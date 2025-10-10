Stasera in tv venerdì 10 ottobre 2025
Stasera in TV venerdì 10 ottobre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
10 Ottobre 2025 3 Minuti di lettura
La programmazione di questa venerdì 10 ottobre 2025 in tv offre varietà, fiction, talk d’inchiesta e film cult. Su Rai 1 torna Tale e Quale Show, Rai 2 propone il film d’azione 65 – Fuga dalla Terra, Rai 3 trasmette l’inchiesta Farwest, Canale 5 continua con la soap Tradimento, Italia 1 punta sull’adrenalina con Shooter, e La7 ospita il talk satirico Propaganda Live.

Stasera in TV venerdì 10 ottobre 2025, Rai

  • Rai 1 – 21:30 – Tale e Quale Show 2025
    Carlo Conti guida la gara tra vip che imitano grandi artisti della musica italiana e internazionale.
  • Rai 2 – 21:20 – 65 – Fuga dalla Terra
    Adam Driver in un thriller sci-fi: un pilota spaziale atterra su una Terra preistorica.
  • Rai 2 – 23:00 – Oltre il cielo
    Documentario girato all’interno delle carceri minorili italiane.
  • Rai 2 – 23:30 – FBI: International – L’ultima fermata
  • Rai 3 – 21:25 – Farwest
    Salvo Sottile racconta l’Italia delle periferie e delle ingiustizie sociali.
  • Rai 3 – 01:05 – TG3 – Chi è di scena
  • Rai 4 – 21:20 – Darkness of Man
    Jean-Claude Van Damme in un noir ambientato a Los Angeles.
  • Rai 4 – 23:10 – Il fornaio
    Thriller italiano del 2022.
  • Rai 5 – 21:20 – Kilimangiaro Collection
    Documentario di viaggio.
  • Rai 5 – 22:50 – The Doors – Live at the Hollywood Bowl 1968
  • Rai Premium – 21:20 – Balene – Amiche per sempre – Quinta puntata
    Le protagoniste affrontano una tempesta in mare.
  • Rai Premium – 22:15 – Balene – Sesta puntata
  • Rai Premium – 23:15 – Blanca 3
  • Rai Movie – 21:10 – Chinatown
    Jack Nicholson in un cult di Roman Polanski.
  • Rai Movie – 23:30 – Il principe del deserto

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Canale 5 – 21:45 – Tradimento – Episodio 92
    Soap turca tra drammi familiari e segreti.
  • Canale 5 – 22:42 – Tradimento – Episodio 93
  • Canale 5 – 23:47 – Tradimento – Episodio 187
  • Italia 1 – 21:20 – Shooter
    Mark Wahlberg è un cecchino incastrato in una cospirazione.
  • Italia 1 – 00:02 – Godzilla II – King of the Monsters
  • Rete 4 – 21:35 – Quarto Grado
    Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano casi di cronaca nera.
  • La7 – 21:15 – Propaganda Live
    Satira, reportage e ospiti con Diego Bianchi.
  • TV8 – 21:30 – Pechino Express – La rotta dei sultani
  • Nove – 21:30 – Fratelli di Crozza

I film di questa sera in TV venerdì 10 ottobre 2025

  • 65 – Fuga dalla Terra (Rai 2): Thriller sci-fi con Adam Driver.
  • Darkness of Man (Rai 4): Noir con Jean-Claude Van Damme.
  • Il fornaio (Rai 4): Thriller italiano.
  • Chinatown (Rai Movie): Jack Nicholson in un cult di Roman Polanski.
  • Il principe del deserto (Rai Movie): Epica lotta per il potere in Arabia.
  • Shooter (Italia 1): Cospirazione e vendetta con Mark Wahlberg.
  • Godzilla II – King of the Monsters (Italia 1): Creature leggendarie si scontrano.
  • Cielo di piombo ispettore Callaghan (Iris): Clint Eastwood contro la criminalità.
  • Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo (Iris): Thriller poliziesco.
  • Arrivederci professore (Cielo): Johnny Depp in una commedia drammatica.

I film su Sky venerdì 10 ottobre 2025

  • Sky Cinema Uno – 21:15 – Jack Reacher – La prova decisiva
    Tom Cruise indaga su una strage attribuita a un cecchino.
  • Sky Cinema Uno – 23:30 – Dumb Money
    Storia vera del caso GameStop con Paul Dano e Seth Rogen.
  • Sky Cinema Collection – 21:15 – Nessuno mi può giudicare
    Paola Cortellesi in una commedia su seconde possibilità.
  • Sky Cinema Collection – 23:00 – Come un gatto in tangenziale
    Claudio Bisio e Paola Cortellesi in una commedia sociale.
  • Sky Cinema Action – 21:00 – Fast & Furious 9
    Dom Toretto affronta il fratello Jakob.
  • Sky Cinema Family – 21:00 – Harry Potter e il prigioniero di Azkaban
    Terzo capitolo della saga magica.
  • Sky Cinema Romance – 21:00 – Serendipity
    Un amore nato dal caso e dal destino.
  • Sky Cinema per te – 23:00 – Il silenzio dei chiostri
  • Petra indaga su un omicidio in un convento genovese.

