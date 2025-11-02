Domenica 2 novembre, su Rai 1, è in onda la puntata Il ballo dei diavoli di Makari 4. La fiction prende il via alle 21:30 circa, partendo subito dopo la fine di Affari Tuoi.

Makari 4 Il ballo dei diavoli, regista e dove è girata

Le società che hanno lavorato alla realizzazione di Makari sono la Palomar e Rai Fiction, che hanno collaborato per dar vita alla quarta stagione della fiction. La regia è curata da Monica Vullo e da Riccardo Mosca.

Le riprese del titolo si sono svolte, come di consueto, in Sicilia, concentrandosi soprattutto nel territorio di Trapani. Il protagonista della trama è Saverio Lamanna interpretato da Claudio Gioè, ex giornalista diventato scrittore e che è sempre in prima linea nella risoluzione di casi.

Quella odierna è la terza puntata della stagione. Le due precedenti hanno convinto una media superiore ai 2 milioni ed 800 mila telespettatori, con una share del 18,3%.

Makari 4 Il ballo dei diavoli, la trama

Al centro de Il ballo dei diavoli di Makari, il protagonista Saverio Lamanna si ritrova costretto a destreggiarsi, come sempre, fra il lavoro e le vicissitudini personali. In città sono in corso i festeggiamenti per il tradizionale ballo dei diavoli quando si consuma un terribile omicidio. La vittima si chiama Angelora Tomarchio e l’omicidio è avvenuto all’interno della sua casa-museo. Sin da subito, l’indagine prende una piega inaspettata: i primi indizi raccolti dimostrerebbero che, nell’omicidio, è coinvolto il viceispettore Randone, che conosceva molto bene la vittima. Nonostante neghi qualsiasi coinvolgimento, il poliziotto è sospeso dalle indagini.

Arrivano in città i genitori di Suleima

Saverio, nell’appuntamento Il ballo dei diavoli di Makari, crede nella sua innocenza e prova a difenderlo. Il protagonista, tuttavia, deve fare i conti con alcuni problemi riguardanti la vita privata. Si ritrova, in primis, costretto a badare la figlia Arianna, con cui il rapporto continua ad essere difficoltoso. A peggiorare il tutto vi è l’arrivo, in città, dei genitori di Suleima. I suoceri di Lamanna giungono con un obiettivo molto preciso: convincerlo a cambiare vita e cercare un lavoro più redditizio.

Makari 4 Il ballo dei diavoli, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Makari 4, che prosegue domenica 2 novembre con un nuovo appuntamento.