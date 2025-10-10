La programmazione di questa venerdì 10 ottobre 2025 in tv offre varietà, fiction, talk d’inchiesta e film cult. Su Rai 1 torna Tale e Quale Show, Rai 2 propone il film d’azione 65 – Fuga dalla Terra, Rai 3 trasmette l’inchiesta Farwest, Canale 5 continua con la soap Tradimento, Italia 1 punta sull’adrenalina con Shooter, e La7 ospita il talk satirico Propaganda Live.
Stasera in TV venerdì 10 ottobre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Tale e Quale Show 2025
Carlo Conti guida la gara tra vip che imitano grandi artisti della musica italiana e internazionale.
- Rai 2 – 21:20 – 65 – Fuga dalla Terra
Adam Driver in un thriller sci-fi: un pilota spaziale atterra su una Terra preistorica.
- Rai 2 – 23:00 – Oltre il cielo
Documentario girato all’interno delle carceri minorili italiane.
- Rai 2 – 23:30 – FBI: International – L’ultima fermata
- Rai 3 – 21:25 – Farwest
Salvo Sottile racconta l’Italia delle periferie e delle ingiustizie sociali.
- Rai 3 – 01:05 – TG3 – Chi è di scena
- Rai 4 – 21:20 – Darkness of Man
Jean-Claude Van Damme in un noir ambientato a Los Angeles.
- Rai 4 – 23:10 – Il fornaio
Thriller italiano del 2022.
- Rai 5 – 21:20 – Kilimangiaro Collection
Documentario di viaggio.
- Rai 5 – 22:50 – The Doors – Live at the Hollywood Bowl 1968
- Rai Premium – 21:20 – Balene – Amiche per sempre – Quinta puntata
Le protagoniste affrontano una tempesta in mare.
- Rai Premium – 22:15 – Balene – Sesta puntata
- Rai Premium – 23:15 – Blanca 3
- Rai Movie – 21:10 – Chinatown
Jack Nicholson in un cult di Roman Polanski.
- Rai Movie – 23:30 – Il principe del deserto
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:45 – Tradimento – Episodio 92
Soap turca tra drammi familiari e segreti.
- Canale 5 – 22:42 – Tradimento – Episodio 93
- Canale 5 – 23:47 – Tradimento – Episodio 187
- Italia 1 – 21:20 – Shooter
Mark Wahlberg è un cecchino incastrato in una cospirazione.
- Italia 1 – 00:02 – Godzilla II – King of the Monsters
- Rete 4 – 21:35 – Quarto Grado
Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano casi di cronaca nera.
- La7 – 21:15 – Propaganda Live
Satira, reportage e ospiti con Diego Bianchi.
- TV8 – 21:30 – Pechino Express – La rotta dei sultani
- Nove – 21:30 – Fratelli di Crozza
I film di questa sera in TV venerdì 10 ottobre 2025
- 65 – Fuga dalla Terra (Rai 2): Thriller sci-fi con Adam Driver.
- Darkness of Man (Rai 4): Noir con Jean-Claude Van Damme.
- Il fornaio (Rai 4): Thriller italiano.
- Chinatown (Rai Movie): Jack Nicholson in un cult di Roman Polanski.
- Il principe del deserto (Rai Movie): Epica lotta per il potere in Arabia.
- Shooter (Italia 1): Cospirazione e vendetta con Mark Wahlberg.
- Godzilla II – King of the Monsters (Italia 1): Creature leggendarie si scontrano.
- Cielo di piombo ispettore Callaghan (Iris): Clint Eastwood contro la criminalità.
- Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo (Iris): Thriller poliziesco.
- Arrivederci professore (Cielo): Johnny Depp in una commedia drammatica.
I film su Sky venerdì 10 ottobre 2025
- Sky Cinema Uno – 21:15 – Jack Reacher – La prova decisiva
Tom Cruise indaga su una strage attribuita a un cecchino.
- Sky Cinema Uno – 23:30 – Dumb Money
Storia vera del caso GameStop con Paul Dano e Seth Rogen.
- Sky Cinema Collection – 21:15 – Nessuno mi può giudicare
Paola Cortellesi in una commedia su seconde possibilità.
- Sky Cinema Collection – 23:00 – Come un gatto in tangenziale
Claudio Bisio e Paola Cortellesi in una commedia sociale.
- Sky Cinema Action – 21:00 – Fast & Furious 9
Dom Toretto affronta il fratello Jakob.
- Sky Cinema Family – 21:00 – Harry Potter e il prigioniero di Azkaban
Terzo capitolo della saga magica.
- Sky Cinema Romance – 21:00 – Serendipity
Un amore nato dal caso e dal destino.
- Sky Cinema per te – 23:00 – Il silenzio dei chiostri
- Petra indaga su un omicidio in un convento genovese.
Other Articles
Precedente