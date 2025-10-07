Stasera in tv mercoledì 8 ottobre 2025
Stasera in TV mercoledì 8 ottobre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

8 Ottobre 2025
La programmazione di questa sera in tv mercoledì 8 ottobre 2025 offre fiction, talk, talent show e film cult. Su Rai 1 torna Il commissario Montalbano, Rai 2 propone la serie Occhi di gatto, Rai 3 trasmette Chi l’ha visto?, Canale 5 continua con Io Canto Family, Italia 1 punta sull’action con 3 Days to Kill, e La7 propone il documentario Lezioni di Mafie.

Stasera in TV mercoledì 8 ottobre 2025, Rai

  • Rai 1 – 21:30 – Il commissario Montalbano – La giostra degli scambi
    Salvo indaga su una serie di sparizioni e scambi di persona.
  • Rai 2 – 21:20 – Occhi di gatto – Gwen
    Le sorelle Alexia, Tamara e Sylia si riuniscono per un nuovo colpo.
  • Rai 2 – 22:20 – Occhi di gatto – Prudence
  • Rai 3 – 21:20 – Chi l’ha visto?
    Federica Sciarelli analizza casi di scomparsa e misteri irrisolti.
  • Rai 4 – 21:20 – Fuori dall’oscurità
    Horror del 2024 con Safia Oakley-Green.
  • Rai 4 – 22:50 – The Northman
    Epico thriller vichingo con Alexander Skarsgård.
  • Rai 5 – 21:15 – Noos – Viaggi nella Natura
    Documentario con Alberto Angela.
  • Rai 5 – 22:15 – Paradisi da salvare
  • Rai 5 – 23:10 – James Cameron – Viaggio nella fantascienza
  • Rai Premium – 21:20 – Ballando con le stelle 2025
    Milly Carlucci guida la gara tra vip e ballerini.
  • Rai Movie – 21:10 – Serpico
    Al Pacino interpreta un poliziotto che denuncia la corruzione.
  • Rai Movie – 23:50 – Shaft
    Samuel L. Jackson in un action urbano.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Canale 5 – 21:20 – Io Canto Family
    Michelle Hunziker guida famiglie in gara a colpi di canzoni.
  • Italia 1 – 21:20 – 3 Days to Kill
    Kevin Costner è un agente segreto in cerca di redenzione.
  • Italia 1 – 23:40 – The Doorman
    Thriller con Ruby Rose.
  • Rete 4 – 21:30 – RealPolitik
    Talk politico con Tommaso Labate.
  • La7 – 21:15 – Lezioni di Mafie
    Docu-serie con testimonianze dirette su Cosa Nostra.
  • La7 – 23:40 – Barbero Risponde
  • TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
  • TV8 – 22:25 – Bruno Barbieri – 4 Hotel
  • Nove – 21:30 – Circo Massimo – Episodio 1
  • Cielo – 21:20 – Chaos
    Thriller del 2005 con Jason Statham.

I film di questa sera in TV mercoledì 8 ottobre 2025

  • The Mauritanian (Rai 3): Thriller legale su un detenuto di Guantanamo.
  • The Bouncer – L’infiltrato (Rai 4): Van Damme in un noir europeo.
  • Shaft (Rai Movie): Azione urbana con Samuel L. Jackson.
  • Piedone d’Egitto (Rai Movie): Bud Spencer in missione tra il Cairo e il deserto.
  • Un marito sospetto (Rai Premium): Thriller romantico.
  • Vuoi sposarmi? (Rai Premium): Commedia sentimentale.
  • San Andreas (Italia 1): Terremoto e salvataggi.
  • La tempesta perfetta (Italia 1): Avventura in mare.
  • Cliffhanger – L’ultima sfida (Iris): Sylvester Stallone tra le montagne.
  • End of a Gun (Cielo): Steven Seagal contro un cartello criminale.

I film su Sky mercoledì 8 ottobre 2025

  • Sky Cinema Uno – 21:15 – La rapina perfetta
    Thriller con Jason Statham. Un gruppo di ladri scopre segreti compromettenti in una banca londinese.
  • Sky Cinema Uno – 23:10 – Le assaggiatrici
    Dramma storico del 2025 ispirato al romanzo di Rosella Postorino.
  • Sky Cinema Collection – 21:15 – Una notte da leoni 3
  • Sky Cinema Collection – 23:00 – Una notte da leoni
  • Sky Cinema Action – 21:00 – I predatori dell’arca perduta
  • Sky Cinema Action – 23:00 – Twister
  • Sky Cinema Comedy – 21:00 – Gli anni belli
  • Sky Cinema Comedy – 22:45 – Miss FBI: Infiltrata speciale
  • Sky Cinema Drama – 21:00 – Elizabeth
  • Sky Cinema Drama – 23:10 – Bernard & Doris – Complici amici
  • Sky Cinema Family – 21:00 – Harry Potter e la pietra filosofale
  • Sky Cinema Family – 23:35 – Mrs. Doubtfire
  • Sky Cinema Romance – 21:00 – Il quiz dell’amore
  • Sky Cinema Romance – 22:40 – Supernova
  • Sky Cinema Suspense – 21:00 – God is a Bullet
  • Sky Cinema Suspense – 23:05 – Topaz

