La programmazione di questa sera in tv domenica 26 ottobre 2025 offre una serata ricca di appuntamenti per tutti i gusti, spaziando dalla grande fiction italiana al giornalismo d’inchiesta, passando per le soap opera, i talk show e il grande cinema d’autore.

Nella prima serata una sfida a distanza tra l’amatissima fiction di Rai 1, Makari, e la soap turca di Canale 5, La notte nel cuore. Su Rai 3, l’appuntamento è con le inchieste di Report, mentre gli appassionati di motori potranno seguire in diretta il Gran Premio di Formula 1 su TV8. L’offerta cinematografica è altrettanto varia, con il giallo classico Assassinio sull’Orient Express su Sky e una selezione di film che accontenta ogni preferenza.

Stasera in TV domenica 26 ottobre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Makari – Episodio 2 “Le stelle non vogliono saperne”

Proseguono le avventure dello scrittore e investigatore per caso Saverio Lamanna (Claudio Gioè). In questo secondo episodio, Lamanna si troverà a indagare sull’omicidio di un rinomato chef stellato, un caso che lo porterà a esplorare il mondo dell’alta cucina tra rivalità e segreti. Parallelamente, la sua vita privata si complica a causa della presenza inaspettata della figlia adolescente della sua ex, che cercherà in tutti i modi di nascondere a Suleima.

Proseguono le avventure dello scrittore e investigatore per caso Saverio Lamanna (Claudio Gioè). In questo secondo episodio, Lamanna si troverà a indagare sull’omicidio di un rinomato chef stellato, un caso che lo porterà a esplorare il mondo dell’alta cucina tra rivalità e segreti. Parallelamente, la sua vita privata si complica a causa della presenza inaspettata della figlia adolescente della sua ex, che cercherà in tutti i modi di nascondere a Suleima. Rai 2 – 21:00 – N.C.I.S.: Origins – Episodio “Cecilia”

La serie prequel che esplora gli esordi di Leroy Jethro Gibbs propone un episodio cruciale. L’indagine sull’omicidio del narcotrafficante Pedro Hernandez mette il giovane Gibbs di fronte al suo passato e al dolore per la perdita della figlia Cecilia, costringendolo a confrontarsi con i demoni che lo porteranno a diventare l’agente che tutti conoscono.

La serie prequel che esplora gli esordi di Leroy Jethro Gibbs propone un episodio cruciale. L’indagine sull’omicidio del narcotrafficante Pedro Hernandez mette il giovane Gibbs di fronte al suo passato e al dolore per la perdita della figlia Cecilia, costringendolo a confrontarsi con i demoni che lo porteranno a diventare l’agente che tutti conoscono. Rai 3 – 21:00 – Report

Sigfrido Ranucci e la sua squadra tornano con nuove inchieste giornalistiche che fanno luce sulle zone d’ombra del potere, dell’economia e della società. Un appuntamento imperdibile per chi cerca un’informazione approfondita, rigorosa e senza sconti.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:30 – La notte nel cuore – Episodi 41, 42, 43.

Continuano le intricate vicende della soap opera turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek. In questa serata, le tensioni all’interno della villa raggiungono un nuovo picco, tra amori contrastati, alleanze inaspettate e vendette che minacciano di distruggere ogni equilibrio familiare.

Continuano le intricate vicende della soap opera turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek. In questa serata, le tensioni all’interno della villa raggiungono un nuovo picco, tra amori contrastati, alleanze inaspettate e vendette che minacciano di distruggere ogni equilibrio familiare. Italia 1 – 21:20 – L’Era Glaciale – In rotta di collisione.

Una serata all’insegna del divertimento per tutta la famiglia. L’inseguimento della sua amata ghianda porta lo scoiattolo Scrat a causare accidentalmente un cataclisma cosmico. Toccherà al simpatico bradipo Sid, al mammut Manny, alla tigre Diego e al resto del branco intraprendere un viaggio epico per salvare il pianeta dalla distruzione.

Una serata all’insegna del divertimento per tutta la famiglia. L’inseguimento della sua amata ghianda porta lo scoiattolo Scrat a causare accidentalmente un cataclisma cosmico. Toccherà al simpatico bradipo Sid, al mammut Manny, alla tigre Diego e al resto del branco intraprendere un viaggio epico per salvare il pianeta dalla distruzione. Rete 4 – 21:30 – 4 di Sera Week.

Paolo Del Debbio conduce l’appuntamento domenicale del suo talk show, offrendo un riepilogo e un’analisi dei principali fatti di attualità, politica e cronaca che hanno segnato la settimana, con ospiti e dibattiti in studio.

Paolo Del Debbio conduce l’appuntamento domenicale del suo talk show, offrendo un riepilogo e un’analisi dei principali fatti di attualità, politica e cronaca che hanno segnato la settimana, con ospiti e dibattiti in studio. La7 – 21:15 – In Onda – Prima serata.

David Parenzo e Concita De Gregorio guidano l’approfondimento politico della domenica sera, analizzando i temi caldi del momento con i protagonisti della scena pubblica.

David Parenzo e Concita De Gregorio guidano l’approfondimento politico della domenica sera, analizzando i temi caldi del momento con i protagonisti della scena pubblica. TV8 – 21:00 – Formula 1 – GP del Messico – Gara in diretta.

Gli appassionati di motori non possono perdere la diretta dal circuito di Città del Messico. Una gara che si preannuncia spettacolare e decisiva per le sorti del campionato mondiale di Formula 1.

Gli appassionati di motori non possono perdere la diretta dal circuito di Città del Messico. Una gara che si preannuncia spettacolare e decisiva per le sorti del campionato mondiale di Formula 1. Nove – 21:30 – Che Tempo Che Fa – Puntata speciale.

Fabio Fazio presenta una puntata ricca di ospiti di grande prestigio. In studio la cantante Giorgia, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e la star internazionale della serie “The Bear”, l’attore Jeremy Allen White.

I film di questa sera in TV domenica 26 ottobre 2025