Lunedì 27 ottobre, Canale 5 ha mandato in onda, in diretta, una nuova puntata del Grande Fratello. Il programma è trasmesso alle 21:50 circa ed è condotto da Simona Ventura. Al suo fianco ci sono i commentatori Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi, oltre a Sonia Bruganelli, ospite per la seconda settimana di fila. Sono vari gli argomenti affrontati nell’appuntamento. Uno dei momenti più attesi è il rientro nella Casa di Valentina, che torna per un confronto, che si preannuncia infuocato, con il compagno Domenico.

Grande Fratello diretta 27 ottobre, parte la diretta

Inizia il Grande Fratello del 27 ottobre. La conduttrice Simona Ventura chiude subito il televoto e parla della busta rossa, messa ieri sera in Casa. Ventura svela: “Dentro la busta c’è una notizia riguardante Benedetta e Domenico, perché la loro vicinanza ha fatto infuriare Valentina“.

Regolarmente nella Casa, intanto, Donatella, che qualche giorno fa è uscita momentaneamente dal programma per un leggero malessere. Ma l’argomento principale è il triangolo Domenico-Valentina-Benedetta. La compagna dell’uomo sta per entrare nella trasmissione, infuriata per l’avvicinamento che il compagno ha con l’inquilina Benedetta. Quest’ultima apre la busta rossa: contiene un titolo, preso da Fanpage.it, che riporta delle dichiarazioni tutt’altro che amichevoli rilasciate nei suoi confronti da Valentina.

Una clip mostra l’intervista che Simona Ventura ha realizzato, a Scampia, a Valentina. Nel faccia a faccia, la partner parla di nove anni di relazione “sulle montagne russe”, criticando Benedetta perché, a suo dire, continua a “stuzzicare” Domenico. Poi parla di alcuni tradimenti subiti nel passato, che lei ha perdonato. Benedetta: “Io chiedo scusa a Valentina, se questo è quello che passa a casa da oggi staremo lontani“.

Il confronto Valentina-Benedetta e Valentina-Domenico

Nella diretta del 27 ottobre del Grande Fratello si svolge il confronto fra Benedetta e Valentina. La compagna di Domenico si scusa per i toni usati, ma non indietreggia: “Al di fuori si vede tutto, per me tu hai una cotta per Domenico. Se vi siete presi questa cotta io vi do il via libera, ma almeno ditelo e anche io mi faccio la mia vita”. Interviene Sonia Bruganelli: “Mi dispiace vedere due donne che si stanno esponendo per un uomo. La compagna ha detto chiaramente a Domenico ciò che prova, ma lui non sta tutelando nessuna delle due, perché non rispetta chi ha fuori e non tutela neanche Benedetta“.

Benedetta va via dal salotto ed al suo posto arriva Domenico. Lui chiede subito scusa, ma la partner è una furia: “Ti sento dire tante cose, ma stai toccando la famiglia e mi stai infangando. L’amicizia non è mettersi mano nella mano o stare a letto insieme”. Domenico: “Per me Benedetta è un’amica, ho avuto dei metodi sbagliati. I tradimenti? Io so gli errori che ho fatto, i miei sbagli li conosci tutti”.

Valentina non è convinta: “Tu non stai dimostrando niente qui dentro, ricordati che hai una figlia. Come donna non mi sento rispettata e valorizzata, mi stai facendo chiamare cornuta“. Domenico: “Se vuoi io me ne posso andare anche oggi, se ho contattato ragazze nell’ultimo periodo? Non lo so“. Ma la compagna insiste: “Se tu non mi ami più, me lo devi dire. Benedetta ha una cotta per te, sei un uomo e ti dovresti accorgere“.

Grande Fratello diretta 27 ottobre, Valentina lascia la Casa

La diretta del Grande Fratello del 27 ottobre va avanti. Ascanio Pacelli insinua che Valentina abbia aspettato l’ingresso di Domenico nel GF per tirare fuori, pubblicamente, ciò che ha covato negli ultimi anni. Valentina, però, si infuria: “Domenico devi crescere, io non mi faccio condizionare da nessuno. Dov’è l’uscita? Io non sono venuta qui a farmi puntare il dito contro“. Valentina lascia la Casa visibilmente contrariata e Domenico, prima della sua uscita, si prende un bacio rubato. Una scena oggettivamente brutta, che non piace per niente alla conduttrice, che lo rimprovera. Benedetta, invece, si scusa ancora.

Sorpresa per Donatella. La concorrente, in settimana, ha parlato del difficile rapporto con il padre, che ha avuto problemi con la giustizia e di dipendenze, fino a diventare un collaboratore di giustizia. Ciò ha provocato ampi problemi famigliari, che hanno portato al deterioramento del legame fra Donatella e la mamma Mimma. La partecipante incontra proprio la mamma.

Si parla ora di Rasha ed Omar. I due sono sempre più vicini: la ragazza confessa di sentire una certa chimica, ma chiede “tempo“. Simona Ventura legge il primo esito del televoto: è salva Rasha.

Matteo contro gli opinionisti

La diretta del Grande Fratello va avanti con una clip su Matteo, che in settimana non ha speso parole positive verso gli opinionisti, soprattutto Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. In studio, Pacelli: “Sono felice perché finalmente ti abbiamo sentito parlare, devi rispettare i ruoli. Sei uno sportivo, mi aspettavo fossi capace di incassare meglio”. Matteo ribadisce: “Se vengo giudicato io rispondo, mi possono insegnare la vita mio padre ed il mio maestro, ma non accetto insegnamenti da chi non conosco“.

La conduttrice legge l’esito del televoto: è eliminato Matteo. Il programma fa uno scherzo a Francesco Rana. Per colpa della trasmissione ha dovuto compiere alcune missioni: lui è convinto che nessuno sa quel che ha fatto, ma in realtà Ventura ha informato tutti. In confessionale, su invito di Bruganelli, il concorrente è sfidato a a conquistare Grazia, che però ha sentito tutto.

Nella diretta, una clip analizza le tensioni, crescenti, fra Omar e Jonas. Il loro confronto ha diviso i concorrenti, che si sono schierati un po’ con l’uno ed un po’ con l’altro.

Grande Fratello diretta 27 ottobre, le nomination

La diretta si avvia alla conclusione con le nomination. Gli immuni, scelti dai concorrenti, sono Omar, Anita, Ivana e Domenico, che voteranno nel segreto del confessionale. Per tutti gli altri, vi sono le nomination palesi.

Grazia, Anita, Ivana e Donatella nominano Francesco e fra i due scoppia una litigata, interrotta da Ventura perché “il tempo stringe“. Jonas, Francesco e Mattia votano Donatella. Benedetta opta per Francesca/Simone. Flaminia e Francesco/Simone scelgono Grazia. Rasha punta su Benedetta. Giulia, a sorpresa, vota Jonas, così come Omar e Domenico. Vanno al televoto Francesco, Donatella e Jonas. Il meno votato, il prossimo giovedì, sarà il primo candidato all’eliminazione. Ventura annuncia, infine, che Bruganelli farà parte del cast anche nei prossimi appuntamenti.

Giunge al termine la puntata.