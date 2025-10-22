Il ritorno in televisione di Angelina Mango è uno dei momenti più attesi della seconda puntata di This is Me, in onda su Canale 5 mercoledì 22 ottobre. Il programma parte alle 21:30 ed è guidato da Silvia Toffanin.

This is Me 22 ottobre, la celebrazione di Lorella Cuccarini

This is Me, mercoledì 22 ottobre, dedica l’intero appuntamento a Lorella Cuccarini, da tempo professoressa di Amici. Ballerina, cantante, conduttrice ed attrice: Cuccarini, artista a tutto tondo, festeggia in studio i 40 anni di carriera.

A tal proposito partecipano moltissimi ospiti, che hanno avuto modo di condividere il palco con la protagonista. In primis, torna su Canale 5 il conduttore Amadeus, attualmente volto di NOVE con il game show The Cage. Il conduttore, nella scorsa stagione, ha svolto il ruolo di giurato del Serale di Amici. Inoltre, nei cinque anni da direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus ha riportato Cuccarini sul palco dell’Ariston in ben due occasioni: la prima nel 2023 quando ha duettato con Olly nella serata dei duetti, la seconda nel 2024 quando ha co-condotto la quarta serata.

Il ritorno in tv di Angelina Mango

A This is Me del 22 ottobre, Lorella Cuccarini è omaggiata da Angelina Mango. La carriera di quest’ultima è iniziata nel 2023, quando la prof Cuccarini l’ha condotta alla vittoria nella categoria canto di Amici. L’anno seguente, la cantante ha vinto, con La Noia, il Festival di Sanremo. Pochi mesi dopo tale trionfo, ad ottobre 2024, Mango ha annunciato un periodo di pausa, interrotto un anno dopo, lo scorso giovedì 16 ottobre, con l’uscita a sorpresa del suo secondo album intitolato Caramé. Quello a This is Me è, per Angelina Mango, la prima partecipazione televisiva dopo il ritorno sulle scene.

This is Me 22 ottobre, gli altri ospiti

Ma gli ospiti di This is Me del 22 ottobre non finiscono qui. Arrivano Ezio Greggio ed Ezio Iacchetti, storici conduttori di Striscia la Notizia. Spazio a Marco Columbro, che insieme a Lorella Cuccarini ha formato una coppia al timone di show di successo come Buona Domenica. Arriva anche il comico e regista Alessandro Siani. Molti, poi, i partecipanti che arrivano dall’universo di Amici: ci sono Alessandra Celentano, Garrison ed Elena D’Amario, oltre a Mida e Sarah Toscano, entrambi ex concorrenti di Cuccarini.

Silvia Toffanin dà spazio ad altri protagonisti della musica italiana. Lo studio canta insieme ai Ricchi e Poveri, nella formazione a due composta da Angela Brambati ed Angelo Sotgiu. In studio anche i Pooh, band che ha venduto oltre 100 milioni di dischi, e Nina Zilli. Infine, ci sono Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Stephan El Shaarawy, calciatori della Roma.