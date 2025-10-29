Morto Evan Delogu: l’incidente

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Locale, Evan stava percorrendo via Vittor Pisani a bordo della sua amata Benelli 750. Il giovane, appassionato di motori fin da bambino, viaggiava da solo quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. La moto ha sbandato e si è schiantata contro un palo a bordo strada. L’impatto è risultato devastante e immediato. I soccorritori del 118 sono arrivati in pochi minuti insieme alle forze dell’ordine, ma nonostante ogni tentativo di rianimarlo, il ragazzo non ha ripreso conoscenza.

Molti residenti della zona, udendo il forte rumore, sono accorsi sul posto. La comunità di Igea Marina è rimasta sotto shock di fronte alla drammatica scena. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore per permettere agli agenti di completare i rilievi e ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Con il passare delle ore, la notizia ha fatto rapidamente il giro dei social, raggiungendo anche la sorella Andrea, impegnata in quel momento a Roma per motivi di lavoro.

Il messaggio del padre

A confermare la morte del ragazzo è stato il padre, Walter Delogu, ex autista di Roberto Benigni e figura molto nota a Rimini. Attraverso un post commovente pubblicato su Facebook, ha espresso tutto il suo dolore con parole che hanno toccato il cuore di migliaia di persone:

“Il cuore a volte batte anche se è morto… Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore… Voglio che si ricordi così il nostro bambino… Addio Evan… Il tuo papà… e tua mamma.”

Le sue parole hanno raccolto centinaia di messaggi di affetto e solidarietà da parte di amici, colleghi e fan. Anche molti volti noti del mondo dello spettacolo hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa del giovane.

Chi era Evan Delogu

Evan era il fratello minore di Andrea Delogu, nato dal secondo matrimonio del padre Walter. Cresciuto tra Rimini e Bologna, il ragazzo frequentava un istituto tecnico e sognava di lavorare nel settore dei motori. Amava la velocità, ma sempre con rispetto e attenzione, come raccontano gli amici che lo conoscevano bene. Solare, gentile e generoso, Evan riempiva le giornate di chi lo circondava con la sua energia contagiosa e la sua voglia di vivere.

Spesso pubblicava foto delle sue moto e delle sue uscite in pista, dove si allenava con grande passione. Nonostante la giovane età, aveva già conquistato la stima di molti per la sua determinazione e il suo sorriso sincero. Il suo profilo social ora si è trasformato in un luogo di raccoglimento, dove amici e conoscenti lasciano messaggi di addio e ricordi commoventi.

I funerali

La famiglia non ha ancora reso nota la data dei funerali, ma secondo fonti vicine, la cerimonia si terrà nei prossimi giorni a Rimini o a Igea Marina. I genitori desiderano un rito in forma privata, per salutare Evan circondati solo dagli affetti più stretti. Nonostante ciò, molti amici e fan di Andrea Delogu hanno espresso il desiderio di partecipare per offrire un ultimo saluto al ragazzo che, con la sua spontaneità e la sua passione, aveva lasciato un segno profondo in chiunque lo incontrasse.

Il dolore della famiglia Delogu si unisce al cordoglio di una comunità intera che, ancora incredula, si stringe attorno a chi oggi piange la perdita di un giovane pieno di sogni e di futuro.