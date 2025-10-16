La programmazione in tv per questa sera venerdì 17 ottobre 2025 propone varietà, soap, talk e una programmazione cinematografica ricca su Sky. Su Rai 1 torna Tale e Quale Show, Rai 2 propone il film Quelli che mi vogliono morto, Rai 3 trasmette l’inchiesta Farwest, Canale 5 continua con la soap turca Tradimento, Italia 1 punta sull’azione con Colombiana, e Sky Cinema offre thriller e horror gotico con Wolf Man e Ghostbusters.
Stasera in TV venerdì 17 ottobre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Tale e Quale Show 2025
Carlo Conti conduce la nuova edizione del varietà musicale con imitazioni live. In gara: Valeria Marini, Pierpaolo Pretelli, Mietta, Andrea Dianetti, Ilaria Mongiovì, Lorenzo Licitra.
- Rai 1 – 23:55 – TG1 Sera
- Rai 2 – 21:20 – Quelli che mi vogliono morto
Thriller con Angelina Jolie. Una testimone è braccata da due killer in una foresta incendiata.
- Rai 2 – 23:10 – Oltre il cielo
Documentario sull’esplorazione spaziale.
- Rai 2 – 23:35 – FBI: International – La casa dei giochi
- Rai 3 – 21:25 – Farwest
Inchiesta di Salvo Sottile sui lati oscuri della cronaca italiana.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:25 – Tradimento – Episodi 73, 74, 75
La soap turca con Seçkin Özdemir e Melis Sezen. Nuovi colpi di scena tra passioni e vendette.
- Italia 1 – 21:20 – Colombiana
Zoe Saldana è un’assassina in cerca di vendetta per la morte dei genitori.
- Italia 1 – 23:30 – Una donna promettente
Thriller femminile su vendetta e trauma.
- Rete 4 – 21:30 – Quarto Grado
Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano i casi irrisolti della cronaca nera.
- La7 – 21:15 – Propaganda Live
- TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
- Nove – 21:30 – I migliori Fratelli di Crozza
I film di questa sera in TV venerdì 17 ottobre 2025
- Quelli che mi vogliono morto (Rai 2): Thriller con Angelina Jolie.
- Colombiana (Italia 1): Vendetta e azione con Zoe Saldana.
- Una donna promettente (Italia 1): Thriller femminile premiato agli Oscar.
- Wolf Man (Sky Cinema Uno): Horror gotico con Benicio Del Toro e Anthony Hopkins.
- Ghostbusters (Sky Cinema Collection): Il cult originale del 1984.
- Ghostbusters II (Sky Cinema Collection): Il ritorno degli acchiappafantasmi.
- Ghostbusters: Legacy (Sky Cinema Collection): La nuova generazione scopre il passato.
- Ghostbusters: Minaccia Glaciale (Sky Cinema Collection): Invasione paranormale artica.
I film su Sky venerdì 17 ottobre 2025
Sky Cinema Uno
- 21:00 – Wolf Man (2010)
Benicio Del Toro è un uomo maledetto in un horror gotico ambientato in Inghilterra.
- 23:00 – The Others (2001)
Nicole Kidman in un thriller soprannaturale ambientato in una villa isolata.
Sky Cinema Collection
- 21:15 – Ghostbusters (1984)
Tre scienziati affrontano fantasmi a New York.
- 23:05 – Ghostbusters II (1989)
Gli acchiappafantasmi tornano contro una nuova minaccia.
- 00:55 – Ghostbusters: Legacy (2021)
Una famiglia scopre il passato degli acchiappafantasmi.
- 02:45 – Ghostbusters: Minaccia Glaciale (2024)
Un’ondata paranormale colpisce il mondo con gelo e creature spettrali.
