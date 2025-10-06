Stasera in tv martedì 7 ottobre 2025
Stasera in TV martedì 7 ottobre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
7 Ottobre 2025 3 Minuti di lettura
La programmazione di questa sera in tv martedì 7 ottobre 2025 propone fiction, talk, talent show e film d’azione. Su Rai 1 torna Il commissario Montalbano – La vampa d’agosto, Rai 2 propone il game show comico Freeze, Rai 3 trasmette il film-documentario Open Arms – La legge del mare, Canale 5 punta sul talent musicale Io Canto Family, Italia 1 trasmette il thriller The Protégé, e La7 ospita il talk politico DiMartedì.

Stasera in TV martedì 7 ottobre 2025, Rai

  • Rai 1 – 21:30 – Il commissario Montalbano – La vampa d’agosto
    Salvo indaga sulla scomparsa di una ragazza in una villa sul mare.
  • Rai 1 – 23:45 – Porta a Porta
    Bruno Vespa approfondisce temi di attualità e politica.
  • Rai 2 – 21:20 – Freeze
    Otto vip si sfidano a restare immobili in situazioni assurde.
  • Rai 2 – 23:55 – Meteo 2
  • Rai 3 – 21:20 – Open Arms – La legge del mare
    Film-documentario sui salvataggi nel Mediterraneo.
  • Rai 3 – 23:15 – Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
  • Rai 4 – 21:20 – Il segreto di David – The Stepfather
    Thriller su un uomo che nasconde un passato oscuro.
  • Rai 4 – 23:05 – Elizabeth Harvest
    Una donna scopre i segreti del marito scienziato.
  • Rai 5 – 21:20 – Marilyn ha gli occhi neri
    Commedia con Stefano Accorsi e Miriam Leone.
  • Rai 5 – 22:45 – Maledetti vi amerò
  • Rai Premium – 21:20 – Non è mai troppo tardi
    Biopic su Alberto Manzi.
  • Rai Premium – 23:00 – La Porta Rossa 3
  • Rai Movie – 21:10 – The Hurt Locker
    Guerra in Iraq. Un artificiere affronta il pericolo quotidiano.
  • Rai Movie – 22:50 – Il ponte sul fiume Kwai

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Canale 5 – 21:20 – Io Canto Family
    Michelle Hunziker guida famiglie in gara a colpi di canzoni.
  • Canale 5 – 00:00 – X-Style
  • Italia 1 – 21:20 – The Protégé
    Thriller con Maggie Q e Samuel L. Jackson.
  • Italia 1 – 23:32 – Fire with Fire
  • Rete 4 – 21:30 – È sempre Cartabianca
    Talk politico condotto da Bianca Berlinguer.
  • La7 – 21:15 – DiMartedì
    Giovanni Floris analizza politica e attualità.
  • TV8 – 21:30 – X Factor 2025 – Best of
  • Nove – 21:30 – Enrico Brignano Show

I film di questa sera in TV martedì 7 ottobre 2025

  • La vampa d’agosto (Rai 1): Montalbano indaga su una scomparsa in una villa sul mare.
  • Open Arms – La legge del mare (Rai 3): Documentario sui salvataggi in mare.
  • Il segreto di David – The Stepfather (Rai 4): Thriller psicologico.
  • Elizabeth Harvest (Rai 4): Fantascienza e mistero.
  • Marilyn ha gli occhi neri (Rai 5): Commedia su un centro di riabilitazione.
  • Maledetti vi amerò (Rai 5): Ritorno a Milano dopo anni di esilio.
  • Non è mai troppo tardi (Rai Premium): Storia del maestro Manzi.
  • The Hurt Locker (Rai Movie): Guerra e tensione.
  • Il ponte sul fiume Kwai (Rai Movie): Classico bellico.
  • The Protégé (Italia 1): Assassina cerca vendetta.
  • Fire with Fire (Italia 1): Testimone sotto protezione.

I film su Sky martedì 7 ottobre 2025

  • Sky Cinema Uno – 21:15 – The Holdovers
    Commedia drammatica con Paul Giamatti. Un professore e uno studente rimangono bloccati nel campus durante le vacanze.
  • Sky Cinema Uno – 23:15 – Blackhat
    Chris Hemsworth è un hacker coinvolto in una caccia globale a un cybercriminale.
  • Sky Cinema Collection – 21:15 – Una notte da leoni 3
    Terzo capitolo della saga: il gruppo affronta nuovi guai a Las Vegas.
  • Sky Cinema Collection – 23:00 – Una notte da leoni
  • Sky Cinema Action – 21:00 – I predatori dell’arca perduta
  • Sky Cinema Action – 23:00 – Twister
  • Sky Cinema Comedy – 21:00 – Gli anni belli
  • Sky Cinema Comedy – 22:45 – Miss FBI: Infiltrata speciale
  • Sky Cinema Drama – 21:00 – Elizabeth
  • Sky Cinema Drama – 23:10 – Bernard & Doris – Complici amici
  • Sky Cinema Family – 21:00 – Harry Potter e la pietra filosofale
  • Sky Cinema Family – 23:35 – Mrs. Doubtfire
  • Sky Cinema Romance – 21:00 – Il quiz dell’amore
  • Sky Cinema Romance – 22:40 – Supernova
  • Sky Cinema Suspense – 21:00 – God is a Bullet
  • Sky Cinema Suspense – 23:05 – Topaz

