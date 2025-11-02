La prima serata di lunedì 3 novembre 2025 offre un palinsesto televisivo ricco di opzioni per iniziare la settimana. Dalle avvincenti indagini di Blanca su Rai 1 al ritorno del reality per eccellenza, il Grande Fratello, su Canale 5, passando per l’azione ad alta velocità di Italia 1, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Sul fronte dell’approfondimento, Massimo Giletti e Corrado Augias guidano il pubblico attraverso i temi caldi dell’attualità, mentre Teo Mammucari e Francesco Panella propongono viaggi alla scoperta delle bellezze e dei sapori d’Italia. Ecco una guida completa ai programmi da non perdere.

Stasera in TV lunedì 3 novembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Blanca – Stagione 3 Episodio 6 – Il bambino

La geniale consulente della polizia, Blanca Ferrando, affronta un caso delicato e complesso: la scomparsa di un bambino. Muovendosi in una fitta rete di segreti e bugie familiari, Blanca dovrà affidarsi al suo straordinario intuito e alla sua acuta sensibilità per decifrare la verità, dimostrando ancora una volta come la sua cecità le permetta di percepire dettagli invisibili agli altri.

Teo Mammucari prosegue il suo viaggio irriverente e curioso attraverso i borghi più caratteristici d’Italia. In questa puntata fa tappa a Gualdo Tadino, in Umbria, dove esplora le antiche tradizioni artigianali, dalla ceramica alla lavorazione del legno, incontrando personaggi locali e improvvisando momenti di pura comicità. La serata si conclude con un divertente spettacolo teatrale che coinvolge l’intera comunità.

Massimo Giletti torna al centro dell’informazione con il suo programma di approfondimento. Attraverso inchieste, reportage e un dibattito acceso in studio, il conduttore analizza i fatti e le storie che dominano il dibattito pubblico, dando voce ai protagonisti e offrendo testimonianze dirette per comprendere a fondo le complesse dinamiche del nostro tempo.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:35 – Grande Fratello 2025 – Puntata serale

Simona Ventura conduce un nuovo appuntamento con il reality più seguito della televisione italiana. La serata si preannuncia ricca di colpi di scena tra nomination, alleanze strategiche e sorprese inaspettate per gli inquilini della casa. In studio, un trio di opinionisti d’eccezione, composto da ex vincitori e concorrenti storici come Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli, commenta le dinamiche di gioco. Un concorrente dovrà abbandonare definitivamente la casa.

L’adrenalina sale alle stelle con uno dei capitoli più amati della saga. Dom Toretto (Vin Diesel) e Brian O’Conner (Paul Walker) fuggono a Rio de Janeiro, dove riuniscono la loro squadra per un ultimo, folle colpo: derubare il più potente e corrotto boss della città. Sulle loro tracce, però, si mette l’implacabile agente federale Luke Hobbs (Dwayne Johnson), dando vita a un inseguimento mozzafiato tra le favelas e le strade della metropoli brasiliana.

Nicola Porro analizza i principali temi di politica, economia e attualità con il suo stile incisivo. Attraverso interviste esclusive e approfondimenti, il programma offre una lettura critica della realtà italiana e internazionale.

La7 – Tv8 – Nove

La7 – 21:15 – La torre di Babele – Puntata 2

Corrado Augias guida gli spettatori in un affascinante viaggio tra storia, cultura e grandi questioni del presente. In questa puntata, dialoga con ospiti di altissimo profilo come l’avvocata e attivista Lucia Annibali e gli storici Alessandro Barbero e Paolo Mieli, per esplorare le radici dei fenomeni contemporanei.

Risate garantite con la Gialappa’s Band e il Mago Forest. Il programma propone una carrellata di sketch comici, parodie esilaranti e i commenti irriverenti del trio alle principali trasmissioni televisive e sportive.

Francesco Panella vola nella vibrante capitale tedesca alla ricerca dei sapori autentici della cucina italiana. Tre connazionali che vivono a Berlino lo guidano alla scoperta dei loro ristoranti preferiti, in una sfida all’ultimo piatto per decretare il miglior locale di “Little Big Italy”.

I film da non perdere questa sera in TV