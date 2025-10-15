Stasera in tv giovedì 16 ottobre 2025
Stasera in TV giovedì 16 ottobre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
16 Ottobre 2025 2 Minuti di lettura
La programmazione in tv per questa sera giovedì 16 ottobre 2025 propone fiction, talent, talk e una programmazione cinematografica ricca su Sky. Su Rai 1 prosegue la fiction La ricetta della felicità, Rai 2 trasmette il talk Ore 14 Sera, Rai 3 propone Splendida Cornice, Canale 5 ospita la semifinale di Io Canto Family, Italia 1 punta sull’azione con FBI: Most Wanted, e Sky Cinema propone cult e prime visioni su tutti i canali tematici.

Stasera in TV giovedì 16 ottobre 2025, Rai

  • Rai 1 – 21:30 – La ricetta della felicità – Episodio 3
    Marta scopre un segreto che cambia il suo rapporto con Giacomo.
  • Rai 1 – 23:35 – Porta a Porta
  • Rai 2 – 21:20 – Ore 14 Sera
    Cronaca e approfondimenti sui principali fatti del giorno.
  • Rai 3 – 21:20 – Splendida Cornice
    Geppi Cucciari conduce il talk culturale con ospiti e rubriche.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Canale 5 – 21:20 – Io Canto Family – Semifinale
    Michelle Hunziker conduce la penultima puntata del talent musicale. Otto coppie si sfidano per accedere alla finale.
    Coach: Serena Brancale, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Giusy Ferreri.
    Giuria: Patty Pravo, Noemi.
    Ospite speciale: Renato Zero.
  • Italia 1 – 21:20 – FBI: Most Wanted – S4 Ep18
    La squadra indaga su un caso di rapimento legato a un traffico internazionale.
  • Rete 4 – 21:30 – Dritto e Rovescio
    Talk politico con Paolo Del Debbio.
  • La7 – 21:15 – Piazzapulita
    Corrado Formigli approfondisce temi di attualità.
  • TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
  • Nove – 21:30 – Che Tempo Che Fa – Best Of

I film di questa sera in TV giovedì 16 ottobre 2025

  • La ricetta della felicità (Rai 1): Fiction sentimentale e misteriosa.
  • Ghostbusters: Legacy (Sky Cinema Collection): La nuova generazione scopre il passato.
  • Ghostbusters: Minaccia Glaciale (Sky Cinema Collection): Invasione paranormale artica.
  • Il talento di Mr. Ripley (Sky Cinema Suspense): Thriller psicologico con Matt Damon.
  • Il giorno più bello del mondo (Sky Cinema Family): Alessandro Siani protegge un bambino con poteri speciali.
  • The Father (Sky Cinema Drama): Anthony Hopkins in un dramma sulla perdita della memoria.
  • La dea fortuna (Sky Cinema Romance): Ferzan Ozpetek racconta una storia d’amore e famiglia.

I film su Sky giovedì 16 ottobre 2025

Sky Cinema Collection

  • 21:15 – Ghostbusters: Legacy (2021)
    Una famiglia scopre il passato degli acchiappafantasmi e affronta nuovi spiriti.
  • 23:25 – Ghostbusters: Minaccia Glaciale (2024)
    Un’ondata paranormale colpisce il mondo con gelo e creature spettrali.

Su Sky Cinema Suspense

  • 21:00 – Il talento di Mr. Ripley (1999)
    Matt Damon interpreta un giovane truffatore in un thriller psicologico.
  • 23:10 – The Gift (2000)
    Cate Blanchett in un thriller soprannaturale.

Sky Cinema Family

  • 21:00 – Il giorno più bello del mondo (2019)
    Alessandro Siani in una commedia per famiglie.
  • 22:50 – Sonic – Il film (2020)
    Jim Carrey contro il riccio blu in fuga.

Sky Cinema Drama

  • 21:00 – The Father (2020)
    Anthony Hopkins interpreta un uomo che lotta con la demenza.
  • 22:45 – La dea fortuna (2019)
    Ferzan Ozpetek racconta una storia d’amore e famiglia.

Sveva Loriano

