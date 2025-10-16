La programmazione in tv per questa sera venerdì 17 ottobre 2025 propone varietà, soap, talk e una programmazione cinematografica ricca su Sky. Su Rai 1 torna Tale e Quale Show, Rai 2 propone il film Quelli che mi vogliono morto, Rai 3 trasmette l’inchiesta Farwest, Canale 5 continua con la soap turca Tradimento, Italia 1 punta sull’azione con Colombiana, e Sky Cinema offre thriller e horror gotico con Wolf Man e Ghostbusters.

Stasera in TV venerdì 17 ottobre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Tale e Quale Show 2025

Carlo Conti conduce la nuova edizione del varietà musicale con imitazioni live. In gara: Valeria Marini, Pierpaolo Pretelli, Mietta, Andrea Dianetti, Ilaria Mongiovì, Lorenzo Licitra.

Carlo Conti conduce la nuova edizione del varietà musicale con imitazioni live. In gara: Valeria Marini, Pierpaolo Pretelli, Mietta, Andrea Dianetti, Ilaria Mongiovì, Lorenzo Licitra. Rai 1 – 23:55 – TG1 Sera

Rai 2 – 21:20 – Quelli che mi vogliono morto

Thriller con Angelina Jolie. Una testimone è braccata da due killer in una foresta incendiata.

Thriller con Angelina Jolie. Una testimone è braccata da due killer in una foresta incendiata. Rai 2 – 23:10 – Oltre il cielo

Documentario sull’esplorazione spaziale.

Documentario sull’esplorazione spaziale. Rai 2 – 23:35 – FBI: International – La casa dei giochi

Rai 3 – 21:25 – Farwest

Inchiesta di Salvo Sottile sui lati oscuri della cronaca italiana.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:25 – Tradimento – Episodi 73, 74, 75

La soap turca con Seçkin Özdemir e Melis Sezen. Nuovi colpi di scena tra passioni e vendette.

La soap turca con Seçkin Özdemir e Melis Sezen. Nuovi colpi di scena tra passioni e vendette. Italia 1 – 21:20 – Colombiana

Zoe Saldana è un’assassina in cerca di vendetta per la morte dei genitori.

Zoe Saldana è un’assassina in cerca di vendetta per la morte dei genitori. Italia 1 – 23:30 – Una donna promettente

Thriller femminile su vendetta e trauma.

Thriller femminile su vendetta e trauma. Rete 4 – 21:30 – Quarto Grado

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano i casi irrisolti della cronaca nera.

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano i casi irrisolti della cronaca nera. La7 – 21:15 – Propaganda Live

TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

Nove – 21:30 – I migliori Fratelli di Crozza

I film di questa sera in TV venerdì 17 ottobre 2025

Quelli che mi vogliono morto (Rai 2): Thriller con Angelina Jolie.

Colombiana (Italia 1): Vendetta e azione con Zoe Saldana.

Una donna promettente (Italia 1): Thriller femminile premiato agli Oscar.

Wolf Man (Sky Cinema Uno): Horror gotico con Benicio Del Toro e Anthony Hopkins.

Ghostbusters (Sky Cinema Collection): Il cult originale del 1984.

Ghostbusters II (Sky Cinema Collection): Il ritorno degli acchiappafantasmi.

Ghostbusters: Legacy (Sky Cinema Collection): La nuova generazione scopre il passato.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale (Sky Cinema Collection): Invasione paranormale artica.

I film su Sky venerdì 17 ottobre 2025

Sky Cinema Uno

21:00 – Wolf Man (2010)

Benicio Del Toro è un uomo maledetto in un horror gotico ambientato in Inghilterra.

Benicio Del Toro è un uomo maledetto in un horror gotico ambientato in Inghilterra. 23:00 – The Others (2001)

Nicole Kidman in un thriller soprannaturale ambientato in una villa isolata.

Sky Cinema Collection