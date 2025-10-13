La serata di martedì 14 ottobre 2025 si preannuncia ricca di emozioni e scelte per tutti i gusti, spaziando dal grande calcio internazionale ai thriller ad alta tensione, passando per talk di approfondimento, soap opera e una vasta selezione di film. Infatti, su Rai 1 tutti gli occhi sono puntati su Italia–Israele, match valido per le Qualificazioni ai Mondiali 2026. Contemporaneamente, Rai 2 propone il film thriller Freeze, mentre Rai 3 dedica la serata alla storia con il documentario Il secolo delle donne. Sul fronte Mediaset, Canale 5 continua con la soap La notte nel cuore, e Italia 1 punta sul crime con Law & Order. Infine, Sky Cinema offre una programmazione completa su tutti i suoi canali tematici.
Stasera in TV martedì 14 ottobre 2025, Rai
- Rai 1 – 20:30 – Qualificazioni Mondiali 2026: Italia vs IsraeleIn diretta dallo Stadio Friuli di Udine, la Nazionale Italiana guidata da Luciano Spalletti affronta Israele in una partita cruciale per il cammino verso i Mondiali del 2026. Una serata di grande sport per tutti i tifosi azzurri.
- Rai 2 – 21:20 – FreezeUn avvincente thriller italiano del 2024 con Alessandro Roja e Barbara Ronchi. La trama segue un uomo che si risveglia in una cella frigorifera senza alcun ricordo. Inizialmente, non sa chi sia né come sia finito lì. Di conseguenza, deve usare i pochi e frammentari indizi a sua disposizione per ricostruire gli eventi, lottando contro il freddo glaciale e una crescente paranoia. Tuttavia, ogni frammento di memoria che riaffiora sembra nascondere una verità ancora più sconcertante e pericolosa.
- Rai 3 – 21:20 – Il secolo delle donne – La grande storiaUn documentario storico che ripercorre l’evoluzione del ruolo femminile nel corso del Novecento. Attraverso immagini di repertorio e testimonianze, il racconto esplora le battaglie per i diritti, le conquiste sociali e le figure che hanno segnato un secolo di emancipazione.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:25 – La notte nel cuore – Episodio 65La tensione sale quando Harika, accecata dalla rabbia, aggredisce Esma. Fortunatamente, Cihan interviene per fermarla. Nel frattempo, stanche dei continui conflitti, le famiglie Sansalan e Melek si riuniscono per cercare di stabilire una difficile tregua.
- Italia 1 – 23:23 – Law & Order: I due volti della giustizia – S21 Ep2I detective Bernard e Cosgrove indagano sul brutale omicidio di un candidato al Congresso, un caso che scoperchia una rete di corruzione politica e segreti personali.
- Rete 4 – 21:30 – Fuori dal coroMario Giordano conduce il suo talk d’inchiesta, dando voce alle proteste e ai problemi dei cittadini con il suo stile diretto e provocatorio.
- La7 – 21:15 – DiMartedìGiovanni Floris analizza i temi caldi della politica e dell’economia italiana, con interviste ai protagonisti, approfondimenti e i sondaggi di Nando Pagnoncelli.
I film su Sky martedì 14 ottobre 2025
La programmazione di Sky Cinema offre una vasta scelta per gli amanti del grande schermo.
Sky Cinema Uno
- 21:15 – La leggenda degli uomini straordinariSean Connery guida un’improbabile squadra di eroi letterari, tra cui l’Uomo Invisibile, il Dr. Jekyll e il Capitano Nemo, in una spettacolare avventura per sventare una minaccia che rischia di far scoppiare una guerra mondiale.
Su Sky Cinema Action
- 21:00 – SicarioEmily Blunt interpreta un’idealista agente dell’FBI che si unisce a una task force governativa guidata dal misterioso Matt Graver (Josh Brolin) e dall’enigmatico Alejandro (Benicio Del Toro). Tuttavia, si ritrova presto immersa in un mondo brutale e senza regole, dove il confine tra giusto e sbagliato è inesistente.
Sky Cinema Drama
- 22:40 – Iddu – L’ultimo PadrinoIl film ripercorre la vita e la latitanza trentennale del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. Infatti, la pellicola esplora non solo le sue attività criminali, ma anche la complessa rete di protezione e i rapporti personali che gli hanno permesso di rimanere invisibile per così tanto tempo.
Su Sky Cinema Family
- 21:00 – Il giorno più bello del mondoAlessandro Siani dirige e interpreta una commedia tenera e divertente. La trama segue un impresario teatrale in crisi che si ritrova a dover proteggere un bambino dotato di incredibili poteri telecinetici.
Sky Cinema Collection
- 21:15 – Ghostbusters (1984)Il cult immortale di Ivan Reitman. Tre eccentrici scienziati decidono di aprire un’attività di acchiappafantasmi a New York, trovandosi ad affrontare un’apocalisse soprannaturale in una commedia che ha fatto la storia del cinema.