Lunedì 6 ottobre si è svolta la seconda puntata del Grande Fratello. Di seguito vi sveliamo cosa è successo nella diretta andata in onda in prima serata su Canale 5.

Grande Fratello seconda puntata, occhi puntati su Matteo

Dopo i saluti di rito della conduttrice Simona Ventura e degli opinionisti/commentatori Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, la puntata è entrata subito nel vivo con un collegamento dalla Casa.

Ampio spazio lo ha avuto, in primis, Matteo. L’ex pugile ha vissuto una prima settimana decisamente complessa, durante la quale ha vissuto numerose tensioni con gli altri concorrenti. A suo dire, i partecipanti hanno mostrato scarsa disciplina. Matteo ha poi parlato delle richieste, fatte ad alcuni colleghi, di essere nominato, assicurando di voler proseguire il gioco.

Un breve approfondimento è dedicato all’unione fra Benedetta e Giulio. Per tutta la settimana sono sembrati quasi inseparabili, ma la loro unione molto veloce ha sollevato più di qualche dubbio. Lo stesso Giulio, nella diretta, ha confessato: “Noi due abbiamo corso troppo“.

Grazia chiede scusa a Giulia e l’ingresso di nuovi concorrenti

Simona Ventura, nella seconda puntata del Grande Fratello, parla delle tensioni fra Grazia ed alcuni colleghi concorrenti. La ragazza si è resa protagonista di alcune importanti sfuriate e, nell’appuntamento in diretta, ha deciso di chiedere scusa a Giulia per averla definita una “miracolata”. In Confessionale, Grazia ha poi raccontato di aver subito delle molestie sessuali quando era bambina.

La serata è proseguita con la storia famigliare di Francesca Carrara ed il figlio Simone De Bianchi. Quest’ultimo, soprattutto, ha ammesso di aver sofferto a causa dell’allontanamento del padre.

La conduttrice, nella seconda puntata del Grande Fratello, ha accolto nuovi concorrenti, che sono per ora chiusi nel Tugurio. Il primo è Mattia Scudieri, 26enne commesso di Catania e che ha sofferto, da piccolo, per il divorzio dei genitori. La seconda è Rasha Younes, 32enne della Giordania che, a 4 anni, si è trasferita con la mamma in Italia. Vive, ora, a Pomezia e cura la comunicazione di centri medici ed estetici.

Altra nuova partecipante è Flaminia Romoli, 31enne romana organizzatrice di eventi aziendali. C’è la 35enne Ivana. Originaria di Catania, fa l’operaia metalmeccanica ed è sposata da tre anni. Infine, c’è Omar Bena Benabdallah. Ha 27 anni, viene da Pistoia ed è italiano nato da genitori di origini marocchine.

Grande Fratello seconda puntata, l’esito del televoto

Nella seconda puntata del Grande Fratello, la conduttrice Simona Ventura ha letto l’esito del televoto. I più votati dal pubblico, e dunque immuni, sono Donatella, Domenico ed Anita. Infine, si sono svolte le nomination: i più votati dagli inquilini sono Omer, Giulio e Matteo. Il meno votato, nella prossima puntata, è eliminato.