La programmazione di questa sera sabato 11 ottobre 2025 in tv si apre con il calcio su Rai 1, che trasmette la partita della Nazionale Italiana valida per le qualificazioni ai Mondiali. A seguire, torna Ballando con le stelle con una puntata speciale post-partita. Rai 2 propone il film drammatico Ti vorrei come mia figlia, Rai 3 trasmette il documentario storico La grande storia, Canale 5 punta sul talent Tu sì que vales, Italia 1 trasmette il cult animato L’era glaciale 2, e La7 ospita il talk Accordi & Disaccordi.
- Rai 1 – 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026: Italia vs. Bosnia
Match ufficiale della Nazionale Italiana, in diretta dallo stadio Olimpico di Roma.
- Rai 1 – 22:50 – Ballando con le stelle – Puntata ridotta
Milly Carlucci presenta le esibizioni principali e i risultati della serata.
- Rai 2 – 21:20 – Ti vorrei come mia figlia
Dramma familiare su una madre che cerca di ricostruire il rapporto con la figlia adottiva.
- Rai 3 – 21:20 – La grande storia – Il secolo delle donne
Documentario storico sull’evoluzione del ruolo femminile nel Novecento.
- Rai 4 – 21:20 – Faster
Dwayne Johnson in cerca di vendetta dopo anni di prigione.
- Rai 5 – 21:15 – Signorie – I Gonzaga
Documentario sulle grandi famiglie italiane del Rinascimento.
- Rai Movie – 21:10 – Il principe del deserto
Film epico ambientato in Arabia.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:20 – Tu sì que vales
Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti giudicano talenti di ogni età.
- Italia 1 – 21:20 – L’era glaciale 2 – Il disgelo
Sid, Manny e Diego affrontano lo scioglimento dei ghiacci.
- Italia 1 – 22:55 – Adele e l’enigma del Faraone
Avventura fantasy ambientata nell’Egitto del XX secolo.
- Rete 4 – 21:30 – Trespass – Sequestrati
Thriller con Nicolas Cage.
- La7 – 21:30 – Accordi & Disaccordi
Talk show con Luca Sommi e Marco Travaglio.
- TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
- Nove – 21:30 – Giorgio Panariello – La favola mia
I film di questa sera in TV sabato 11 ottobre 2025
- Ti vorrei come mia figlia (Rai 2): Dramma familiare e riconciliazione.
- Il principe del deserto (Rai Movie): Epica lotta per il potere in Arabia.
- Faster (Rai 4): Vendetta e azione con Dwayne Johnson.
- Trespass – Sequestrati (Rete 4): Una famiglia viene presa in ostaggio.
- Adele e l’enigma del Faraone (Italia 1): Fantasy ambientato nell’Egitto del XX secolo.
- L’era glaciale 2 – Il disgelo (Italia 1): Avventura preistorica con animali improbabili.
- Rosamunde Pilcher: Amore e altri tesori (La5): Commedia romantica.
- Julie & Julia (La7d): Storia parallela tra cucina e scrittura.
- Frida (La7d): Biopic sull’artista messicana Frida Kahlo.
I film su Sky sabato 11 ottobre 2025
- Sky Cinema Uno – 21:15 – Petra – Il silenzio dei chiostri
Petra indaga su un omicidio in un convento genovese.
- Sky Cinema Uno – 23:10 – The Blind
Biopic su Phil Robertson, fondatore di Duck Commander.
- Sky Cinema Collection – 21:15 – Maschi contro Femmine
Commedia corale sulle relazioni e i conflitti tra uomini e donne.
- Sky Cinema Collection – 23:10 – Gli ultimi saranno ultimi
Paola Cortellesi in una commedia drammatica sul precariato.
