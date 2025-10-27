Si intitola Acido la puntata di Blanca in onda lunedì 27 ottobre. L’appuntamento è visibile su Rai 1 dalle ore 21:25 circa.

Blanca Acido, regista e dove è girata

La terza stagione di Blanca, che prosegue con la penultima puntata, è diretta da Nicola Abbatangelo. La sceneggiatura, invece, è firmata da Mario Ruggieri ed Alessandro Sermoneta.

Le riprese di Blanca si sono svolte in Liguria, concentrandosi soprattutto nei territori appartenenti a Genova e Camogli. Le società che hanno realizzato il titolo sono la Lux Vide e Rai Fiction.

La fiction con protagonista Maria Chiara Giannetta si sta confermando uno dei maggiori successi di questa prima parte di stagione televisiva. Le quattro puntate fino ad ora andate in onda, infatti, hanno una media superiore ai 3 milioni ed 800 mila spettatori, con una share del 23,6%.

Blanca Acido, la trama

Nel corso della puntata dal titolo Acido, il commissariato di San Teodoro è impegnato nella caccia ad un pericoloso criminale seriale. Quest’ultimo agisce in svariate zone della città, sfregiando con delle sostanze delle giovani ragazze. Le vittime hanno tutte una caratteristica in comune: si sono sottoposte, da poco, a degli interventi di chirurgia estetica.

Nel frattempo, durante l’appuntamento visibile oggi, la protagonista riaccoglie a casa propria Lucia. La giovane mostra la consueta ironia di sempre, tuttavia il rapporto con Blanca rischia di essere compromesso. Il personaggio principale, infatti, ha un segreto, che tenta con grande fatica di mantenere.

Spoiler finale

Intanto, nella puntata dal titolo Acido, va avanti il triangolo ad alta tensione composto da Blanca, Domenico e l’ispettore Liguori. In particolare, Domenico si comporta in modo strano e sembra nascondere qualcosa di importante al personaggio principale. Chi se ne accorge è Liguori, che è preoccupato per le sorti di Blanca, e decide per questo di seguire, in gran segreto, Domenico. Quel che il commissario interpretato da Giuseppe Zeno non sa, però, è che tale decisione lo metterà in una situazione di grande pericolo.

Blanca Acido, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi interpretati in Blanca 3, la cui quinta e penultima puntata è visibile nel prime time di Rai 1 lunedì 27 ottobre e che è fruibile anche in streaming ed on demand su Rai Play.