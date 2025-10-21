La programmazione di questa sera in tv mercoledì 22 ottobre 2025 propone fiction, soap, talk e film cult. Su Rai 1 torna Il commissario Montalbano, Rai 2 trasmette 9-1-1, Rai 3 propone Chi l’ha visto?, Canale 5 continua con la soap La notte nel cuore, Italia 1 punta sul crime con Law & Order, e Sky Cinema offre gangster movie e commedia cult.
Stasera in TV mercoledì 22 ottobre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Il commissario Montalbano – Un diario del ’43
Salvo indaga su un misterioso diario che riemerge dal passato.
- Rai 1 – 23:40 – Porta a Porta
- Rai 2 – 21:20 – 9-1-1 – Abbandonare la nave
La squadra affronta un salvataggio su una nave da crociera.
- Rai 2 – 22:10 – 9-1-1 – Agitare le acque
- Rai 2 – 22:55 – 9-1-1 – Capovolgimento
- Rai 3 – 21:20 – Chi l’ha visto?
Federica Sciarelli conduce il programma dedicato alle persone scomparse.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:25 – La notte nel cuore – Episodio 68
Sumru affronta le conseguenze delle sue scelte. Cihan scopre un segreto su Esma.
- Italia 1 – 21:20 – Law & Order – S21 Ep6
Bernard e Cosgrove indagano su un omicidio avvenuto in un parco pubblico.
- Italia 1 – 23:15 – Law & Order – S21 Ep7
- Rete 4 – 21:30 – Fuori dal coro
- La7 – 21:15 – DiMartedì
- TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
- Nove – 21:30 – Giorgio Panariello – La favola mia
I film di questa sera in TV mercoledì 22 ottobre 2025
I film su Sky mercoledì 22 ottobre 2025
Sky Cinema Due
- 21:15 – Scarface (1983)
Al Pacino interpreta Tony Montana, un immigrato cubano che conquista il mondo della droga a Miami.
- 00:45 – Kiss Kiss Bang Bang (2005)
Robert Downey Jr. e Val Kilmer in un noir ironico tra Hollywood e omicidi.
Sky Cinema Due – pomeriggio e notte
- 06:30 – L’Arminuta (2021)
Una ragazza viene restituita alla sua famiglia biologica.
- 08:30 – Povere creature! (2023)
Emma Stone in un film visionario premiato a Venezia.
- 10:55 – Argo (2012)
Ben Affleck dirige e interpreta il salvataggio di ostaggi in Iran.
- 13:00 – Anora (2024)
Commedia romantica vincitrice a Cannes.
- 15:25 – Le ragazze del Pandora’s Box (2020)
Dramma turco su una casa di accoglienza.
- 17:05 – L’ora più buia (2017)
Gary Oldman è Winston Churchill.
- 19:15 – Il grande Lebowski (1998)
Jeff Bridges è il Drugo, coinvolto in un caso di scambio di identità.