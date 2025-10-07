La programmazione di questa sera in tv mercoledì 8 ottobre 2025 offre fiction, talk, talent show e film cult. Su Rai 1 torna Il commissario Montalbano, Rai 2 propone la serie Occhi di gatto, Rai 3 trasmette Chi l’ha visto?, Canale 5 continua con Io Canto Family, Italia 1 punta sull’action con 3 Days to Kill, e La7 propone il documentario Lezioni di Mafie.
Stasera in TV mercoledì 8 ottobre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Il commissario Montalbano – La giostra degli scambi
Salvo indaga su una serie di sparizioni e scambi di persona.
- Rai 2 – 21:20 – Occhi di gatto – Gwen
Le sorelle Alexia, Tamara e Sylia si riuniscono per un nuovo colpo.
- Rai 2 – 22:20 – Occhi di gatto – Prudence
- Rai 3 – 21:20 – Chi l’ha visto?
Federica Sciarelli analizza casi di scomparsa e misteri irrisolti.
- Rai 4 – 21:20 – Fuori dall’oscurità
Horror del 2024 con Safia Oakley-Green.
- Rai 4 – 22:50 – The Northman
Epico thriller vichingo con Alexander Skarsgård.
- Rai 5 – 21:15 – Noos – Viaggi nella Natura
Documentario con Alberto Angela.
- Rai 5 – 22:15 – Paradisi da salvare
- Rai 5 – 23:10 – James Cameron – Viaggio nella fantascienza
- Rai Premium – 21:20 – Ballando con le stelle 2025
Milly Carlucci guida la gara tra vip e ballerini.
- Rai Movie – 21:10 – Serpico
Al Pacino interpreta un poliziotto che denuncia la corruzione.
- Rai Movie – 23:50 – Shaft
Samuel L. Jackson in un action urbano.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:20 – Io Canto Family
Michelle Hunziker guida famiglie in gara a colpi di canzoni.
- Italia 1 – 21:20 – 3 Days to Kill
Kevin Costner è un agente segreto in cerca di redenzione.
- Italia 1 – 23:40 – The Doorman
Thriller con Ruby Rose.
- Rete 4 – 21:30 – RealPolitik
Talk politico con Tommaso Labate.
- La7 – 21:15 – Lezioni di Mafie
Docu-serie con testimonianze dirette su Cosa Nostra.
- La7 – 23:40 – Barbero Risponde
- TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
- TV8 – 22:25 – Bruno Barbieri – 4 Hotel
- Nove – 21:30 – Circo Massimo – Episodio 1
- Cielo – 21:20 – Chaos
Thriller del 2005 con Jason Statham.
I film di questa sera in TV mercoledì 8 ottobre 2025
- The Mauritanian (Rai 3): Thriller legale su un detenuto di Guantanamo.
- The Bouncer – L’infiltrato (Rai 4): Van Damme in un noir europeo.
- Shaft (Rai Movie): Azione urbana con Samuel L. Jackson.
- Piedone d’Egitto (Rai Movie): Bud Spencer in missione tra il Cairo e il deserto.
- Un marito sospetto (Rai Premium): Thriller romantico.
- Vuoi sposarmi? (Rai Premium): Commedia sentimentale.
- San Andreas (Italia 1): Terremoto e salvataggi.
- La tempesta perfetta (Italia 1): Avventura in mare.
- Cliffhanger – L’ultima sfida (Iris): Sylvester Stallone tra le montagne.
- End of a Gun (Cielo): Steven Seagal contro un cartello criminale.
I film su Sky mercoledì 8 ottobre 2025
- Sky Cinema Uno – 21:15 – La rapina perfetta
Thriller con Jason Statham. Un gruppo di ladri scopre segreti compromettenti in una banca londinese.
- Sky Cinema Uno – 23:10 – Le assaggiatrici
Dramma storico del 2025 ispirato al romanzo di Rosella Postorino.
- Sky Cinema Collection – 21:15 – Una notte da leoni 3
- Sky Cinema Collection – 23:00 – Una notte da leoni
- Sky Cinema Action – 21:00 – I predatori dell’arca perduta
- Sky Cinema Action – 23:00 – Twister
- Sky Cinema Comedy – 21:00 – Gli anni belli
- Sky Cinema Comedy – 22:45 – Miss FBI: Infiltrata speciale
- Sky Cinema Drama – 21:00 – Elizabeth
- Sky Cinema Drama – 23:10 – Bernard & Doris – Complici amici
- Sky Cinema Family – 21:00 – Harry Potter e la pietra filosofale
- Sky Cinema Family – 23:35 – Mrs. Doubtfire
- Sky Cinema Romance – 21:00 – Il quiz dell’amore
- Sky Cinema Romance – 22:40 – Supernova
- Sky Cinema Suspense – 21:00 – God is a Bullet
- Sky Cinema Suspense – 23:05 – Topaz