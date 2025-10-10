La programmazione di questa venerdì 10 ottobre 2025 in tv offre varietà, fiction, talk d’inchiesta e film cult. Su Rai 1 torna Tale e Quale Show, Rai 2 propone il film d’azione 65 – Fuga dalla Terra, Rai 3 trasmette l’inchiesta Farwest, Canale 5 continua con la soap Tradimento, Italia 1 punta sull’adrenalina con Shooter, e La7 ospita il talk satirico Propaganda Live.

Stasera in TV venerdì 10 ottobre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Tale e Quale Show 2025

Carlo Conti guida la gara tra vip che imitano grandi artisti della musica italiana e internazionale.

Carlo Conti guida la gara tra vip che imitano grandi artisti della musica italiana e internazionale.

Adam Driver in un thriller sci-fi: un pilota spaziale atterra su una Terra preistorica.

Adam Driver in un thriller sci-fi: un pilota spaziale atterra su una Terra preistorica.

Documentario girato all’interno delle carceri minorili italiane.

Documentario girato all'interno delle carceri minorili italiane.

Rai 3 – 21:25 – Farwest

Salvo Sottile racconta l’Italia delle periferie e delle ingiustizie sociali.

Salvo Sottile racconta l'Italia delle periferie e delle ingiustizie sociali.

Rai 4 – 21:20 – Darkness of Man

Jean-Claude Van Damme in un noir ambientato a Los Angeles.

Jean-Claude Van Damme in un noir ambientato a Los Angeles.

Thriller italiano del 2022.

Thriller italiano del 2022.

Documentario di viaggio.

Documentario di viaggio.

Rai Premium – 21:20 – Balene – Amiche per sempre – Quinta puntata

Le protagoniste affrontano una tempesta in mare.

Le protagoniste affrontano una tempesta in mare.

Rai Premium – 23:15 – Blanca 3

Rai Movie – 21:10 – Chinatown

Jack Nicholson in un cult di Roman Polanski.

Jack Nicholson in un cult di Roman Polanski.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:45 – Tradimento – Episodio 92

Soap turca tra drammi familiari e segreti.

Soap turca tra drammi familiari e segreti.

Canale 5 – 23:47 – Tradimento – Episodio 187

Italia 1 – 21:20 – Shooter

Mark Wahlberg è un cecchino incastrato in una cospirazione.

Mark Wahlberg è un cecchino incastrato in una cospirazione.

Rete 4 – 21:35 – Quarto Grado

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano casi di cronaca nera.

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano casi di cronaca nera.

Satira, reportage e ospiti con Diego Bianchi.

Satira, reportage e ospiti con Diego Bianchi.

Nove – 21:30 – Fratelli di Crozza

I film di questa sera in TV venerdì 10 ottobre 2025

65 – Fuga dalla Terra (Rai 2): Thriller sci-fi con Adam Driver.

Darkness of Man (Rai 4): Noir con Jean-Claude Van Damme.

Il fornaio (Rai 4): Thriller italiano.

Chinatown (Rai Movie): Jack Nicholson in un cult di Roman Polanski.

Il principe del deserto (Rai Movie): Epica lotta per il potere in Arabia.

Shooter (Italia 1): Cospirazione e vendetta con Mark Wahlberg.

Godzilla II – King of the Monsters (Italia 1): Creature leggendarie si scontrano.

Cielo di piombo ispettore Callaghan (Iris): Clint Eastwood contro la criminalità.

Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo (Iris): Thriller poliziesco.

Arrivederci professore (Cielo): Johnny Depp in una commedia drammatica.

