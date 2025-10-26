Makari: Le stelle non vogliono saperne è il titolo del secondo attesissimo episodio della quarta stagione della fiction di successo con protagonista Claudio Gioè. L’appuntamento è fissato per domenica 26 ottobre 2025 in prima serata su Rai1. La serie, che continua a conquistare il pubblico grazie al suo mix unico di giallo, commedia e sentimenti, si ispira ai romanzi di Gaetano Savatteri e ha come sfondo gli incantevoli e mozzafiato paesaggi della Sicilia, che diventano co-protagonisti delle indagini dello scrittore-detective Saverio Lamanna.

Regia, produzione e protagonisti dell’episodio “Makari Le stelle non vogliono saperne”

La regia dell’episodio è firmata a quattro mani da Monica Vullo e Riccardo Mosca, che guidano una produzione di alta qualità targata Palomar in collaborazione con Rai Fiction. La narrazione si svolge interamente in Sicilia, in particolare nel suggestivo territorio del Trapanese. Al centro della storia ritroviamo Claudio Gioè, che interpreta con carisma e ironia Saverio Lamanna, un ex giornalista diventato scrittore e investigatore quasi per caso. Accanto a lui, il cuore pulsante della serie è rappresentato dal cast corale, che include l’insostituibile Domenico Centamore nel ruolo del fidato Piccionello, Ester Pantano, che dà il volto alla brillante Suleima, Antonella Attili, l’amica e ristoratrice Marilù, e la new entry Serena Iansiti, che interpreta Michela.

Dove è stata girata?

Il fascino di Makari risiede anche nelle sue magnifiche location. Le riprese si sono concentrate in Sicilia, trasformando i luoghi reali in un set a cielo aperto. Gli spettatori potranno riconoscere gli scorci di Makari, il borgo che dà il nome alla serie, la tonnara di Scopello, le spiagge di San Vito Lo Capo, il porto di Castellammare del Golfo e le città di Trapani ed Erice. La produzione ha esplorato anche altre aree dell’isola, girando alcune scene a Palermo e spingendosi fino alle zone interne della provincia di Agrigento. Le location, sia naturali che urbane, non sono un semplice sfondo, ma un elemento integrante della narrazione, capaci di valorizzare il patrimonio paesaggistico siciliano e di arricchire la storia con la loro bellezza autentica.

Trama della puntata “Makari Le stelle non vogliono saperne”

In questo secondo episodio, un nuovo mistero scuote la tranquillità di Makari. Saverio Lamanna si ritrova a indagare sull’omicidio di Pino Mendolia, un celebre e acclamato chef, nonché caro amico di Marilù. Il corpo dello chef viene rinvenuto senza vita nella cucina del suo prestigioso ristorante stellato, un luogo che avrebbe dovuto essere il tempio della sua arte e che invece si è trasformato in una scena del crimine. A complicare la già intricata situazione, nella vita di Saverio piomba inaspettatamente Arianna, la figlia quattordicenne della sua ex compagna Claudia. L’adolescente, ribelle e difficile da gestire, gli viene affidata per qualche giorno, costringendo Saverio a improvvisarsi padre surrogato.

Preoccupato dalla possibile reazione di Suleima, Saverio cerca di nasconderle la presenza della ragazza, chiedendo aiuto a Michela, la cui vicinanza si fa sempre più significativa e ambigua. L’indagine poliziesca si intreccia così in modo inestricabile con le complesse dinamiche familiari e sentimentali, costringendo Saverio a muoversi in un equilibrio precario tra la ricerca della verità e le piccole, grandi bugie della sua vita privata.

Spoiler finale

Nel finale, l’intuito di Saverio lo porta a scoprire che la morte dello chef non è legata a questioni personali, ma affonda le radici in una spietata rivalità professionale e in un segreto che Pino Mendolia custodiva gelosamente. La risoluzione del caso arriva grazie a una combinazione di fattori: un’intuizione geniale dell’immancabile Piccionello, la cui saggezza popolare si rivela ancora una volta decisiva, e la determinazione di Michela, che con la sua intelligenza si dimostra fondamentale per svelare l’inganno.

Sul fronte personale, Suleima finisce per scoprire la presenza di Arianna, ma, contrariamente ai timori di Saverio, affronta la situazione con grande maturità, dimostrando la solidità del suo carattere. Sebbene il caso di omicidio si chiuda, la puntata lascia aperti nuovi e importanti interrogativi sul futuro sentimentale di Saverio, sempre più diviso tra l’amore consolidato per Suleima e l’attrazione crescente per Michela.

Cast completo dell’episodio “Makari Le stelle non vogliono saperne”

Il cast della serie è un mix di talenti siciliani e nazionali, che unisce volti ormai iconici della fiction a interessanti nuovi ingressi. Ecco l’elenco completo degli attori presenti nell’episodio: