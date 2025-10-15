La programmazione in tv per questa sera giovedì 16 ottobre 2025 propone fiction, talent, talk e una programmazione cinematografica ricca su Sky. Su Rai 1 prosegue la fiction La ricetta della felicità, Rai 2 trasmette il talk Ore 14 Sera, Rai 3 propone Splendida Cornice, Canale 5 ospita la semifinale di Io Canto Family, Italia 1 punta sull’azione con FBI: Most Wanted, e Sky Cinema propone cult e prime visioni su tutti i canali tematici.

Stasera in TV giovedì 16 ottobre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – La ricetta della felicità – Episodio 3

Marta scopre un segreto che cambia il suo rapporto con Giacomo.

Marta scopre un segreto che cambia il suo rapporto con Giacomo. Rai 1 – 23:35 – Porta a Porta

Rai 2 – 21:20 – Ore 14 Sera

Cronaca e approfondimenti sui principali fatti del giorno.

Cronaca e approfondimenti sui principali fatti del giorno. Rai 3 – 21:20 – Splendida Cornice

Geppi Cucciari conduce il talk culturale con ospiti e rubriche.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:20 – Io Canto Family – Semifinale

Michelle Hunziker conduce la penultima puntata del talent musicale. Otto coppie si sfidano per accedere alla finale.

Coach: Serena Brancale, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Giusy Ferreri.

Giuria: Patty Pravo, Noemi.

Ospite speciale: Renato Zero.

Michelle Hunziker conduce la penultima puntata del talent musicale. Otto coppie si sfidano per accedere alla finale. Coach: Serena Brancale, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Giusy Ferreri. Giuria: Patty Pravo, Noemi. Ospite speciale: Renato Zero. Italia 1 – 21:20 – FBI: Most Wanted – S4 Ep18

La squadra indaga su un caso di rapimento legato a un traffico internazionale.

La squadra indaga su un caso di rapimento legato a un traffico internazionale. Rete 4 – 21:30 – Dritto e Rovescio

Talk politico con Paolo Del Debbio.

Talk politico con Paolo Del Debbio. La7 – 21:15 – Piazzapulita

Corrado Formigli approfondisce temi di attualità.

Corrado Formigli approfondisce temi di attualità. TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

Nove – 21:30 – Che Tempo Che Fa – Best Of

I film di questa sera in TV giovedì 16 ottobre 2025

La ricetta della felicità (Rai 1): Fiction sentimentale e misteriosa.

Ghostbusters: Legacy (Sky Cinema Collection): La nuova generazione scopre il passato.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale (Sky Cinema Collection): Invasione paranormale artica.

Il talento di Mr. Ripley (Sky Cinema Suspense): Thriller psicologico con Matt Damon.

Il giorno più bello del mondo (Sky Cinema Family): Alessandro Siani protegge un bambino con poteri speciali.

The Father (Sky Cinema Drama): Anthony Hopkins in un dramma sulla perdita della memoria.

La dea fortuna (Sky Cinema Romance): Ferzan Ozpetek racconta una storia d’amore e famiglia.

I film su Sky giovedì 16 ottobre 2025

Sky Cinema Collection

21:15 – Ghostbusters: Legacy (2021)

Una famiglia scopre il passato degli acchiappafantasmi e affronta nuovi spiriti.

Una famiglia scopre il passato degli acchiappafantasmi e affronta nuovi spiriti. 23:25 – Ghostbusters: Minaccia Glaciale (2024)

Un’ondata paranormale colpisce il mondo con gelo e creature spettrali.

Su Sky Cinema Suspense

21:00 – Il talento di Mr. Ripley (1999)

Matt Damon interpreta un giovane truffatore in un thriller psicologico.

Matt Damon interpreta un giovane truffatore in un thriller psicologico. 23:10 – The Gift (2000)

Cate Blanchett in un thriller soprannaturale.

Sky Cinema Family

21:00 – Il giorno più bello del mondo (2019)

Alessandro Siani in una commedia per famiglie.

Alessandro Siani in una commedia per famiglie. 22:50 – Sonic – Il film (2020)

Jim Carrey contro il riccio blu in fuga.

Sky Cinema Drama