È Samuele Cavallo il vincitore di Tale e Quale Show di venerdì 3 ottobre. La seconda puntata della nuova edizione, come sempre, è andata in onda, in prima serata ed in diretta, su Rai 1.

Tale e Quale Show Samuele Cavallo, l’imitazione di Benson Boone premiata dai giudici

Il secondo appuntamento della quindicesima edizione di Tale e Quale Show, dunque, è terminato con il trionfo di Samuele Cavallo. Cantante, attore e ballerino, ha affrontato, nella diretta, la sfida decisamente molto complessa di portare sul palco Benson Boone, giovane cantautore statunitense in rampa di lancio soprattutto grazie alla hit Beautiful Things, cantata proprio dall’imitatore.

La sua performance ha convinto i giudici Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, oltre al quarto giudice speciale, che questa settimana aveva il volto di Nino Frassica. Alla fine, ha ottenuto il primo posto con ben 65 punti.

Tale e Quale Show Samuele Cavallo, il resto della classifica

Subito dietro a Samuele Cavallo, nella classifica della seconda puntata di Tale e Quale Show, si è posizionata Maryna. Quest’ultima ha ottenuto 56 punti totali, con la difficile sfida di Un’emozione da poco di Anna Oxa.

Sul terzo gradino del podio, con 53 lunghezze, c’è la coppia composta da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che hanno deliziato pubblico e giudici con il duetto, sulle note di Meraviglioso, di Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi. Ad appena una lunghezza di distanza, a quota 52 punti, c’è Tony Maiello, che ha ottenuto la quarta posizione cantando Thinking Out Loud di Ed Sheeran.

Più distaccati gli altri: al quinto e sesto posto ci sono Pamela Petrarolo e Le Donatella, a quota 44 e 40 punti con Rita Pavone e Baby K insieme a Giusy Ferreri. Settima Antonella Fiordelisi, che con Dua Lipa riceve 39 lunghezze. Ottavo e nono posto con 36 e 33 punti per Achille Lauro e Fred Buongusto, interpretati da Peppe Quintale e Gianni Ippoliti.

Ultima, come da tradizione, Carmen Di Pietro: la sua imitazione di Ambra Angiolini è un disastro ed ottiene appena 21 punti.

Le imitazioni del 10 ottobre

Poco prima dei saluti, Carlo Conti ha svelato le imitazioni al centro di Tale e Quale Show del 10 ottobre. Di seguito l’elenco delle varie performance: