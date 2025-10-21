Stasera in tv mercoledì 22 ottobre 2025
Programmazione Tv

Stasera in TV mercoledì 22 ottobre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
22 Ottobre 2025 2 Minuti di lettura
0 Commenti

La programmazione di questa sera in tv mercoledì 22 ottobre 2025 propone fiction, soap, talk e film cult. Su Rai 1 torna Il commissario Montalbano, Rai 2 trasmette 9-1-1, Rai 3 propone Chi l’ha visto?, Canale 5 continua con la soap La notte nel cuore, Italia 1 punta sul crime con Law & Order, e Sky Cinema offre gangster movie e commedia cult.

Stasera in TV mercoledì 22 ottobre 2025, Rai

  • Rai 1 – 21:30 – Il commissario Montalbano – Un diario del ’43
    Salvo indaga su un misterioso diario che riemerge dal passato.
  • Rai 1 – 23:40 – Porta a Porta
  • Rai 2 – 21:20 – 9-1-1 – Abbandonare la nave
    La squadra affronta un salvataggio su una nave da crociera.
  • Rai 2 – 22:10 – 9-1-1 – Agitare le acque
  • Rai 2 – 22:55 – 9-1-1 – Capovolgimento
  • Rai 3 – 21:20 – Chi l’ha visto?
    Federica Sciarelli conduce il programma dedicato alle persone scomparse.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Canale 5 – 21:25 – La notte nel cuore – Episodio 68
    Sumru affronta le conseguenze delle sue scelte. Cihan scopre un segreto su Esma.
  • Italia 1 – 21:20 – Law & Order – S21 Ep6
    Bernard e Cosgrove indagano su un omicidio avvenuto in un parco pubblico.
  • Italia 1 – 23:15 – Law & Order – S21 Ep7
  • Rete 4 – 21:30 – Fuori dal coro
  • La7 – 21:15 – DiMartedì
  • TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
  • Nove – 21:30 – Giorgio Panariello – La favola mia

I film di questa sera in TV mercoledì 22 ottobre 2025

  • Il commissario Montalbano – Un diario del ’43 (Rai 1): Giallo siciliano con Luca Zingaretti.
  • Scarface (Sky Cinema Due): Gangster movie con Al Pacino.
  • Il grande Lebowski (Sky Cinema Due): Commedia cult dei fratelli Coen.
  • Kiss Kiss Bang Bang (Sky Cinema Due): Noir ironico con Robert Downey Jr.
  • My Summer of Love (Sky Cinema Due): Dramma sentimentale britannico.
  • Povere creature! (Sky Cinema Due): Film premiato con Emma Stone.
  • L’Arminuta (Sky Cinema Due): Dramma italiano tratto dal romanzo di Donatella Di Pietrantonio.

I film su Sky mercoledì 22 ottobre 2025

Sky Cinema Due

  • 21:15 – Scarface (1983)
    Al Pacino interpreta Tony Montana, un immigrato cubano che conquista il mondo della droga a Miami.
  • 00:45 – Kiss Kiss Bang Bang (2005)
    Robert Downey Jr. e Val Kilmer in un noir ironico tra Hollywood e omicidi.

Sky Cinema Due – pomeriggio e notte

  • 06:30 – L’Arminuta (2021)
    Una ragazza viene restituita alla sua famiglia biologica.
  • 08:30 – Povere creature! (2023)
    Emma Stone in un film visionario premiato a Venezia.
  • 10:55 – Argo (2012)
    Ben Affleck dirige e interpreta il salvataggio di ostaggi in Iran.
  • 13:00 – Anora (2024)
    Commedia romantica vincitrice a Cannes.
  • 15:25 – Le ragazze del Pandora’s Box (2020)
    Dramma turco su una casa di accoglienza.
  • 17:05 – L’ora più buia (2017)
    Gary Oldman è Winston Churchill.
  • 19:15 – Il grande Lebowski (1998)
    Jeff Bridges è il Drugo, coinvolto in un caso di scambio di identità.

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.