 7 ottobre 2025
- Sky Cinema Uno – 21:15 – The Holdovers
Commedia drammatica con Paul Giamatti. Un professore e uno studente rimangono bloccati nel campus durante le vacanze.
- Sky Cinema Uno – 23:15 – Blackhat
Chris Hemsworth è un hacker coinvolto in una caccia globale a un cybercriminale.
- Sky Cinema Collection – 21:15 – Una notte da leoni 3
Terzo capitolo della saga: il gruppo affronta nuovi guai a Las Vegas.
- Sky Cinema Collection – 23:00 – Una notte da leoni
- Sky Cinema Action – 21:00 – I predatori dell’arca perduta
- Sky Cinema Action – 23:00 – Twister
- Sky Cinema Comedy – 21:00 – Gli anni belli
- Sky Cinema Comedy – 22:45 – Miss FBI: Infiltrata speciale
- Sky Cinema Drama – 21:00 – Elizabeth
- Sky Cinema Drama – 23:10 – Bernard & Doris – Complici amici
- Sky Cinema Family – 21:00 – Harry Potter e la pietra filosofale
- Sky Cinema Family – 23:35 – Mrs. Doubtfire
- Sky Cinema Romance – 21:00 – Il quiz dell’amore
- Sky Cinema Romance – 22:40 – Supernova
- Sky Cinema Suspense – 21:00 – God is a Bullet
- Sky Cinema Suspense – 23:05 – Topaz