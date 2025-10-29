Stasera in tv giovedì 30 ottobre 2025 si preannuncia una serata ricca di scelta per la televisione, con un palinsesto che spazia tra fiction di successo, dibattiti politici, reality e una ricca selezione cinematografica. Su Rai 1, gli spettatori possono seguire il nuovo appuntamento con Noi del Rione Sanità, mentre Rai 3 offre l’intrattenimento culturale di Splendida Cornice. Su Canale 5, l’attenzione è tutta per la nuova puntata del Grande Fratello 2025 con Simona Ventura. Italia 1 punta sull’azione ad alta velocità con Fast & Furious 8, e Sky Cinema propone un’ampia selezione, inclusi Beetlejuice Beetlejuice e altri titoli cult.

Stasera in TV giovedì 30 ottobre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Noi del Rione Sanità – Episodio 3

La fiction drammatica napoletana prosegue la sua intensa narrazione. Carmine Recano interpreta il risoluto Don Giuseppe Santoro, il quale, trasferito nel complesso quartiere Sanità, deve affrontare crescenti tensioni e intricati conflitti sociali che mettono alla prova la sua fede e la sua integrità.

Il programma di approfondimento e attualità, condotto da Milo Infante , propone inchieste e dibattiti sui temi più rilevanti del giorno, mantenendo un focus rigoroso sui fatti.

Il talk show culturale e brillante, condotto dalla sagace Geppi Cucciari, offre un mix unico di ironia, intrattenimento e approfondimento culturale, ospitando personaggi di spicco del mondo dell’arte e dello spettacolo.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:30 – Grande Fratello 2025 – Puntata serale

Secondo appuntamento settimanale del reality, condotto con energia da Simona Ventura .

Il parterre di opinionisti è composto da volti storici del programma: Cristina Plevani , Floriana Secondi e Ascanio Pacelli .

La puntata è ricca di colpi di scena: si tengono le nuove nomination che decidono il destino dei concorrenti, ci sono sorprese inattese per i protagonisti della Casa e, come di consueto, una emozionante eliminazione stabilita dal televoto.

Grande azione fantascientifica per una serata all’insegna dell’adrenalina. Vin Diesel e Charlize Theron sono i protagonisti di questo nuovo capitolo della popolare saga, che mescola corse mozzafiato, intrighi internazionali e inaspettati tradimenti.

Il talk show politico e d’attualità condotto da Paolo Del Debbio analizza con uno stile diretto i principali fatti della settimana, dando voce a politici e opinionisti.

Il programma di approfondimento e inchieste, guidato da Corrado Formigli , propone un’analisi puntuale e critica della situazione politica ed economica.

Torna la sfida culinaria che vede quattro ristoratori in competizione per il titolo di migliore, sottoposti al giudizio del famoso chef Alessandro Borghese .

Lo spettacolo comico con la stand-up dell’attrice e comica Michela Giraud.

I film di questa sera in TV giovedì 30 ottobre 2025

Una ricca selezione cinematografica attende il pubblico, spaziando tra generi diversi sulle reti generaliste e Sky:

Noi del Rione Sanità (Rai 1): Fiction drammatica che esplora le complesse dinamiche sociali ambientate a Napoli.

I film su Sky giovedì 30 ottobre 2025

Sky propone una selezione a tema sui suoi canali dedicati:

Sky Cinema Collection. Beetlejuice Beetlejuice: Il ritorno del fantasma burlone, con la partecipazione di Michael Keaton.

Sky Cinema Collection – It: Il terrificante clown Pennywise porta il terrore a Derry, in un adattamento fedele.

Sky Cinema Suspense. Split: Un uomo affetto da disturbo dissociativo della personalità rapisce tre ragazze.

Sky Cinema Action – Gemini Man: Un esperto killer deve sconfiggere il suo clone giovanile, in una battaglia contro sé stesso.

Sky Cinema Drama. Everest: La drammatica rievocazione della spedizione del 1996 sulla montagna più alta del mondo.

Sky Cinema Family. Animali fantastici e dove trovarli: Newt Scamander sbarca a New York con la sua valigia piena di creature magiche.

Sky Cinema Romance – Two Weeks Notice: Una storia d’amore che nasce tra scontri professionali e attrazione irresistibile.

Sky Cinema Collection. Blade II: Il cacciatore di vampiri si allea con i non morti per combattere una nuova minaccia.

Sky Cinema Family – Space Jam: Michael Jordan e i Looney Tunes giocano la partita della vita contro gli alieni.