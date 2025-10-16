Stasera in tv venerdì 17 ottobre 2025
Stasera in TV venerdì 17 ottobre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
17 Ottobre 2025 2 Minuti di lettura
La programmazione in tv per questa sera venerdì 17 ottobre 2025 propone varietà, soap, talk e una programmazione cinematografica ricca su Sky. Su Rai 1 torna Tale e Quale Show, Rai 2 propone il film Quelli che mi vogliono morto, Rai 3 trasmette l’inchiesta Farwest, Canale 5 continua con la soap turca Tradimento, Italia 1 punta sull’azione con Colombiana, e Sky Cinema offre thriller e horror gotico con Wolf Man e Ghostbusters.

Stasera in TV venerdì 17 ottobre 2025, Rai

  • Rai 1 – 21:30 – Tale e Quale Show 2025
    Carlo Conti conduce la nuova edizione del varietà musicale con imitazioni live. In gara: Valeria Marini, Pierpaolo Pretelli, Mietta, Andrea Dianetti, Ilaria Mongiovì, Lorenzo Licitra.
  • Rai 1 – 23:55 – TG1 Sera
  • Rai 2 – 21:20 – Quelli che mi vogliono morto
    Thriller con Angelina Jolie. Una testimone è braccata da due killer in una foresta incendiata.
  • Rai 2 – 23:10 – Oltre il cielo
    Documentario sull’esplorazione spaziale.
  • Rai 2 – 23:35 – FBI: International – La casa dei giochi
  • Rai 3 – 21:25 – Farwest
    Inchiesta di Salvo Sottile sui lati oscuri della cronaca italiana.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Canale 5 – 21:25 – Tradimento – Episodi 73, 74, 75
    La soap turca con Seçkin Özdemir e Melis Sezen. Nuovi colpi di scena tra passioni e vendette.
  • Italia 1 – 21:20 – Colombiana
    Zoe Saldana è un’assassina in cerca di vendetta per la morte dei genitori.
  • Italia 1 – 23:30 – Una donna promettente
    Thriller femminile su vendetta e trauma.
  • Rete 4 – 21:30 – Quarto Grado
    Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano i casi irrisolti della cronaca nera.
  • La7 – 21:15 – Propaganda Live
  • TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
  • Nove – 21:30 – I migliori Fratelli di Crozza

I film di questa sera in TV venerdì 17 ottobre 2025

  • Quelli che mi vogliono morto (Rai 2): Thriller con Angelina Jolie.
  • Colombiana (Italia 1): Vendetta e azione con Zoe Saldana.
  • Una donna promettente (Italia 1): Thriller femminile premiato agli Oscar.
  • Wolf Man (Sky Cinema Uno): Horror gotico con Benicio Del Toro e Anthony Hopkins.
  • Ghostbusters (Sky Cinema Collection): Il cult originale del 1984.
  • Ghostbusters II (Sky Cinema Collection): Il ritorno degli acchiappafantasmi.
  • Ghostbusters: Legacy (Sky Cinema Collection): La nuova generazione scopre il passato.
  • Ghostbusters: Minaccia Glaciale (Sky Cinema Collection): Invasione paranormale artica.

I film su Sky venerdì 17 ottobre 2025

Sky Cinema Uno

  • 21:00 – Wolf Man (2010)
    Benicio Del Toro è un uomo maledetto in un horror gotico ambientato in Inghilterra.
  • 23:00 – The Others (2001)
    Nicole Kidman in un thriller soprannaturale ambientato in una villa isolata.

Sky Cinema Collection

  • 21:15 – Ghostbusters (1984)
    Tre scienziati affrontano fantasmi a New York.
  • 23:05 – Ghostbusters II (1989)
    Gli acchiappafantasmi tornano contro una nuova minaccia.
  • 00:55 – Ghostbusters: Legacy (2021)
    Una famiglia scopre il passato degli acchiappafantasmi.
  • 02:45 – Ghostbusters: Minaccia Glaciale (2024)
    Un’ondata paranormale colpisce il mondo con gelo e creature spettrali.

