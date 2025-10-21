La programmazione di questa sera in tv mercoledì 22 ottobre 2025 propone fiction, soap, talk e film cult. Su Rai 1 torna Il commissario Montalbano, Rai 2 trasmette 9-1-1, Rai 3 propone Chi l’ha visto?, Canale 5 continua con la soap La notte nel cuore, Italia 1 punta sul crime con Law & Order, e Sky Cinema offre gangster movie e commedia cult.

Stasera in TV mercoledì 22 ottobre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Il commissario Montalbano – Un diario del ’43

Salvo indaga su un misterioso diario che riemerge dal passato.

Salvo indaga su un misterioso diario che riemerge dal passato. Rai 1 – 23:40 – Porta a Porta

Rai 2 – 21:20 – 9-1-1 – Abbandonare la nave

La squadra affronta un salvataggio su una nave da crociera.

La squadra affronta un salvataggio su una nave da crociera. Rai 2 – 22:10 – 9-1-1 – Agitare le acque

Rai 2 – 22:55 – 9-1-1 – Capovolgimento

Rai 3 – 21:20 – Chi l’ha visto?

Federica Sciarelli conduce il programma dedicato alle persone scomparse.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:25 – La notte nel cuore – Episodio 68

Sumru affronta le conseguenze delle sue scelte. Cihan scopre un segreto su Esma.

Sumru affronta le conseguenze delle sue scelte. Cihan scopre un segreto su Esma. Italia 1 – 21:20 – Law & Order – S21 Ep6

Bernard e Cosgrove indagano su un omicidio avvenuto in un parco pubblico.

Bernard e Cosgrove indagano su un omicidio avvenuto in un parco pubblico. Italia 1 – 23:15 – Law & Order – S21 Ep7

Rete 4 – 21:30 – Fuori dal coro

La7 – 21:15 – DiMartedì

TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

Nove – 21:30 – Giorgio Panariello – La favola mia

I film di questa sera in TV mercoledì 22 ottobre 2025

Il commissario Montalbano – Un diario del ’43 (Rai 1): Giallo siciliano con Luca Zingaretti.

Scarface (Sky Cinema Due): Gangster movie con Al Pacino.

Il grande Lebowski (Sky Cinema Due): Commedia cult dei fratelli Coen.

Kiss Kiss Bang Bang (Sky Cinema Due): Noir ironico con Robert Downey Jr.

My Summer of Love (Sky Cinema Due): Dramma sentimentale britannico.

Povere creature! (Sky Cinema Due): Film premiato con Emma Stone.

L’Arminuta (Sky Cinema Due): Dramma italiano tratto dal romanzo di Donatella Di Pietrantonio.

I film su Sky mercoledì 22 ottobre 2025

Sky Cinema Due

21:15 – Scarface (1983)

Al Pacino interpreta Tony Montana, un immigrato cubano che conquista il mondo della droga a Miami.

Al Pacino interpreta Tony Montana, un immigrato cubano che conquista il mondo della droga a Miami. 00:45 – Kiss Kiss Bang Bang (2005)

Robert Downey Jr. e Val Kilmer in un noir ironico tra Hollywood e omicidi.

Sky Cinema Due – pomeriggio e notte