Mercoledì 1° ottobre, Canale 5 ha mandato in onda una nuova puntata di Io Canto Family 2025. La trasmissione, proposta in prima serata, è guidata da Michelle Hunziker.

Io Canto Family 1° ottobre, le prime due sfide

Non cambia, neanche nella terza puntata stagionale visibile il 1° ottobre, il meccanismo della sfida. Ad animare l’appuntamento vi sono otto coppie, composte da due persone appartenenti al medesimo nucleo famigliare. Essi si sfidano in quattro faccia a faccia: la coppia vincitrice può andare avanti nella competizione, mentre quella sconfitta è eliminata.

Nella prima sfida, mamma Tiziana con la figlia Azzurra Dellavalle sono riuscite ad avere la meglio con Sarà perché ti amo su Anna ed il padre Massimiliano, che invece hanno cantato Arriverà. Nel secondo confronto, invece, hanno rotto il ghiaccio Andrea Montecolle con il papà Fabio, che con Il filo rosso, alla fine, sono riusciti ad avere la meglio su Emanuela con sua figlia Viola Ramini, che invece hanno presentato Mon Amour.

Gli altri due confronti

Durante la puntata di Io Canto Family trasmessa mercoledì 1° ottobre, la padrona di casa Michelle Hunziker ha dato il benvenuto ad Emily Xhurxhi con la mamma Entela e a Bianca Nimis con il padre Alberto. Entrambe le performance sono state di buon livello: le prime hanno eseguito Di sole e d’azzurro, i secondi Pazza Musica. Il duo che è riuscito a staccare un pass per la fase successiva è quello composto da madre e figlia.

Infine, l’ultima sfida della serata ha messo l’uno contro l’altro Irene Sottilotta con il padre Giuseppe e Serena Maccarone con la mamma Venera. Mamma e figlia hanno vinto con Se t’innamori muori, sconfiggendo gli avversari che hanno intonato Io canto.

Io Canto Family 1° ottobre, la vittoria della puntata a Serena e Venera

La puntata del 1° ottobre di Io Canto Family è andata avanti con la fase finale. Le quattro coppie emerse vincitrici dai confronti sono state assegnate ai coach e si sono esibite nuovamente. Dopo le performance, la giuria composta da Noemi e Patty Pravo ha emesso i propri verdetti.

Al quarto posto si sono fermate mamma Tiziana con Azzurra, supportate da Serena Brancale, che hanno presentato Winner take it all. Sul gradino più basso del podio c’è Andrea con papà Fabio, guidati da Sal Da Vinci e che hanno presentato Anna e Marco. Secondo posto per Emily ed Entela, rappresentate da Ermal Meta, con la cover di Una poesia anche per te. Infine, la vittoria è andata a Serena e Venera, coppia di Serena Brancale che ha gareggiato con Non è l’inferno.