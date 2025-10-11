Sabato 11 e domenica 12 ottobre torna, con un doppio appuntamento, Verissimo e di seguito vi sveliamo gli ospiti. La trasmissione, in onda su Canale 5, il sabato è visibile alle 16:30, mentre il giorno seguente parte alle 16:00. Al timone dello show c’è Silvia Toffanin.

Verissimo ospiti 11 12 ottobre, chi c’è il sabato

Nell’elenco degli ospiti di Verissimo di sabato 11 ottobre è presente Roberta Rei. Si tratta di uno dei volti storici de Le Iene, programma di inchieste di Italia 1 nel quale lavora come inviata.

A seguire arriva Virginia Mihajlovic. La giovane, dopo il dolore per la morte dell’amato papà Sinisa, parla del periodo di ritrovata serenità. Al suo fianco ci sono i piccoli Violante e Leone Sinisa.

A Verissimo c’è il racconto di vita, fra luci e ricordi sconvolgenti, di Andrea Carnevale, ex attaccante che, nel nostro paese, ha militato anche nell’Udinese, nel Napoli e nella Roma.

Partecipa Seray Kaya, fra le protagoniste de La Forza di una Donna

Durante Verissimo dell’11 ottobre è ospite Michela Miti. L’ex attrice, protagonista di molte commedie degli anni ’80 e la voce di Clara, parla del difficile periodo di vita che ha attraversato.

Sempre per il mondo del cinema, è ospite della puntata del sabato l’attore Giampaolo Morelli, affiancato dalla moglie Gloria Bellicchi. Infine, direttamente dalla Turchia, arriva Seray Kaya. Si tratta di una delle attrici del cast della soap La Forza di una Donna. Nella produzione, capace di ottenere ottimi ascolti su Canale 5, l’attrice presta il volto al personaggio di Sirin.

Verissimo ospiti 11 12 ottobre, la domenica con Patty Pravo ed Ornella Muti

Durante Verissimo di domenica 12 ottobre, la padrona di casa accoglie uno dei volti più amati del cinema italiano. Si tratta di Ornella Muti, che nella carriera ha lavorato per registi come Woody Allen, Dino Risi ed Ettore Scola.

Nella scaletta dello show c’è un’icona della musica, cioè Patty Pravo. L’artista è in onda, tutte le settimane, con Io Canto Family, nel quale ricopre il ruolo da giudice.

Nell’appuntamento c’è Miriam Leone, al cinema con la pellicola Amata, distribuita nei cinema dal 16 ottobre. Inoltre, ci sono la showgirl Paola Caruso e il pallavolista Mattia Bottolo, fra i protagonisti della storica vittoria nei Mondiali di pallavolo maschile della Nazionale italiana. Intervista di coppia per Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, fidanzati a Uomini e Donne e che hanno da poco convolato a nozze.

Infine, una pagina è dedicata alla cronaca nera. Protagonista dello spazio è Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste. L’uomo, ad oggi, è l’unico indagato per la morte della moglie.